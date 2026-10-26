Vader van Vincent Kompany onthult extreme werkethiek: dat kan niet gezond zijn

Heeft de tomeloze werkdrang van Vincent Kompany zijn tol geëist? De trainer van Bayern München zakte vrijdag in elkaar op het trainingscentrum van de Duitse topclub en werd naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel, maar verder onderzoek moet duidelijk maken wat er precies gebeurd is. Intussen komt zijn vader Pierre met opvallende uitspraken over de dagelijkse routine van zijn zoon.

De 40-jarige Kompany leek de voorbije dagen al signalen van zijn lichaam te negeren. Tijdens de 6-1-zege tegen Leipzig moest hij zelfs even gaan liggen in de kleedkamer. De training en de daaropvolgende persconferentie werden afgelast, maar de Belg bleef doorgaan. Woensdag stond hij alweer langs de lijn tijdens het 2-2-gelijkspel tegen Arsenal.

Kompany legt zichzelf enorme druk op

Kompany gaf zelf toe dat hij de voorbije week met een stevig virus had geworsteld. "Als coach wil je altijd alles doen en doe je ook alles. Ik heb vorige week een behoorlijk vervelend virus opgelopen en natuurlijk heb ik niet naar mijn lichaam geluisterd", vertelde hij. Twee dagen later volgde zijn instorting, al is er voorlopig geen bevestiging dat zijn werkritme of het virus daar rechtstreeks de oorzaak van was.

Zijn vader Pierre schetste in april 2025 bij BILD al hoe intensief het leven van de Bayern-coach is. Volgens hem is Kompany als trainer nog strenger voor zichzelf dan hij als speler was. "Hij heeft een dagelijkse routine die nauwelijks ruimte laat voor een pauze. Hij is 's ochtends vroeg al op het trainingscentrum en vertrekt 's avonds als laatste."

Vader onthult: "Hij ziet zijn kinderen maar heel weinig"

De uitspraken van Pierre Kompany geven een inkijk in de extreme discipline van zijn zoon. "Hij werkt meestal 18 uur per dag en ziet zijn kinderen op normale dagen maar heel weinig", vertelde hij aan de Duitse krant. Het is een levensstijl die de hoge eisen weerspiegelt die Kompany zichzelf oplegt in zijn poging om op het hoogste niveau te presteren.

Die mentaliteit heeft volgens zijn vader ook diepe familiewortels. Vincents moeder Jocelyne, die in 2007 overleed, drukte haar kinderen van jongs af aan op het hart dat ze harder moesten werken dan anderen om succesvol te zijn. "Vanaf het moment dat ze konden praten, vertelde ze hen heel duidelijk: 'Jullie moeten veel harder werken dan anderen om succesvol te zijn!'"



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Of die compromisloze werkethiek een rol heeft gespeeld bij de recente gebeurtenissen, moet nog blijken. Eerst moet duidelijk worden wat de oorzaak was van Kompany's instorting. Zijn gezondheid staat nu voorop.