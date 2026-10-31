En plots trekt CNN een parallel tussen Kylian Mbappé en... Hello Kitty

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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En plots trekt CNN een parallel tussen Kylian Mbappé en... Hello Kitty
Foto: © photonews

Wat hebben Kylian Mbappé en Hello Kitty met elkaar gemeen? Op het eerste gezicht bijzonder weinig, maar CNN ziet een opvallende overeenkomst. Zowel de Franse superster als het Japanse merk Sanrio, achter het populaire tekenfilmfiguurtje, hebben de woede van Chinese fans opgewekt. Beiden moesten zich vervolgens haastig verontschuldigen om de commerciële schade te beperken.

De rel rond Mbappé ontstond nadat hij in een video van een Franse talkshow een internetmeme besprak. Zijn gezicht was daarin op dat van een Chinese dictator geplakt. De aanvaller van Real Madrid dacht dat het om “een of andere Chinese dictator” ging, maar het bleek Mao Zedong te zijn. Die uitspraak viel bijzonder slecht in China, waar Mao ondanks zijn controversiële erfenis nog altijd een gevoelig historisch figuur is.

Mbappé moest zich publiekelijk verontschuldigen

De reacties lieten niet lang op zich wachten. Verschillende Chinese merken verbraken hun samenwerking met Mbappé en staatsmedia verwijderden advertenties en beelden van de Fransman. Ook uitzendingen van wedstrijden en evenementen waarin hij betrokken was, werden geschrapt. Mbappé voelde zich genoodzaakt om publiekelijk zijn excuses aan te bieden. Hij erkende dat zijn opmerking ongelukkig was en mensen in China had gekwetst.

Nog voor die storm was gaan liggen, kwam ook Sanrio in opspraak. Het Japanse bedrijf had een samenwerking opgezet met de televisieserie VIVANT, waarbij Hello Kitty en andere bekende figuren outfits uit de reeks droegen. De serie was in Chinese staatsmedia eerder al bestempeld als anti-Chinees, onder meer vanwege de manier waarop Chinese inlichtingendiensten werden afgebeeld.

China vergeeft niet zomaar

Sanrio besloot de samenwerking stop te zetten en schrapte ook alle verdere promotieplannen. Het bedrijf verklaarde dat bepaalde elementen niet overeenstemden met zijn bedrijfswaarden. Daarmee volgde het hetzelfde patroon als Mbappé: excuses aanbieden, de omstreden samenwerking of uitspraken terugtrekken en hopen dat de storm overwaait.


Volgens CNN tonen beide incidenten hoe gevoelig de Chinese markt is voor vermeende beledigingen. Ook grote namen als Dolce & Gabbana, Nike en de NBA kwamen eerder in conflict met Chinese consumenten. Voor internationale sterren en merken blijft China bijzonder aantrekkelijk vanwege de enorme commerciële mogelijkheden, maar één verkeerde uitspraak kan er snel grote gevolgen hebben. Mbappé en Hello Kitty zijn daar deze week allebei het bewijs van.

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