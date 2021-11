Grootverdiener Cristiano Ronaldo: van voetballer naar marketingmachine

"Cash is king", een uitspraak die steeds representatiever wordt in de wereld van de topsport en zo ook in het voetbal. Duizelingwekkende bedragen zijn het die de beste voetballers ter wereld dezer dagen verdienen en ook Cristiano Ronaldo is daar geen uitzondering op. Maar hoeveel verdient hij exact?

Cristiano Ronaldo is een internationale superster. De Portugees is - volgens sommigen - de beste voetballer aller tijden. Met zijn rijkgevulde palmares en zijn eindeloze lijst records is hij uitgegroeid tot één van de meest invloedrijke personen op aarde. Overal waar hij gaat wordt hij gevolgd door talloze fans die ervoor zorgen dat hij ook naast het veld een doelwit wordt van sponsors.

Juventus

Maar eerst en vooral is Ronaldo een voetballer. De Portugees speelt tegenwoordig in het shirt van Juventus en om dat te laten gebeuren moeten ze in Turijn serieus wat centen op tafel leggen. CR7 is de absolute grootverdiener bij de Oude Dame. Hij krijgt er volgens Marca een salaris van circa 58 miljoen euro per jaar waarvan hij 31 miljoen netto overhoudt. Daarmee is hij, op zijn rivaal Lionel Messi na, de voetballer met het hoogste salaris ter wereld. De kleine Argentijn verdient netto maar liefst 75 miljoen euro per jaar bij FC Barcelona.

Met alleen het salaris dat hij krijgt van zijn club verdient Ronaldo ongeveer zo'n 85.000 euro per dag, hallucinante cijfers. Hij laat daarmee zijn ploegmakkers ver achter zich. De op één na best verdienende speler bij Juventus is Mathijs De Ligt. De Nederlandse verdediger doet het met een netto salaris van acht miljoen euro per jaar ook zeker niet slecht al staat dat toch in schril contrast met het bedrag dat zijn Portugese teamgenoot ieder jaar op zijn bankrekening gestort krijgt.

Natuurlijk heeft de aanwezigheid van Ronaldo een enorme impact op de club. Zo werden er volgens The Guardian tijdens de eerste 24 uur na zijn transfer meteen 520.000 shirts van hem verkocht bij de Oude Dame waardoor de club op een dag al 54 miljoen euro zo hebben terugverdiend.

Maar zelfs CR7 ontsnapt niet aan de gevolgen van de coronacrisis. Zo besliste hij samen met zijn ploegmakkers en de technische staf om vorig jaar drie maanden hun salaris in te leveren om Juventus te steunen.

Manchester United

Deze zomer maakte Cristiano Ronaldo een sensationele transfer. De Portugees gaat namelijk opnieuw bij Manchester United spelen. Tussen 2003/2004 en 2008/2009 speelde Ronaldo al bij Manchester United en toen is hij uitgegroeid tot een echte legende binnen de club. Bij Manchester United zijn ze dan ook zeer tevreden met zijn komst.

Ook op financieel vlak zal deze transfer Cristiano Ronaldo geen windeieren leggen. De Portugees zou de bestbetaalde speler worden in de Premier League. Zo zal de Portugese superster zo'n 29 miljoen euro per jaar verdienen.

Sponsors

Cristiano Ronaldo is uitgegroeid tot veel meer dan enkel een voetballer, hij is een merk geworden. Met 457 miljoen volgers op sociale media is de Portugees de populairste atleet ter wereld waardoor hij uiteraard ook enorm gegeerd is door sponsors.

Hij wordt bijvoorbeeld gesponserd door Nike, Herbalife Nutrition, Clear, MTG, Altice,... Allemaal bedrijven die enorme bedragen neertellen om geassocieerd te worden met de Portugese superster.

Nike

Zijn belangrijkste en meest bekende sponsor is zonder twijfel kledingfabrikant Nike. Al sinds zijn periode bij Manchester United speelt Ronaldo met Nike-schoenen. Voor de samenwerking ontvangt Ronaldo jaarlijks vast 16,2 miljoen euro dat door zijn prestaties zelfs nog kan oplopen met een extra vier miljoen indien hij de Gouden Bal wint, zo meldt Het Laatste Nieuws.

