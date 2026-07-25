Yann Sommer had extra reden om voor Brugge (en Knokke) te kiezen: "Ik praat er liever niet te veel over"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Yann Sommer had extra reden om voor Brugge (en Knokke) te kiezen: "Ik praat er liever niet te veel over"
Foto: © photonews
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Yann Sommer had ook voor een nieuw avontuur in een van de grote Europese competities kunnen kiezen, maar de Zwitserse topdoelman besloot verrassend zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen bij Club Brugge te zetten.

De 37-jarige ex-doelman van Bayern München en Inter legt uit waarom blauw-zwart voor hem de perfecte volgende stap was. De eerste contacten kwamen er tijdens zijn vakantie, toen Club Brugge zijn entourage benaderde.

"Ik heb eerst met mijn makelaar gesproken en gevraagd wat het project precies was. Daarna volgden gesprekken met de coach, de sportief directeur en de voorzitter. Ik wilde voelen waar de club voor stond en dat gevoel zat meteen goed", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Ambitie én levenskwaliteit

Voor Sommer was het niet alleen het sportieve project dat de doorslag gaf. Ook de omgeving waarin hij en zijn familie zouden terechtkomen, speelde een belangrijke rol. "Club Brugge is ambitieus, heeft uitstekende faciliteiten, speelt Champions League en wil prijzen winnen. Dat sprak me enorm aan."

Nog voor hij zijn beslissing definitief nam, trok hij zelf naar België om de club en de omgeving beter te leren kennen. "Ik ben het trainingscomplex gaan bekijken, daarna ben ik wat gaan rondrijden in Knokke en ben ik zelfs even in zee gaan zwemmen," lacht Sommer.

"Ik hou van de natuur en Knokke is een prachtige plek om te wonen. Toen ik thuiskwam, zei ik meteen tegen mijn familie dat Club Brugge weleens mijn volgende bestemming zou kunnen worden."

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Ook voormalig Club-speler Ardon Jashari speelde een rol. "Ik heb hem een paar berichten gestuurd om te vragen hoe het leven hier was. Hij was alleen maar positief over Club Brugge en België."

Inbraken speelden mee

Dat Sommer uiteindelijk voor een rustige omgeving koos, heeft ook een persoonlijke reden. Tijdens zijn periode in Italië werd hij meermaals slachtoffer van een inbraak. "Goede beveiliging is toch belangrijk," vertelt hij. "Ik ben niet één, maar twee keer beroofd in mijn appartement in Milaan. Daarvoor gebeurde het ook al eens in Duitsland. Je bent nooit thuis wanneer het gebeurt, maar het blijft een enorme schok. Ik praat er liever niet te veel over."

Nog lang niet klaar

Ondanks zijn 37 jaar denkt Sommer nog lang niet aan stoppen. Integendeel, hij tekende bewust een contract voor drie seizoenen. "Dat toont hoeveel vertrouwen Club Brugge in mij heeft. Ik wil hier de beste versie van mezelf zijn. Ik leg mezelf veel druk op."

Van een afscheid is voorlopig geen sprake. "Ik wil nog zeker vijf jaar doorgaan. Op de dag dat mijn motivatie weg is, geef ik iedereen een hand en stop ik. Maar dat moment is nog heel ver weg."

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