Euvrard onthult zijn drie beste trainers: "Aan hem heb ik mijn ontwikkeling als coach te danken"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Euvrard onthult zijn drie beste trainers: "Aan hem heb ik mijn ontwikkeling als coach te danken"
Foto: © photonews
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Vincent Euvrard heeft in zijn loopbaan niet alleen zelf veel geleerd, hij keek ook voortdurend naar de trainers met wie hij samenwerkte. De huidige Standard-coach noemt drie namen die een bijzondere invloed hadden op zijn ontwikkeling: Sef Vergoossen, Guido Brepoels en Franky Vercauteren. Van omgaan met grote ego's over het maximaliseren van spelers tot leren delegeren: elk van hen liet een andere indruk na op Euvrard als trainer.

Vincent Euvrard zette dertien jaar geleden zijn eerste stappen als trainer. Bij Sporting Hasselt leerde hij het vak eerst als assistent van de A-kern en coach van de U21. Het Limburgse voetbal vormt ook als speler een rode draad door zijn loopbaan: bij STVV, Racing Genk en Heusden-Zolder beleefde hij zijn mooiste jaren op het veld.

Tijdens die periode werkte Euvrard samen met trainers die hem blijvend hebben gevormd. Toen de RTBF hem vroeg naar de drie beste coaches onder wie hij speelde of werkte, moest de huidige Standard-trainer niet lang nadenken.

Sef Vergoossen leerde hem omgaan met grote ego's

De eerste naam die Euvrard noemt, is die van Sef Vergoossen. De Nederlandse trainer verwierf bij Racing Genk een stevige reputatie en maakte Euvrard van dichtbij mee in een bijzondere periode.

"Hij was net kampioen geworden. Ik was nog jong en kwam het seizoen nadien naar Genk om Champions League te spelen. Vergoossen kon perfect omgaan met ego's zoals dat van Wesley Sonck. Dat heeft mij later als coach enorm geholpen in mijn omgang met spelers", vertelt Euvrard.

Brepoels haalde het beste in Euvrard naar boven bij STVV

Ook Guido Brepoels krijgt een prominente plaats in zijn lijstje. Onder diens leiding kende Euvrard bij Sint-Truiden wellicht de sterkste fase uit zijn spelerscarrière.

"Met hem bereikte ik mijn hoogste niveau. We werden kampioen in tweede klasse en speelden vervolgens meteen Play-Off 1 in eerste klasse, met bijna dezelfde ploeg."

Brepoels stond volgens Euvrard voor aanvallend en onbevangen voetbal. "Hij bouwde een ploeg die hoog druk zette en vrijuit speelde. Het was een prachtig seizoen. Na zeven wedstrijden stonden we eerste en we hadden onder meer Anderlecht geklopt. Bij Brepoels maximaliseerde ik mijn potentieel, omdat hij mij volledig vertrouwen gaf."

Vercauteren veranderde zijn kijk op het trainersvak

De derde mentor is Franky Vercauteren. Euvrard ontmoette hem bij Cercle Brugge, in een moeilijke fase nadat hij dicht tegen een burn-out had aangeleund. Nadien zouden beide trainers ook samenwerken bij OH Leuven en Al-Batin in Saudi-Arabië.

"Aan hem heb ik mijn ontwikkeling als coach te danken. Ik leerde Frank kennen nadat ik bij Cercle tegen een muur was gelopen. Dankzij hem besefte ik dat je niet alles zelf kunt controleren en dat je moet leren delegeren", zegt Euvrard.

Van details naar het grotere geheel

Na een ontslag begon Euvrard aan zichzelf te twijfelen. Hij had het gevoel dat hij zijn hele aanpak moest herbekijken, maar door Vercauteren aan het werk te zien, kon hij beter onderscheiden waar zijn werkpunten lagen.

"Op het vlak van voetbalkennis, methodologie, training, tactiek en analyse had ik geen probleem. Maar ik moest nog groeien in het leiden van een groep, een staf en een spelerskern."

Vercauteren gaf hem daarin een duidelijke les. "Ik zag hoe Frank leiding gaf, taken verdeelde en verantwoordelijkheden deelde. Zo behield hij energie om op de grote momenten de juiste beslissingen te nemen. Zelf verloor ik me toen te vaak in details. Details maken het verschil, maar als je daarin verdrinkt en het totaalbeeld kwijtgeraakt, mis je de essentie."

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