In 2016 sloot de Portugees zelfs een levenslange deal af met Nike. Hij voegde zich daarmee bij een beperkt elitegroepje van atleten die een levenslange verbintenis met het merk afsloten. Enkel NBA-grootheden Michael Jordan en LeBron James gingen hem voor. In totaal spendeerde Nike al een dikke 100 miljoen aan CR7.

Ronaldo is een ambassadeur van het merk en bij hun overeenkomst horen natuurlijk ook verplichtingen. Zo speelde de ondertussen al 36-jarige aanvaller in 2014 mee in een reclamespot voor de Amerikaanse kledinggigant die viraal ging.

Bekijk hier de populaire Nike commercial uit 2014:

(Lees verder onder de video)

Andere sponsors

Naast Nike wordt hij ook nog gesponsord door Herbalife Nutrition, Clear, MTG, Altice, Tag Heuer etc. Voor zijn sponsordeal met voedingsproducent Herbalife zou Ronaldo volgens Het Laatste Nieuws over een tijdspanne van vijf jaar 14,5 miljoen euro hebben verdiend.

(Lees verder onder de Instagram-post)

Totale verdiensten

Volgens Forbes verdiende Ronaldo in 2020 alles te samen ongeveer 100 miljoen euro. Die inkomsten zorgden ervoor dat de Portugees in juni vorig jaar de eerste voetballer ooit werd die de kaap rondde van een miljard euro op zijn bankrekening te hebben. Meer dan de helft ervan streek hij enkel en alleen al op via zijn salaris. Ondertussen voegde ook Lionel Messi zich bij CR7 als voetbalmiljonair.

Wat verdient Cristiano Ronaldo per jaar en per seconde?

Bij Manchester United zal Cristiano Ronaldo dus 29 miljoen euro per jaar verdienen. Het betekent dat Ronaldo iets minder dan één euro per seconde zal verdienen. Per minuut zal Ronaldo dan weer 55 euro verdienen. Op één dag heeft Cristiano Ronaldo dan zo'n 79.452 euro verdiend.

Zakenman

'Geld moet rollen' wordt er weleens gezegd en zo denkt ook Ronaldo die actief zijn geld investeert op verschillende manieren. Het meest bekend is bijvoorbeeld zijn eigen kledingmerk 'CR7' dat begon met een ondergoedlijn maar ondertussen al is uitgegroeid tot veel meer dan dat. Nu zijn er van het merk ook: schoenen (CR7 Footwear), jeansbroeken (CR7 Denim), dekens (CR7 Blankets) en een eigen parfum.

Verder heeft hij ook geïnvesteerd in het Portugese energiebedrijf 7EGEND, is hij eigenaar van het vleigtuigbedrijfje Dutton Invest, heeft hij een nachtclub in de Algarve (Seven), bezit hij in samenwerking met Crunch een eigen fitnessbedrijf, is hij een partner van de restaurantketen Zela, zit hij in een joint venture met Insparya, een kliniek die zich specialiseert in haartransplantaties, en opende hij samen met het Portugese Pestana drie hotels. Ook allemaal dingen die geld opbrengen voor Cristiano.

(Lees verder onder de Instagram-post)

Goede doelen

De Juventus-vedette staat ook bekend vanwege zijn vele bijdragen aan goede doelen. In 2013 veilde hij bijvoorbeeld een replica van zijn Gouden Bal dat voor 600.000 euro gekocht werd. Al dat geld ging uiteindelijk naar de Make-A-Wish Foundation.

Verder doneerde hij in 2016 ook geld aan de organisatie Save The Children die voor voedsel, kledij en medische zorg zorgt in Syrië. Het zijn slechts enkele van vele voorbeelden van Ronaldo's steun aan goede doelen.

Seksueel misbruik

De sponsorcontracten van CR7 hingen in 2019 toch even aan een zijden draadje toen de Portugees beschuldigd werd van verkrachting. Uiteindelijk werd hij niet gerechtelijk vervolgd omdat er geen sluitend bewijs was dat het om seksuele agressie ging. Ronaldo zal bij de uitspraak ongetwijfeld een diepe zucht van opluchting geslaakt hebben.