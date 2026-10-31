Chelsea steekt Manchester United (en Carrick) nog dieper in de miserie: Tielemans krijgt zelfs geen minuut

Senne Lammens heeft met Manchester United een bijzonder moeilijke namiddag beleefd op bezoek bij Chelsea. De Rode Duivel moest zich uiteindelijk twee keer gewonnen geven in een wedstrijd die na een doelpuntenloze eerste helft helemaal kantelde. Bij de thuisploeg stonden met Mike Penders en Roméo Lavia ook twee Belgen aan de aftrap. Youri Tielemans bleef dan weer de hele wedstrijd op de bank.

Manchester United begon nochtans behoorlijk aan de partij en kreeg in de eerste helft de beste mogelijkheden. Bruno Fernandes liet een grote kans liggen na een snelle tegenaanval en ook Amad Diallo kwam dicht bij de openingstreffer. Penders hield Chelsea overeind met enkele tussenkomsten, onder meer op pogingen van Diallo en Mbeumo. Aan de overkant ontsnapte Lammens toen Estevão scoorde na een onvoldoende weggewerkte poging van de doelman, maar de Braziliaan stond buitenspel.

Chelsea slaat na rust toe

Ook na de pauze leek United aanvankelijk niet kansloos, maar na vijftig minuten viel de openingstreffer aan de overkant. Lavia vond de ruimte voor Morgan Rogers, die door de defensie van de bezoekers kon oprukken en de bal over Lammens lepelde. Plots moest United achtervolgen.

De situatie werd nog een pak moeilijker toen Lisandro Martínez na tussenkomst van de VAR zijn tweede gele kaart kreeg. De verdediger had op een hoekschop met zijn elleboog contact gemaakt met Wesley Fofana. Chelsea kreeg een strafschop en Cole Palmer zette die om. Lammens zat er nog bij, maar kon de bal niet uit zijn doel houden: 2-0. Een derde treffer van Estevão werd even later nog afgekeurd wegens buitenspel.

Carrick steeds meer in het nauw bij crisisclub United

De nederlaag komt op een bijzonder slecht moment voor Manchester United. De ploeg stond voor de aftrap op de zestiende plaats in de Premier League, amper één punt boven de degradatiezone. Bovendien was United al acht wedstrijden op rij zonder overwinning. De zware 0-3-nederlaag tegen Bournemouth van vorig weekend had de druk op Carrick al fors opgevoerd. Met deze nieuwe verliespartij wordt die crisis alleen maar groter.

De positie van Carrick staat steeds meer ter discussie. De coach kreeg afgelopen zomer nog een contract voor twee jaar, nadat hij als interim-trainer indruk had gemaakt en United naar de derde plaats had geleid. Dit seizoen is het verval echter bijzonder groot. De beslissing om kapitein Bruno Fernandes tegen Bournemouth op de bank te zetten, zorgde bovendien voor extra spanningen. De Portugees had kritiek geuit op de tactiek van zijn trainer, al zouden de twee intussen de plooien hebben gladgestreken.



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Manchester United probeerde met wissels nog iets te forceren, maar voor Tielemans kwam er geen speelminuut. Kobbie Mainoo en Mason Mount mochten invallen, terwijl de Rode Duivel op de bank bleef zitten.