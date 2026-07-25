Nu dan toch de gevoelige deal? 'Gewezen miljoenenflop Club Brugge op weg naar België'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Nu dan toch de gevoelige deal? 'Gewezen miljoenenflop Club Brugge op weg naar België'
Foto: © photonews
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Zijn marktwaarde is helemaal geïmplodeerd. En dus is de vraag wat er zal gebeuren met David Okereke. Vorig seizoen leek hij al even op weg naar ons land en dat is nu andermaal het geval. Wordt het dan toch een terugkeer naar Jan Breydel?

De Italiaanse journalist Salvatore Ferrante heeft naar buiten gebracht dat David Okereke in de belangstelling staat van verschillende teams. Daarbij wordt ook opnieuw Belgische interesse gemeld voor de gewezen aanvaller van Club Brugge.

"David Okereke heeft interesse gewekt bij topclubs uit de Serie B en uit het buitenland, met name uit België en Turkije. De speler heeft nog geen beslissing genomen, aangezien hij nog wacht op het beste sportieve project voor zijn toekomst", aldus Ferrante.

Wie haalt ex-speler Club Brugge in huis?

Cercle Brugge stond vorige zomer eind augustus al eens op het punt om David Okereke opnieuw aan te trekken. De Nigeriaanse aanvaller, die eerder uitkwam voor stadsgenoot Club Brugge, bleef uiteindelijk in Italië bij Cremonese waar hij nu dus einde contract is.

Cercle Brugge bracht vorige zomer een bod van drie miljoen euro uit op David Okereke, die tot juni onder contract stond bij US Cremonese. Transfermarkt schatte zijn marktwaarde toen nog op 2,2 miljoen euro, ondertussen is dat gezakt naar 1,4 miljoen euro - en toen hij in 2019 bij Club Brugge was had hij nog een marktwaarde van liefst 11 miljoen euro.

Roert Cercle Brugge zich opnieuw voor speler Club Brugge?

Opvallend is dat Okereke in het verleden actief was bij Club Brugge, waar hij tussen 2019 en 2022 uitkwam. Tijdens die periode verzamelde hij meer dan 70 wedstrijden en was hij goed voor 15 doelpunten. Zijn ervaring in de Jupiler Pro League en kennis van het Belgische voetbal maken hem tot een interessante aanwinst voor Belgische teams.

Waagt Cercle Brugge een nieuwe kans? Of gaat het nu over een ander team uit de Belgische competitie? Dat is tot op heden nog niet met zekerheid geweten. Maar de interesse uit België zou wel vrij concreet zijn en Okereke zou een terugkeer naar ons land misschien wel genegen kunnen zijn.

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David Okereke

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