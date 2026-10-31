Beerschot zet titelambities kracht bij, Hasselt wint spektakelduel

In de Challenger Pro League stonden op zaterdagnamiddag al twee pittige duels op het programma. Beerschot kwam in actie en wilde zijn ambities bovenaan het klassement nog wat extra kracht bijzetten. Dat zou lukken tegen Francs Borains, het team van Georges-Louis Bouchez.