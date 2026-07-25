Transfernieuws en Transfergeruchten 25/07: David - Vukanić

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 25/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: David - Vukanić

Zulte Waregem dichtbij knappe transfer: 19-jarige middenvelder is onderweg

Zulte Waregem lijkt dicht bij een nieuwe zomeraanwinst te staan. Essevee heeft zijn vizier gericht op Danilo Vukanic, een 19-jarige middenvelder van FK Buducnost Podgorica. Er is inmiddels al een persoonlijk akkoord bereikt met de Montenegrijn. (Lees meer)

Union-sterspeler bevestigt zelf transfer: "Koop dat truitje maar"

Een interactie tussen Promise David en een supporter op sociale media is niet onopgemerkt gebleven. De spits van Union Saint-Gilloise zou hem hebben aangeraden een shirt van VfB Stuttgart te kopen met zijn naam op de rug... (Lees meer)