Chelsea steekt Manchester United (en Carrick) nog dieper in de miserie: Tielemans krijgt zelfs geen minuut

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
Chelsea steekt Manchester United (en Carrick) nog dieper in de miserie: Tielemans krijgt zelfs geen minuut
Foto: © Photonews

Senne Lammens heeft met Manchester United een bijzonder moeilijke namiddag beleefd op bezoek bij Chelsea. De Rode Duivel moest zich uiteindelijk twee keer gewonnen geven in een wedstrijd die na een doelpuntenloze eerste helft helemaal kantelde. Bij de thuisploeg stonden met Mike Penders en Roméo Lavia ook twee Belgen aan de aftrap. Youri Tielemans bleef dan weer de hele wedstrijd op de bank.

Manchester United begon nochtans behoorlijk aan de partij en kreeg in de eerste helft de beste mogelijkheden. Bruno Fernandes liet een grote kans liggen na een snelle tegenaanval en ook Amad Diallo kwam dicht bij de openingstreffer. Penders hield Chelsea overeind met enkele tussenkomsten, onder meer op pogingen van Diallo en Mbeumo. Aan de overkant ontsnapte Lammens toen Estevão scoorde na een onvoldoende weggewerkte poging van de doelman, maar de Braziliaan stond buitenspel.

Chelsea slaat na rust toe

Ook na de pauze leek United aanvankelijk niet kansloos, maar na vijftig minuten viel de openingstreffer aan de overkant. Lavia vond de ruimte voor Morgan Rogers, die door de defensie van de bezoekers kon oprukken en de bal over Lammens lepelde. Plots moest United achtervolgen.

De situatie werd nog een pak moeilijker toen Lisandro Martínez na tussenkomst van de VAR zijn tweede gele kaart kreeg. De verdediger had op een hoekschop met zijn elleboog contact gemaakt met Wesley Fofana. Chelsea kreeg een strafschop en Cole Palmer zette die om. Lammens zat er nog bij, maar kon de bal niet uit zijn doel houden: 2-0. Een derde treffer van Estevão werd even later nog afgekeurd wegens buitenspel.

Carrick steeds meer in het nauw bij crisisclub United

De nederlaag komt op een bijzonder slecht moment voor Manchester United. De ploeg stond voor de aftrap op de zestiende plaats in de Premier League, amper één punt boven de degradatiezone. Bovendien was United al acht wedstrijden op rij zonder overwinning. De zware 0-3-nederlaag tegen Bournemouth van vorig weekend had de druk op Carrick al fors opgevoerd. Met deze nieuwe verliespartij wordt die crisis alleen maar groter.

De positie van Carrick staat steeds meer ter discussie. De coach kreeg afgelopen zomer nog een contract voor twee jaar, nadat hij als interim-trainer indruk had gemaakt en United naar de derde plaats had geleid. Dit seizoen is het verval echter bijzonder groot. De beslissing om kapitein Bruno Fernandes tegen Bournemouth op de bank te zetten, zorgde bovendien voor extra spanningen. De Portugees had kritiek geuit op de tactiek van zijn trainer, al zouden de twee intussen de plooien hebben gladgestreken.

Lees ook... Romeo Lavia indrukwekkend: Rode Duivel krijgt deze scores van de toonaangevende Britse kranten

Manchester United probeerde met wissels nog iets te forceren, maar voor Tielemans kwam er geen speelminuut. Kobbie Mainoo en Mason Mount mochten invallen, terwijl de Rode Duivel op de bank bleef zitten.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester United
Chelsea
Morgan Rogers

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 9
Chelsea Chelsea 2-0 Manchester United Manchester United
Manchester City Manchester City 0-1 Brighton Brighton
Hull City Hull City 0-1 Ipswich Town Ipswich Town
Bournemouth Bournemouth 1-0 Leeds United Leeds United
Brentford Brentford 1-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
Coventry City Coventry City 1-0 Sunderland Sunderland
Tottenham Tottenham 18:30 Crystal Palace Crystal Palace
Aston Villa Aston Villa 21:00 Fulham Fulham
Liverpool FC Liverpool FC 01/11 Arsenal Arsenal
Newcastle United Newcastle United 02/11 Everton Everton

Nieuwste reacties

Mijn-Terril Mijn-Terril over KV Mechelen - KRC Genk: 1-0 Snoek Snoek over Romeo Lavia indrukwekkend: Rode Duivel krijgt deze scores van de toonaangevende Britse kranten Dondervlieg Dondervlieg over Mag Anderlecht hopen? Fenerbahçe lijkt Lukaku nu al te willen dumpen FCB vo altijd FCB vo altijd over Deze twee mogen in januari hun koffers pakken bij Anderlecht FCB vo altijd FCB vo altijd over Nu haalt Marc Coucke hard uit naar... journalisten: "Ze zitten te wachten tot Anderlecht verliest" ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Chelsea steekt Manchester United (en Carrick) nog dieper in de miserie: Tielemans krijgt zelfs geen minuut Svédél Svédél over Supervorm blijft niet onopgemerkt: topclub wil aankloppen bij Club Brugge .. .. over Serieuze domper voor Club Brugge richting topper tegen Anderlecht: "Ongelooflijk, je staat 1-4 voor" De nonkel De nonkel over Senne Lammens krijgt pijnlijke boodschap van clublegende Goro Goro over Supporters Standard dreigen met actie: "We worden gegijzeld" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved