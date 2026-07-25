Wat deden STVV, Essevee, Cercle, OH Leuven en Mechelen zaterdag?

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Wat deden STVV, Essevee, Cercle, OH Leuven en Mechelen zaterdag?
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Zaterdag 25 juli. Nog twee weken tot de start van de competitie en dus wordt het stilaan uitkijken naar wat de teams doen in hun voorbereiding. Ook deze zaterdag stonden er weer heel wat oefenwedstrijden op het programma. Met wisselend succes voor de Belgische teams.

SK Beveren, Antwerp, Charleroi en KV Kortrijk waren bij de teams die eerder op de middag al hadden gespeeld. En daar kwamen later op de namiddag en avond nog heel veel andere ploegen bij. En dus is het tijd om even een overzichtje te maken, uiteraard.

Zulte Waregem - Sparta Rotterdam 3-2

Zulte Waregem speelde een interessante oefenwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Tegen de Nederlanders kwamen ze twee keer op achterstand, maar evenveel keer wisten ze de scheve situatie recht te zetten en zelfs nog te winnen.

"Onze boeren kwamen 2x op achterstand maar buigen het om in de 2de helft. Doelpunten: Hedl, Aké en Claes", aldus Essevee op haar sociale media. De wedstrijd eindigde op een 3-2 overwinning voor Zulte Waregem

Heerenveen - OH Leuven 6-4

Het grootste spektakelduel van de Belgische ploegen kwam deze namiddag van OH Leuven. Zij maakten er een echte kraker van naar de normen van pakweg een troostfinale op het WK. Met ook tien doelpunten die doen denken aan de eerste set van een tenniswedstrijd.

Ikwuemesi (2x), Traoré & Balikwisha deden de netten trillen namens OH Leuven, maar dat was lang niet genoeg om te winnen. De Nederlanders scoorden liefst zes keer en hebben op die manier veel vertrouwen getankt. Voor de troepen van Timmy Simons is het tijd 

KV Mechelen - Willem II 0-1

KV Mechelen trof ook een Nederlandse club. Zij namen het op tegen Willem II. De Maneblussers gingen met 0-1 onderuit en deden zo geen goede zaak met oog op de start van hun seizoen. Er is nog werk aan de winkel, zoveel is duidelijk.

Stade de Reims - Cercle Brugge 3-0

Cercle Brugge kende ook niet bepaald een leuke namiddag. De Bruggelingen namen het op tegen Stade de Reims en verloren die wedstrijd met 3-0. Hannes Van der Bruggen speelde niet mee in die wedstrijd, maar dat zou enkel uit voorzorg zijn. De start van de competitie zal dan ook niet meteen in het gedrang komen, al blijft het met twee woorden spreken.

STVV - Al-Jazira 0-0

STVV kwam op zaterdag ook in actie. De Kanaries speelden in Nederland tegen Al-Jazira. Dat werd een aangenaam duel, al werd er uiteindelijk niet gescoord door een van beide ploegen. Merlen schoot op de lat en maakte zo de nodige indruk op de scouts. 

La Louvière - Samsunspor 0-0

Ook La Louvière heeft er een scoreloos gelijkspel opzitten. Het werd 0-0 tegen Samsunspor en dat leverde dus geen winnaar op in de wedstrijd. Alles bij elkaar werd het dus een heel vurige en spannende zaterdag op de Belgische, Nederlandse en andere voetbalvelden. 

Wat er de komende weken gaat gebeuren? Dat zal nog af te wachten zijn. Volgende week is er al de Supercup, een week later beginnen alle Belgische teams aan hun avontuur in de vernieuwde Jupiler Pro League. Dat is er vanaf dit seizoen opnieuw eentje met achttien ploegen en zonder play-offs.

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