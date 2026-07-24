'Club Brugge wijst bod van 35 miljoen euro af op sterkhouder'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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'Club Brugge wijst bod van 35 miljoen euro af op sterkhouder'
Foto: © photonews
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Nicolò Tresoldi blijft voorlopig speler van Club Brugge. De Italiaanse interesse in de Duitse spits werd de voorbije periode steeds concreter, maar blauw-zwart lijkt niet van plan om zijn aanvaller zomaar te laten vertrekken. Een eerste poging van AS Roma werd alvast afgewezen.

De Romeinen zouden een voorstel van 35 miljoen euro hebben neergelegd, bestaande uit een vaste transfersom en bonussen. Volgens Luca Cechione op X ging Club Brugge daar echter niet op in. De Belgische landskampioen vindt dat de waarde van Tresoldi boven de 40 miljoen euro ligt en wil hem voorlopig nog op Jan Breydel houden.

Dat is ook niet onlogisch gezien de situatie van de spits. Tresoldi ligt nog tot juni 2029 vast bij Club Brugge en heeft dus geen directe nood om verkocht te worden. Bovendien is hij op korte tijd uitgegroeid tot een belangrijke speler binnen de ploeg. Ook werd Christos Tzolis pas donderdag voor 40 miljoen euro aan Arsenal verkocht.

Van koopje naar goudhaantje

Club Brugge haalde Tresoldi pas in de zomer van 2025 weg bij Hannover 96. De Duitse aanvaller kostte toen 7,5 miljoen euro en lijkt achteraf gezien een uitstekende investering. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde ondertussen 25 miljoen euro, al ligt de vraagprijs van Club dus nog een stuk hoger.

Sinds zijn komst naar België maakte Tresoldi meteen indruk. De spits speelde ondertussen al 58 wedstrijden voor blauw-zwart, waarin hij 23 keer scoorde en negen assists afleverde. Zijn prestaties leverden hem ook een plaats op bij de Duitse U21-selectie.

Roma moet verder zoeken

Voor AS Roma betekent de afwijzing dat er opnieuw onderhandeld zal moeten worden als de club Tresoldi echt wil aantrekken. De Italianen zijn op zoek naar aanvallende versterking en zagen in de Duitse spits een interessant profiel voor de toekomst.

Club Brugge bevindt zich ondertussen in een sterke onderhandelingspositie. De club betaalde vorig jaar slechts een fractie van het bedrag dat nu op tafel ligt en beschikt over een langlopend contract. Een vertrek lijkt alleen bespreekbaar wanneer een club bereid is om een uitzonderlijk bedrag neer te leggen.

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Nicolò Tresoldi

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