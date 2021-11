Het astronomisch fortuin van Lionel Messi: miljardair met een eigen luxewijk, hotels en resem aan blitse bolides

De voorbije jaren vliegen er in het voetbal duizelingwekkende bedragen over de toonbanken. Ook Lionel Messi heeft ettelijke miljoenen euro's opgestreken bij FC Barcelona. De Catalaanse club verkeert dan wel in een zorgwekkende financiële crisis, maar hun superster mag absoluut niets tekort komen.

Het Spaanse El Mundo lekte onlangs nog de astronomische bedragen die naar zijn rekeningen worden overgemaakt. In 2017 tekende het clubicoon een nieuwe overeenkomst bij zijn FC Barcelona. Sindsdien heeft hij op een termijn van vier jaar een bedrag van 555 miljoen euro opgestreken. Een indrukwekkend jaarloon van maar liefst 138 miljoen euro (waar uiteindelijk 75 miljoen van overblijft), 210.000 euro netto per dag. Met voorsprong de best betaalde voetballer ter wereld.

Daar bleef het niet bij. Bij het instemmen van een verlengd verblijf kreeg Lionel Messi een bedrag van 115 miljoen euro toegewezen. Daarnaast - voor zijn trouwe dienst - ontving hij ook een loyaliteitsbonus van 77 miljoen euro. Tot slot gooiden ze er nog enkele prestatiegerichte bonussen bovenop, zo kom je uit aan het duizelingwekkend bedrag.

Het vertrek van zijn maatjes dan toch geen slechte zaak?

De Vlo heeft de laatste zeventien jaar dus een fortuin opgebouwd in Camp Nou. De financiële situatie bij de roemrijke club is nochtans precair. FC Barcelona leed vorig seizoen een verlies van 97 miljoen euro. De reden is simpel, de beste voetballer aller tijden (?) zal voor altijd bij de club blijven.

Ze beschikken namelijk over voldoende alternatieven om de portefeuille van Messi te blijven vullen. Vooral het vertrek van zijn maatje Neymar speelt daarin een belangrijke rol. De Braziliaan koos in 2017 voor een nieuw avontuur bij PSG, dat 222 miljoen euro op tafel legde. Dat geld werd overigens voor een deel gebruikt om het nieuwe contract van de Argentijn te financieren. Met het vertrek van Luis Suarez in september verdween er opnieuw een grote loonlast.

Levenslange overeenkomst met Adidas

Al moet hij het nu wel even zonder het grote geld doen. Het coronavirus is ook hevig voelbaar in het voetbalwereldje. Daarom hebben Lionel Messi en zijn ploeggenoten besloten om – na hevig overleg met het bestuur – zeventig procent van hun dagloon in te leveren.

Daarnaast kan de superster door zijn talrijke sponsordeals ook rekenen op een aardig zakcentje. In 2017 tekende hij een nieuwe overeenkomst met Adidas, dat hem voor de rest van zijn spelerscarrière aan het Duitse sportmerk bindt. Met zijn vorige overeenkomst verdiende hij tien miljoen euro per jaar, maar dat bedrag zal ondertussen wel opgekrikt zijn. Hij debuteerde nochtans in het eerste elftal van Barcelona met schoenen van … concurrent Nike.

Miljardair

Lionel Messi verschijnt ook in advertenties van Pepsi, Lay’s chips, Mastercard, Gilette en een tal van andere merken. De 10-voudig La Liga-winnaar zou op deze manier rond de 40 miljoen euro per jaar verdienen. Misschien interessanter voor de autoliefhebbers: deze blitse bolides kreeg hij cadeau.

335 S Spider Scaglietti

Maserati GranTurismo MC

Maserati GranTurismo S

Audi R8 V10, Dodge Charger SRT8

Audi R8 Spyder, Audi Q7, Ferrari F430 Spider

Lexus RX, Cadillac Escalade

Mini Cooper

Range Rover Vogue

Toyota Prius

Villa’s, huizen en hotels

Wat doe je met zo veel geld? Lionel Messi investeert voornamelijk in vastgoed en dus niet in onderbroeken, schoenen of parfum zoals zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo. in zijn geboortewijk Rosario heeft hij een luxueuze wijk buiten het centrum laten bouwen en stak hij ook geld in de Aqualina Tower, een gebouw van veertig verdiepingen dat in 2009 de deuren opende. Hij zou ook 33 miljoen euro hebben gespendeerd in een luxehotel in een strandstad in de buurt van Barcelona.

De familie Messi heeft ook verschillende huizen ter beschikking. Ze wonen in Castelldefels, de voorstad van Barcelona, waar strenge regels gelden. Zo mogen er geen vliegtuigen overheen vliegen en iets verderop heeft de international nog een huis laten bouwen.

Want zijn tweede woonst in de Catalaanse stad, genaamd One-Zero Eco House, heeft Lionel Messi zelf laten bouwen in de vorm van een voetbal. Het huis kostte 7 miljoen euro, maar is volledig ecologisch en beschikt over de nodige technische snufjes. Tot slot heeft hij nog een vakantiehuis in zijn thuisland.

De 33-jarige aanvaller houdt zich ook bezig met verschillende goede doelen. In 2007 besloot hij om via de Leo Messi Foundation iets terug te doen voor de maatschappij. Deze organisatie zet zich in voor de gezondheid en onderwijs van kinderen, maar ook investeringen voor Spaanse ziekenhuizen en voor de strijd tegen kanker. Sinds 2004 is Messi ook ambassadeur van Unicef.

PSG

Nu is Lionel Messi dus verkast naar het Franse PSG, maar ook daar zal Messi nog steeds goed zijn boterham verdienen.

Volgens RMC Sport zou Lionel Messi namelijk een netto jaarsalaris van maar liefst 41 miljoen euro verdienen bij PSG. Daarmee zal de Argentijn meer verdienen dan Neymar en Mbappé, de andere grote sterren bij de Franse topclub.

Wat verdient Messi per seconde en per dag?

Als we gaan berekenen hoeveel Messi per seconde gaat verdienen komen we uit op duizelingwekkende bedragen. Als we het berekenen met een jaarsalaris van 41 miljoen euro zal de Argentijn 1,30 euro per seconde verdienen. Per minuut wordt het ongeveer 78 euro en per uur gaat het richting de 4677 euro. Op één dag heeft Lionel Messi dan zo'n 112.328 euro verdiend.