Vitor Bruno reageert opvallend koel na ruime zege: “Als mensen slechte dingen over mij zeggen..."

Anderlecht boekte tegen Westerlo een overtuigende 4-1-overwinning, maar bij trainer Vitor Bruno was er achteraf weinig uitbundigheid te bespeuren. Toen hij na afloop de vraag kreeg of de aanhoudende kritiek hem geraakt had, liet hij een lange stilte vallen voor hij antwoordde. Zijn boodschap was duidelijk: hij wil zich niet laten leiden door lof of kritiek.

Zowel CEO Kenneth Bornauw als eigenaar Marc Coucke hadden hem nochtans niet gespaard. “Als ik me telkens moet bezighouden met iedereen die kritiek heeft, of net groter moet worden wanneer iemand me complimenteert, dan ben ik verkeerd bezig. Ik weet wie ik ben en welke waarden ik heb”, reageerde Bruno.

“Ik ben blij voor de spelers, want ze hebben hard gewerkt. Ik voel me niet geweldig wanneer mensen positieve dingen zeggen, maar ik voel me ook niet klein wanneer ze negatieve dingen zeggen.”

Kritiek op zijn rotaties blijft een gevoelig thema

Een van de belangrijkste discussiepunten is de vele wissels die Bruno doorvoert in zijn basiself. De trainer kreeg de vraag of hij daarmee zal blijven doorgaan. Volgende week wachten Salzburg en Club Brugge.

Ook daar gaf hij weinig zekerheid over zijn toekomstige keuzes. “Ik zal zien wie maandag en dinsdag goed traint. Dat is het enige waar ik op dit moment aan denk.”

Ook boodschap van CEO laat Bruno niet van zijn stuk brengen

Opvallend was ook de vraag over de kritiek van de CEO van Anderlecht. Die had aangegeven dat Bruno het zichzelf moeilijk maakt door zo vaak te roteren. De trainer werd gevraagd of die uitspraak zijn aanpak aan het twijfelen had gebracht, maar hield de boot af.



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“Dat is een opinie en die respecteer ik. Maar ik ga daar niet op reageren”, klonk het kort. Vervolgens verwees hij naar de raad die hij van zijn ouders meekreeg: “Mijn ouders hebben me altijd gezegd dat ik me daar niet mee moet bezighouden.”