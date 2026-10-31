Theate veroorzaakt penalty, maar wint Belgenstrijd van Ngonge

Bologna heeft zaterdagmiddag op de achtste speeldag in de Serie A met 2-1 gewonnen van Monza. Arthur Theate, Samuel Mbangula en Cyril Ngonge kwamen alle drie in actie.

Arthur Theate was de enige Belg die aan de aftrap verscheen. De Rode Duivel krijgt dit seizoen veel minuten centraal achterin bij Bologna, maar kende een moeilijke openingsfase. Hij beging al vroeg een overtreding in het strafschopgebied, waarna Gustavo Varela Monza in de zesde minuut vanop de stip op voorsprong zette.

Bologna draait wedstrijd om na drie strafschoppen

De thuisploeg herstelde het evenwicht nog voor de rust. Tommaso Pobega maakte er in de 33e minuut 1-1 van. Na de pauze was het Bologna dat een strafschop kreeg: Bernardeschi bleef koel en zette zijn ploeg in de 59e minuut op voorsprong.

Ook in het slot speelde een penalty een hoofdrol. Patrick Cutrone kreeg in de 81e minuut de kans om Monza opnieuw langszij te brengen, maar doelman Skorupski hield zijn poging tegen. Zo bleven de drie punten in Bologna.

Mbangula en Ngonge vallen in

Samuel Mbangula begon op de bank, ondanks zijn opvallende hattrick tegen AC Milan. Hij mocht na 64 minuten invallen, maar kon geen beslissende stempel meer drukken op de partij.



Bij Monza kwam Cyril Ngonge twintig minuten voor tijd, in de 71e minuut, in de ploeg. Ook hij kon het verschil niet meer maken, waardoor Monza met lege handen huiswaarts trok.