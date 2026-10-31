Spelers van KRC Genk krijgen wind van voren van eigen supporters: dit is er aan de hand

KRC Genk krijgt de motor maar niet definitief aan de praat en dat beginnen de supporters beu te geraken. Na de nederlaag op het veld van KV Mechelen maakten de meegereisde fans hun onvrede duidelijk.

Vanuit het bezoekersvak Achter de Kazerne riepen de supporters van Genk dat ze 'bloed, zweet en tranen' eisten. Toch een opvallend tafereel bij een ploeg die de vorige twee competitiematchen gewonnen had. Met een uitmatch tegen Union in het vooruitzicht dreigt Genk de kans te missen om zijn wagonnetje aan te haken bij de top vijf.

Zo zullen de fans vrezen dat al snel een verloren seizoen dreigt. Bovendien wordt er op verplaatsing amper gescoord. Jeppe Erenbjerg deed dit in Mechelen wel twee keer, maar evenveel keer werd het doelpunt afgekeurd voor buitenspel. "Met de mindset was er geen probleem", vond de vervanger van de geschorste Heymans. "Uiteraard is een 2 op 15 op verplaatsing niet goed genoeg."

Opdoffer voor Thorup en Genk

Jess Thorup ontkende niet dat de verliespartij in Mechelen een opdoffer was. "Dit is een tegenvaller. Bij acht of tien voorzetten kon de eerste man gewoon de bal ontzetten", miste de trainer kwaliteit bij de offensief ingestelde spelers.

"Onze tegenstander moet maar naar doel schieten en het is vaak raak. Wij van onze kant blijven maar schieten, maar de kwaliteit en de decision making waren niet goed genoeg", is zijn oordeel. Ook geen fijne vaststelling voor de verdedigers. "We kregen geen doelpunt gemaakt vandaag", zuchtte Matte Smets. "Thuis scoren we wel, ik zou niet weten waar het aan ligt."

Genk scoort al drie uitmatchen niet meer

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Ze moeten bij Genk opletten dat de radeloosheid niet de bovenhand neemt, zeker als ze de steun van de fans willen behouden. Voor de derde uitmatch op rij in de competitie moest Genk het terrein verlaten zonder een geldig gemaakt doelpunt.