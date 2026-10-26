Vader van Vincent Kompany onthult extreme werkethiek: dat kan niet gezond zijn

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Vader van Vincent Kompany onthult extreme werkethiek: dat kan niet gezond zijn
Foto: © photonews

Heeft de tomeloze werkdrang van Vincent Kompany zijn tol geëist? De trainer van Bayern München zakte vrijdag in elkaar op het trainingscentrum van de Duitse topclub en werd naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel, maar verder onderzoek moet duidelijk maken wat er precies gebeurd is. Intussen komt zijn vader Pierre met opvallende uitspraken over de dagelijkse routine van zijn zoon.

De 40-jarige Kompany leek de voorbije dagen al signalen van zijn lichaam te negeren. Tijdens de 6-1-zege tegen Leipzig moest hij zelfs even gaan liggen in de kleedkamer. De training en de daaropvolgende persconferentie werden afgelast, maar de Belg bleef doorgaan. Woensdag stond hij alweer langs de lijn tijdens het 2-2-gelijkspel tegen Arsenal.

Kompany legt zichzelf enorme druk op

Kompany gaf zelf toe dat hij de voorbije week met een stevig virus had geworsteld. "Als coach wil je altijd alles doen en doe je ook alles. Ik heb vorige week een behoorlijk vervelend virus opgelopen en natuurlijk heb ik niet naar mijn lichaam geluisterd", vertelde hij. Twee dagen later volgde zijn instorting, al is er voorlopig geen bevestiging dat zijn werkritme of het virus daar rechtstreeks de oorzaak van was.

Zijn vader Pierre schetste in april 2025 bij BILD al hoe intensief het leven van de Bayern-coach is. Volgens hem is Kompany als trainer nog strenger voor zichzelf dan hij als speler was. "Hij heeft een dagelijkse routine die nauwelijks ruimte laat voor een pauze. Hij is 's ochtends vroeg al op het trainingscentrum en vertrekt 's avonds als laatste."

Vader onthult: "Hij ziet zijn kinderen maar heel weinig"

De uitspraken van Pierre Kompany geven een inkijk in de extreme discipline van zijn zoon. "Hij werkt meestal 18 uur per dag en ziet zijn kinderen op normale dagen maar heel weinig", vertelde hij aan de Duitse krant. Het is een levensstijl die de hoge eisen weerspiegelt die Kompany zichzelf oplegt in zijn poging om op het hoogste niveau te presteren.

Die mentaliteit heeft volgens zijn vader ook diepe familiewortels. Vincents moeder Jocelyne, die in 2007 overleed, drukte haar kinderen van jongs af aan op het hart dat ze harder moesten werken dan anderen om succesvol te zijn. "Vanaf het moment dat ze konden praten, vertelde ze hen heel duidelijk: 'Jullie moeten veel harder werken dan anderen om succesvol te zijn!'"

Lees ook... Wouter Vrancken ergert zich aan verhalen rond Kompany

Of die compromisloze werkethiek een rol heeft gespeeld bij de recente gebeurtenissen, moet nog blijken. Eerst moet duidelijk worden wat de oorzaak was van Kompany's instorting. Zijn gezondheid staat nu voorop.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Freiburg
Vincent Kompany

Meer nieuws

Wouter Vrancken ergert zich aan verhalen rond Kompany

Wouter Vrancken ergert zich aan verhalen rond Kompany

21:00
Maguire neemt Senne Lammens in bescherming en wijst naar échte probleem bij Manchester United

Maguire neemt Senne Lammens in bescherming en wijst naar échte probleem bij Manchester United

21:31
FC Barcelona krijgt zware klap te verwerken na El Clasico

FC Barcelona krijgt zware klap te verwerken na El Clasico

21:15
Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit

Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit

20:45
3
Nieuwe tik voor Standard en Philippe Albert trekt pijnlijke conclusie

Nieuwe tik voor Standard en Philippe Albert trekt pijnlijke conclusie

20:30
Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Anderlecht en waarschuwt Vitor Bruno

Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Anderlecht en waarschuwt Vitor Bruno

20:15
Grijpt Bayern München in nu Kompany weken out is? Nieuws voor ex-Anderlecht-coaches

Grijpt Bayern München in nu Kompany weken out is? Nieuws voor ex-Anderlecht-coaches

17:40
RC Lens grote beslissing na incidenten op Club Brugge

RC Lens grote beslissing na incidenten op Club Brugge

20:00
1
Rode kaart voor Epolo blijft nazinderen: Lardot is bijzonder duidelijk

Rode kaart voor Epolo blijft nazinderen: Lardot is bijzonder duidelijk

19:40
Zware klap voor Union: sterkhouder is maanden buiten strijd

Zware klap voor Union: sterkhouder is maanden buiten strijd

19:24
Dé uitblinker van deze speeldag in JPL: "Wie in Europa is sneller?"

Dé uitblinker van deze speeldag in JPL: "Wie in Europa is sneller?"

19:20
1
Dit is pas wedden! Fan verdient met inzet van amper 4,76 euro winst van 1,19 miljoen euro

Dit is pas wedden! Fan verdient met inzet van amper 4,76 euro winst van 1,19 miljoen euro

19:00
1
Er duikt nu wel een probleem op bij Antwerp: "Dit mag geen herhaling worden van Frey-Janssen"

Er duikt nu wel een probleem op bij Antwerp: "Dit mag geen herhaling worden van Frey-Janssen"

18:40
1
Mourinho deelt na Clásico een steek uit aan Barça-fans: “Draag deze zege aan hen op”

Mourinho deelt na Clásico een steek uit aan Barça-fans: “Draag deze zege aan hen op”

18:20
Na het ontslag van Nicky Hayen mikt Burnley op grote Engelse legende (maar ook ex-Anderlecht-coach op lijstje)

Na het ontslag van Nicky Hayen mikt Burnley op grote Engelse legende (maar ook ex-Anderlecht-coach op lijstje)

18:00
1
Vincent Euvrard op de wip bij Standard? "Ik mag veronderstellen dat Marc Wilmots slimmer is!"

Vincent Euvrard op de wip bij Standard? "Ik mag veronderstellen dat Marc Wilmots slimmer is!"

17:20
Zit JPL-coach zondag nog op de bank? Zijn stoel is serieus aan het wankelen

Zit JPL-coach zondag nog op de bank? Zijn stoel is serieus aan het wankelen

17:00
Atalanta-trainer heeft iets opmerkelijk te zeggen over De Ketelaere, Capello deed er schepje bovenop

Atalanta-trainer heeft iets opmerkelijk te zeggen over De Ketelaere, Capello deed er schepje bovenop

16:40
Italiaans icoon heeft raad voor 18-jarig toptalent: "Ga naar Club Brugge!"

Italiaans icoon heeft raad voor 18-jarig toptalent: "Ga naar Club Brugge!"

16:20
1
Waar is Anderlecht-talent gebleven? Helemaal van de radar verdwenen

Waar is Anderlecht-talent gebleven? Helemaal van de radar verdwenen

16:00
1
Tegenstanders Club Brugge beginnen schouders al op te halen: "Tja, met een spits van 50 miljoen..."

Tegenstanders Club Brugge beginnen schouders al op te halen: "Tja, met een spits van 50 miljoen..."

15:40
4
UPDATE: Daan Heymans kent zijn schorsingsvoorstel

UPDATE: Daan Heymans kent zijn schorsingsvoorstel

15:33
10
Kevin De Bruyne krijgt slecht nieuws bij Napoli: zware straf voor coach

Kevin De Bruyne krijgt slecht nieuws bij Napoli: zware straf voor coach

15:00
Crisis bij Manchester United is veel groter dan Michael Carrick: fans maken dat duidelijk

Crisis bij Manchester United is veel groter dan Michael Carrick: fans maken dat duidelijk

