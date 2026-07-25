Een groot Belgisch talent om in de gaten te houden: PSV biedt hem een nieuw contract aan

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Een groot Belgisch talent om in de gaten te houden: PSV biedt hem een nieuw contract aan
Foto: © photonews
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De naam Brent Jonkers is nog niet echt bekend bij het Belgische publiek. Maar de jonge centrale verdediger, die in Limburg werd opgeleid, trok drie jaar geleden naar PSV Eindhoven en de Nederlandse club gelooft duidelijk sterk in zijn kwaliteiten.

Brent Jonkers (18 jaar) trok in 2023 naar PSV Eindhoven vanuit Sint-Truiden, waar hij sinds 2021 speelde. Daarvoor doorliep Jonkers de jeugdopleidingen van KRC Genk en Lommel SK, maar hij besloot dus zijn kans in het buitenland te wagen.

Bij PSV Eindhoven tekende Brent Jonkers in 2024 zijn eerste profcontract, en hoewel hij tot dusver vooral uitkwam voor de U19 van de club, kreeg hij ook de kans om kennis te maken met de Nederlandse tweede klasse bij Jong PSV. Zo viel hij in maart, in de derby tegen FC Eindhoven, één minuut voor tijd in.

Nieuw contract voor Brent Jonkers

Hoewel zijn contract afliep in 2027, toonde PSV Eindhoven het vertrouwen dat het in Brent Jonkers stelt en kondigde zijn verlenging tot 2029 aan. De jonge centrale verdediger kan zo blijven toewerken naar een plek in het eerste elftal.

De directeur van de jeugdopleiding van PSV Eindhoven, Jan Vennegoor of Hesselink, had niets dan lof voor de Belgische U19-international: "Hij is een jongen met een enorm potentieel. Dat toont hij bij ons, in de Youth League en bij de Belgische U19", aldus de Nederlandse ex-international. "Als hij zich de komende jaren goed blijft ontwikkelen, wacht hem een mooie carrière."


Op korte termijn is het doel voor Brent Jonkers om voor Jong PSV uit te komen in de Keuken Kampioen Divisie (2e klasse). Maar Jonkers droomt al van de eerste ploeg: "Ik ben heel blij met deze contractverlenging. Ik hoop nog stappen te zetten om dichter bij mijn hoofddoel te komen: mijn debuut maken in het eerste elftal van PSV", aldus het Belgische toptalent zelf.

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