🎥 "Radja in den bak olé olé": fans Beerschot dagen uit, Nainggolan prikt terug: "Junkies"

Beerschot won zijn wedstrijd op zaterdag, Patro Eisden Maasmechelen ook. Radja Nainggolan - met een verleden bij Royal Antwerp FC - scoorde voor de Limburgers. En achteraf had hij ook nog een reactie in petto voor de supporters van Beerschot, die hem hadden gejend.

De supporters van Beerschot? Die hadden tijdens de ruime zege tegen Francs Borains tijd over om wat liedjes aan te heffen. Daarbij viseerden ze ook onder meer Radja Nainggolan, de Antwerpenaar met een verleden bij Royal Antwerp FC.

"Radja in den bak, olé olé", klonk het. Dat is een verwijzing naar de twee jaar cel die de middenvelder moet vrezen voor zijn rol in een grote zaak rond witwaspraktijken. Zelf claimt Nainggolan nog steeds dat hij ter goeder trouw handelde.

Beerschot-supporters jennen Radja Nainggolan, antwoord laat niet lang op zich wachten

Het laatste woord is sowieso nog niet gezegd over de zaak, maar Nainggolan scoorde op hetzelfde moment wel een doelpunt voor Patro Eisden Maasmechelen. Bovendien was het een prachtig doelpunt te noemen, zoveel is duidelijk.

☄️ | Radja Nainggolan heeft het niet afgeleerd! 🤩🥷 https://t.co/nPJdYEoSu6 — DAZN België (@DAZN_BENL) October 31, 2026

Achteraf kwam hij te weten wat de fans van Beerschot allemaal hadden gezongen. Waarop hij zelf ook een reactie ging plaatsen via Instagram, verwijzend naar de gezongen van de supporters van Beerschot. En hij liet er geen twijfel over bestaan.



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"En dit gezongen door junkies... Het toppunt van intelligentie", was het antwoord wel héél stevig van Nainggolan. Het is niet de eerste keer dat het er bovendien bovenarms opzit tussen Nainggolan en de supporters van De Mannekes.