14:40
Kreeg Mathieu Epolo rood door... de zon? Vreemde verklaring

Kreeg Mathieu Epolo rood door... de zon? Vreemde verklaring

14:20
Vandenbempt is helder over KAA Gent na stevige prik Rik De Mil

Vandenbempt is helder over KAA Gent na stevige prik Rik De Mil

14:00
2
Wie wordt het kind van de rekening bij Club Brugge? Leko twijfelt nog over één positie Reactie

Wie wordt het kind van de rekening bij Club Brugge? Leko twijfelt nog over één positie

13:20
2
Jan Jambon duikt op tussen absolute voetballegendes bij Clásico: “Een droom die uitkwam”

Jan Jambon duikt op tussen absolute voetballegendes bij Clásico: “Een droom die uitkwam”

13:40
2
Bestuur Anderlecht geeft signaal aan Vitor Bruno na pijnlijke week

Bestuur Anderlecht geeft signaal aan Vitor Bruno na pijnlijke week

13:00
16
Vitor Bruno blijft volharden: dit is waarom hij een verdedigende middenvelder als 'tien' zet Analyse

Vitor Bruno blijft volharden: dit is waarom hij een verdedigende middenvelder als 'tien' zet

12:40
3
📷 Knap: supporters Anderlecht steken Vincent Kompany hart onder de riem

📷 Knap: supporters Anderlecht steken Vincent Kompany hart onder de riem

25/10
KBVB verrast met nieuw staflid Van Bommel: ex-speler Gent, Cercle, STVV en Westerlo

KBVB verrast met nieuw staflid Van Bommel: ex-speler Gent, Cercle, STVV en Westerlo

12:06
2
Nog meer wapens voor Leko? Na twee maanden plots toch het debuut bij Club Brugge

Nog meer wapens voor Leko? Na twee maanden plots toch het debuut bij Club Brugge

12:00
4
Gumienny pakt scheidsrechter hard aan: "Zwak gefloten"

Gumienny pakt scheidsrechter hard aan: "Zwak gefloten"

11:40
4
Live. Transfernieuws 26/10: wat met Carrick?

Live. Transfernieuws 26/10: wat met Carrick?

11:30
Vandenbempt maakt Anderlecht af: "Zo tegen Club Brugge? Dubbele cijfers ..."

Vandenbempt maakt Anderlecht af: "Zo tegen Club Brugge? Dubbele cijfers ..."

11:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 7
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-3 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
FC Augsburg FC Augsburg 1-1 Union Berlin Union Berlin
1. FC Köln 1. FC Köln 0-0 FC Schalke 04 FC Schalke 04
Paderborn 07 Paderborn 07 1-0 Hamburger SV Hamburger SV
RB Leipzig RB Leipzig 4-0 Elversberg Elversberg
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-3 Werder Bremen Werder Bremen
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1-0 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 3-0 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Freiburg Freiburg 1-3 Bayern München Bayern München

Nieuwste reacties

Locolabo Locolabo over Crisis bij Manchester United is veel groter dan Michael Carrick: fans maken dat duidelijk IXL IXL over Italiaans icoon heeft raad voor 18-jarig toptalent: "Ga naar Club Brugge!" IXL IXL over Anderlecht ontsnapte ondanks 4-0-nederlaag aan erger: Jonathan Lardot legt uit Borak Borak over Bestuur Anderlecht geeft signaal aan Vitor Bruno na pijnlijke week creve creve over Dé uitblinker van deze speeldag in JPL: "Wie in Europa is sneller?" --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over 🎥 Rode kaarten voor Genk en Cercle, maar niet voor Anderlecht: waar ligt de lijn? Groen Groen over Union SG - Cercle Brugge: 5-2 Don Bozhinov Don Bozhinov over Er duikt nu wel een probleem op bij Antwerp: "Dit mag geen herhaling worden van Frey-Janssen" Don Bozhinov Don Bozhinov over Ongelooflijk! Nog eens 23 miljoen euro voor JPL-club Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over RC Lens grote beslissing na incidenten op Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved