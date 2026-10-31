Beerschot zet titelambities kracht bij, Hasselt wint spektakelduel

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Beerschot zet titelambities kracht bij, Hasselt wint spektakelduel

In de Challenger Pro League stonden op zaterdagnamiddag al twee pittige duels op het programma. Beerschot kwam in actie en wilde zijn ambities bovenaan het klassement nog wat extra kracht bijzetten. Dat zou lukken tegen Francs Borains, het team van Georges-Louis Bouchez.

Aernout Van Lindt

Sporting Hasselt wint spektakelduel

Later op de zaterdag stond nog een derde duel op het programma in de Challenger Pro League. Daarin was het Sporting Hasselt dat won op bezoek bij Club NXT na een echt spektakelduel. Ngoyi maakte het verschil in de 96e minuut voor de 3-4 eindstand.

Vasovic had de thuisploeg voor de rust vanop de stip op voorsprong gebracht, na de pauze kwam pas écht het spektakel. Van Keymolen maakte gelijk, waarna Club NXT opnieuw op voorsprong kwam en het pingpongen begon. Dankzij een owngoal werd het 2-2, Van Keymolen maakte vanop de stip 2-3 en Amengai met zijn tweede van de avond de 3-3. En toen kwam dus Ngoyi.

In de Challenger Pro League stonden op zaterdagnamiddag al twee pittige duels op het programma. Beerschot kwam in actie en wilde zijn ambities bovenaan het klassement nog wat extra kracht bijzetten. Dat zou lukken tegen Francs Borains, het team van Georges-Louis Bouchez.

Beerschot klopt Francs Borains met 3-0

Beerschot was baas in eigen huis tegen Francs Borains. Na twee minuten pakte Francotte bij de bezoekers al rood, waardoor het een lange avond of namiddag werd voor de Waalse bezoekers uit Francs Borains. Toch duurde het nog even voor Beerschot de match helemaal in handen nam.

Iets voor rust kregen De Mannekes een strafschop en kon Plat er vanop de stip alsnog 1-0 van maken. Meteen ook de ruststand. Snel na de rust wist Vula er 2-0 van te maken, waardoor de match zo goed als gespeeld was voor de thuisploeg.

Lake had de 2-0 aangeboden aan Vula, voor de 3-0 deden ze het een keertje andersom. En zo werd het nog een ruime overwinning voor Beerschot. In de stand nemen ze zo zes punten afstand op FCV Dender EH, al hebben die nog twee wedstrijden in te halen.

Nainggolan zet Patro Eisden op weg naar nieuwe driepunter tegen Lokeren: 3-1

Patro Eisden Maasmechelen is sinds Stijn Stijnen er geen coach en enkel nog Sportief Directeur is bezig aan een revival onder nieuwe coach Ferrera. Ook Lokeren ging op zaterdag voor de bijl in Limburg na een spannende wedstrijd.

Lees ook... Nilis en Stijnen halen uit naar journalist: "Laffe streek, u moet zich diep schamen"

Radja Nainggolan had zijn team op voorsprong gezet, maar na een strafschop - omgezet door Mabanza - was het wachten op Verstraete om zijn team opnieuw op weg te zetten naar de overwinning. In blessuretijd kon Kaparos er zelfs nog 3-1 van maken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Sporting Lokeren
Patro Eisden Maasmechelen

Meer nieuws

Nilis en Stijnen halen uit naar journalist: "Laffe streek, u moet zich diep schamen"

Nilis en Stijnen halen uit naar journalist: "Laffe streek, u moet zich diep schamen"

21:00
2
De ketchupfles ging open: Anderlecht draait Westerlo in dolle vijf minuten door de gehaktmolen

De ketchupfles ging open: Anderlecht draait Westerlo in dolle vijf minuten door de gehaktmolen

22:44
Met bloed, zweet en tranen: Union SG blijft ook met tien ongeslagen

Met bloed, zweet en tranen: Union SG blijft ook met tien ongeslagen

22:50
🎥 Twee assists én een heerlijke vrije trap: Diego Moreira schittert tegen Inter

🎥 Twee assists én een heerlijke vrije trap: Diego Moreira schittert tegen Inter

22:20
LIVE SPEELDAG 10: Friis snapt dat het bijna voorbij kan zijn: "Ben niet dom"

LIVE SPEELDAG 10: Friis snapt dat het bijna voorbij kan zijn: "Ben niet dom"

21:50
Marc Coucke stuurde berichtje naar Ferran Torres ... en kreeg dit antwoord De derde helft

Marc Coucke stuurde berichtje naar Ferran Torres ... en kreeg dit antwoord

21:40
Theate veroorzaakt penalty, maar wint Belgenstrijd van Ngonge

Theate veroorzaakt penalty, maar wint Belgenstrijd van Ngonge

21:20
🎥 Rode kaart voor Fred Vanderbiest, KV Mechelen hekelt implementatie regel: "Vind het erg" Reactie

🎥 Rode kaart voor Fred Vanderbiest, KV Mechelen hekelt implementatie regel: "Vind het erg"

20:40
1
Dit moet een unicum zijn op speeldag 10: Anderlecht start met ploeg waarvan... nog niemand gescoord heeft

Dit moet een unicum zijn op speeldag 10: Anderlecht start met ploeg waarvan... nog niemand gescoord heeft

20:26
Drama op Sclessin: Standard raakt nu ook niet voorbij rode lantaarn Kortrijk

Drama op Sclessin: Standard raakt nu ook niet voorbij rode lantaarn Kortrijk

20:20
Hopen op het beste: wedstrijd tussen Standard en KV Kortrijk stilgelegd

Hopen op het beste: wedstrijd tussen Standard en KV Kortrijk stilgelegd

20:00
Spelers van KRC Genk krijgen wind van voren van eigen supporters: dit is er aan de hand Reactie

Spelers van KRC Genk krijgen wind van voren van eigen supporters: dit is er aan de hand

19:30
3
Nog méér pech voor de leider: absolute sterkhouder valt uit bij KAA Gent

Nog méér pech voor de leider: absolute sterkhouder valt uit bij KAA Gent

19:40
🎥 De Cuyper, Penders én Lavia maken heel wat indruk met deze acties

🎥 De Cuyper, Penders én Lavia maken heel wat indruk met deze acties

19:20
Anderlecht pas vijftiende(!) op dit gebied: Frank Boeckx stelt zich ernstige vragen

Anderlecht pas vijftiende(!) op dit gebied: Frank Boeckx stelt zich ernstige vragen

19:00
1
🎥 Tielemans gedegradeerd door zijn coach, Lammens gefrustreerd

🎥 Tielemans gedegradeerd door zijn coach, Lammens gefrustreerd

18:40
Liefst 7 Belgische clubs in Europese top 20: Antwerp staat op het podium; Club, Anderlecht,... volgen

Liefst 7 Belgische clubs in Europese top 20: Antwerp staat op het podium; Club, Anderlecht,... volgen

18:20
Anderlecht-jeugdproduct doet ex-ploeg én KV Mechelen een plezier, RC Genk trappelt toch weer ter plaatse

Anderlecht-jeugdproduct doet ex-ploeg én KV Mechelen een plezier, RC Genk trappelt toch weer ter plaatse

17:54
Bayern-directeur haalt uit naar Thomas Tuchel en wijst naar Kompany

Bayern-directeur haalt uit naar Thomas Tuchel en wijst naar Kompany

17:40
Club Brugge en AA Gent zetten Belgische titelstrijd op scherp: historisch puntenaantal lonkt

Club Brugge en AA Gent zetten Belgische titelstrijd op scherp: historisch puntenaantal lonkt

17:20
En plots trekt CNN een parallel tussen Kylian Mbappé en... Hello Kitty

En plots trekt CNN een parallel tussen Kylian Mbappé en... Hello Kitty

17:00
Tolu Arokodare verovert Nederland met zijn glimlach en zweert: “Het is absoluut geen act”

Tolu Arokodare verovert Nederland met zijn glimlach en zweert: “Het is absoluut geen act”

16:40
Romeo Lavia indrukwekkend: Rode Duivel krijgt deze scores van de toonaangevende Britse kranten

Romeo Lavia indrukwekkend: Rode Duivel krijgt deze scores van de toonaangevende Britse kranten

16:20
3
Football Meets Data voorspelt Champions League-eindstand: hier staat Club Brugge

Football Meets Data voorspelt Champions League-eindstand: hier staat Club Brugge

16:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 9
KAA Gent KAA Gent 2-0 Lierse SK Lierse SK
Seraing Seraing 1-0 Luik FC Luik FC
K Beerschot VA K Beerschot VA 3-0 Francs Borains Francs Borains
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 3-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 3-4 Sporting Hasselt Sporting Hasselt
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/11 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 01/11 Virton Virton

Nieuwste reacties

Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Anderlecht - Westerlo: 4-1 kukeluku kukeluku over Nilis en Stijnen halen uit naar journalist: "Laffe streek, u moet zich diep schamen" Vital Verheyen Vital Verheyen over SK Beveren - Union SG: 1-2 Luc Van Mechelen Luc Van Mechelen over Romelu Lukaku blijft verbazen: nummer 8 is zo goed als in orde --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over KV Mechelen - KRC Genk: 1-0 Luc Van Mechelen Luc Van Mechelen over 🎥 Rode kaart voor Fred Vanderbiest, KV Mechelen hekelt implementatie regel: "Vind het erg" Jeroentanesy Jeroentanesy over Van Anderlecht-wonderkind tot arrestatie voor terrorisme: het hallucinante verhaal CCpl CCpl over Standard - KV Kortrijk: 1-1 prth prth over Club Brugge NXT - Sporting Hasselt: 3-4 Impala Impala over Niemand is zeker van zijn plaats: Antwerp-coach Compper heeft duidelijke boodschap Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved