Rigaux krijgt meteen heel erg stevige kritiek in Nederland

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Rigaux krijgt meteen heel erg stevige kritiek in Nederland

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Dévy Rigaux is nog maar net begonnen als technisch directeur van Feyenoord, maar de voormalige bestuurder van Club Brugge krijgt in Nederland al forse kritiek. Dick Advocaat spaarde zijn woorden niet tijdens het televisieprogramma De Oranjezomer op SBS6.

Eerste optreden zorgt voor discussie

Dévy Rigaux werd deze week officieel voorgesteld als de nieuwe technisch directeur van Feyenoord. Tijdens zijn eerste persconferentie gaf de Belg aan dat de club de tijd wil nemen om het voorbije seizoen te analyseren. Ook de positie van hoofdtrainer Robin van Persie zou daarbij worden geëvalueerd.

Die uitspraken bleven niet onopgemerkt. Vooral Dick Advocaat, die het voorbije seizoen nog als adviseur van Van Persie actief was, keek met gefronste wenkbrauwen naar het eerste publieke optreden van Rigaux.

Advocaat spaart Rigaux niet

In De Oranjezomer op SBS6 haalde de 78-jarige trainer stevig uit naar de nieuwe technisch directeur van Feyenoord. "Ik vond het belachelijk", klonk het zonder omwegen.

Advocaat stelde zich vragen bij de rol die Rigaux binnen de Rotterdamse club moet vervullen. "Een technisch directeur is een veredelde hoofdscout. Die gaan ze nu de bepalende man maken."

Volgens de ervaren oefenmeester ligt die verantwoordelijkheid elders. Hij vindt dat algemeen directeur Robert Eenhoorn meer de leiding moet nemen binnen de clubstructuur.

Rollen zijn volgens Advocaat omgedraaid

De kritiek van Advocaat bleef niet beperkt tot Rigaux alleen. Ook de manier waarop Feyenoord zijn organisatie heeft opgebouwd, kan volgens hem beter. "De technisch directeur moet samen met de hoofdtrainer bepalen welke spelers er komen, maar de belangrijkste man is de trainer en niet de TD en niet de algemeen directeur."

Daarmee doelt Advocaat op de positie van Robin van Persie, die volgens hem meer zeggenschap zou moeten krijgen. "Nu zijn de rollen helemaal omgedraaid", voegde hij er nog aan toe.

Meteen onder een vergrootglas

Voor Rigaux betekent het dat hij al vanaf zijn eerste werkweek onder een vergrootglas ligt. De voormalige sterke man van Club Brugge wacht een belangrijke opdracht bij Feyenoord, waar de verwachtingen traditioneel hoog liggen.

Dat een ervaren naam als Advocaat zich zo scherp uitlaat, toont aan hoe gevoelig de machtsverhoudingen binnen de Rotterdamse club liggen. Rigaux zal de komende maanden dan ook niet alleen op zijn transfers, maar ook op zijn beleidskeuzes worden beoordeeld.

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