Van Persie meteen aan de deur gezet bij Feyenoord door kersvers technisch directeur met blauw-zwart verleden

Daan Blockx
Daan Blockx, voetbaljournalist
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Van Persie meteen aan de deur gezet bij Feyenoord door kersvers technisch directeur met blauw-zwart verleden
Foto: © photonews
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Dévy Rigaux maakte afgelopen seizoen nog deel uit van de sportieve structuur bij Club Brugge maar maakte de overstap naar Feyenoord. Daar zorgde hij meteen voor ophef door clubicoon Robin van Persie aan de deur te zetten.

Dévy Rigaux maakte afgelopen seizoen de overstap van Club Brugge naar Feyenoord. Bij Feyenoord vervangt hij Dennis te Kloese. De 51-jarige Nederlander werd in 2023 nog kampioen met Feyenoord.

Kritiek na eerste persconferentie

Een week geleden sprak Dévy Rigaux volgende woorden op een persconferentie: "Wij gaan een analyse maken van het afgelopen seizoen, daarna gaan we pas beslissingen nemen.”

Niet veel later zette de 38-jarige Belg clubicoon en trainer Robin van Persie aan de deur. Een gedurfde beslissing, ook omdat Dick Advocaat eerder al niet te spreken was over zijn uitspraak.

“Ik vond het belachelijk", klonk het bij Dick Advocaat. De Nederlander had afgelopen seizoen een adviserende rol bij Feyenoord. "Met alle respect voor een technisch directeur, maar dat is gewoon een veredelde hoofdscout. En hem gaan ze nu de bepalende man maken? De algemeen directeur moet de baas zijn", vulde hij aan.

Tweede plaats in Eredivisie

Nog straffer is het feit dat Van Persie niet eens zo slecht presteerde met Feyenoord. De 42-jarige ex-speler van onder meer Arsenal en Manchester United eindigde tweede in de Eredivisie.

PSV was opnieuw oppermachtig in de Nederlandse competitie en eindigde met 84 punten de competitie met 19 punten meer dan het Feyenoord van Robin van Persie, dat dankzij een tweede plaats volgend seizoen mag deelnemen aan de Champions League.

Geen succes in Europa

Misschien zaten de tegenvallende Europese resultaten er wel voor iets tussen. Feyenoord kwam afgelopen seizoen in de Europa League niet verder dan de competitiefase. Feyenoord behaalde slechts zes punten uit acht wedstrijden in Europa.

Wie de nieuwe coach wordt, is nog niet duidelijk. Al zal die wel moeten presteren, want het ontslag van een clubicoon als Robin van Persie, zeker na een tweede plaats in de competitie, zal moeilijk te verantwoorden zijn bij de supporters voor Dévy Rigaux.

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