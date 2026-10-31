Reactie Spelers van KRC Genk krijgen wind van voren van eigen supporters: dit is er aan de hand

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Achter de Kazerne
| 1 reacties
Spelers van KRC Genk krijgen wind van voren van eigen supporters: dit is er aan de hand
Foto: © Photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

KRC Genk krijgt de motor maar niet definitief aan de praat en dat beginnen de supporters beu te geraken. Na de nederlaag op het veld van KV Mechelen maakten de meegereisde fans hun onvrede duidelijk.

Vanuit het bezoekersvak Achter de Kazerne riepen de supporters van Genk dat ze 'bloed, zweet en tranen' eisten. Toch een opvallend tafereel bij een ploeg die de vorige twee competitiematchen gewonnen had. Met een uitmatch tegen Union in het vooruitzicht dreigt Genk de kans te missen om zijn wagonnetje aan te haken bij de top vijf.

Zo zullen de fans vrezen dat al snel een verloren seizoen dreigt. Bovendien wordt er op verplaatsing amper gescoord. Jeppe Erenbjerg deed dit in Mechelen wel twee keer, maar evenveel keer werd het doelpunt afgekeurd voor buitenspel. "Met de mindset was er geen probleem", vond de vervanger van de geschorste Heymans. "Uiteraard is een 2 op 15 op verplaatsing niet goed genoeg."

Opdoffer voor Thorup en Genk

Jess Thorup ontkende niet dat de verliespartij in Mechelen een opdoffer was. "Dit is een tegenvaller. Bij acht of tien voorzetten kon de eerste man gewoon de bal ontzetten", miste de trainer kwaliteit bij de offensief ingestelde spelers.

"Onze tegenstander moet maar naar doel schieten en het is vaak raak. Wij van onze kant blijven maar schieten, maar de kwaliteit en de decision making waren niet goed genoeg", is zijn oordeel. Ook geen fijne vaststelling voor de verdedigers. "We kregen geen doelpunt gemaakt vandaag", zuchtte Matte Smets. "Thuis scoren we wel, ik zou niet weten waar het aan ligt."

Genk scoort al drie uitmatchen niet meer

Lees ook... Anderlecht-jeugdproduct doet ex-ploeg én KV Mechelen een plezier, RC Genk trappelt toch weer ter plaatse
Ze moeten bij Genk opletten dat de radeloosheid niet de bovenhand neemt, zeker als ze de steun van de fans willen behouden. Voor de derde uitmatch op rij in de competitie moest Genk het terrein verlaten zonder een geldig gemaakt doelpunt.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
KV Mechelen

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 1-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 20:45 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 20:45 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/11 Antwerp Antwerp
STVV STVV 01/11 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 01/11 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 01/11 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

rinus michels rinus michels over Anderlecht - Westerlo: - Vital Verheyen Vital Verheyen over Standard - KV Kortrijk: 1-1 We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Spelers van KRC Genk krijgen wind van voren van eigen supporters: dit is er aan de hand .. .. over Romeo Lavia indrukwekkend: Rode Duivel krijgt deze scores van de toonaangevende Britse kranten Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Waar is Anderlecht-talent gebleven? Helemaal van de radar verdwenen Goro Goro over Anderlecht pas vijftiende(!) op dit gebied: Frank Boeckx stelt zich ernstige vragen JaKu JaKu over Stijnen en Nainggolan halen uit: "Hypocrieten zijn het" Johnnie Walker Johnnie Walker over Mag Anderlecht hopen? Fenerbahçe lijkt Lukaku nu al te willen dumpen We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Chelsea - Manchester United: 2-0 Thomme Thomme over KV Mechelen - KRC Genk: 1-0 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved