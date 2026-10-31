Ex-coach van OH Leuven haalt uit naar Ajax: “Met deze selectie was ik kampioen geworden”

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Ex-coach van OH Leuven haalt uit naar Ajax: “Met deze selectie was ik kampioen geworden”
Foto: © photonews

Óscar García is bij de Belgische voetbalfan misschien vooral bekend als voormalig trainer van OH Leuven, maar ook bij Ajax liet de Spanjaard zijn sporen na. Zijn passage in Amsterdam was kort, maar hij is ervan overtuigd dat hij er het maximale heeft uitgehaald. In een gesprek met NU.nl blikt García terug op zijn vertrek en doet hij een opvallende uitspraak over de huidige selectie van Ajax.

García werd in maart door technisch directeur Jordi Cruijff aangesteld als opvolger van Fred Grim. Hij moest de Amsterdammers alsnog aan Europees voetbal helpen. “Ik heb alles uit de selectie gehaald”, stelt de Spanjaard. Toen hij overnam, was de ongerustheid binnen de club groot. Ajax vreesde zelfs naast Europees voetbal te grijpen. “Uiteindelijk hebben we het misschien niet perfect, maar wel goed gedaan.”

García zag Ajax met andere ambities aan het nieuwe seizoen beginnen

Volgens García is er een groot verschil tussen de spelersgroep waarmee hij vorig seizoen moest werken en de selectie die Cruijff daarna samenstelde. De technisch directeur investeerde afgelopen zomer stevig en haalde meerdere versterkingen binnen. García wist dat er een stevige renovatie op komst was. “Ik kende de plannen van Jordi. Ik wist niet hoeveel spelers er zouden komen, maar wel dat hij misschien wel een half elftal zou aantrekken en er een kampioenwaardige selectie van zou maken.”

De Spanjaard benadrukt dat een club met de ambities van Ajax niet alleen kwaliteit nodig heeft, maar ook continuïteit en een duidelijke sportieve koers. Die voorwaarden ziet hij dit seizoen meer aanwezig. Dat maakt zijn overtuiging alleen maar groter dat hij met de huidige spelersgroep verder had kunnen komen.

“Ik had het honderd procent beter gedaan”

García steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. “Ik heb destijds ook gezegd: met mij óf met een andere coach wordt Ajax volgend seizoen kampioen. Ze laten het misschien nu nog niet zien, maar ze worden dit seizoen kampioen. Ik had het met deze selectie honderd procent beter gedaan dan vorig seizoen”, klinkt het zelfverzekerd.

Een langer verblijf in Amsterdam zat er uiteindelijk niet in. García had graag verder gewerkt bij Ajax, maar Cruijff koos ervoor om door te schakelen naar Míchel Sánchez. “Als je in de laatste weken van de competitie niets hoort, kiezen ze voor iemand anders. Zo werkt het in de voetballerij.” Twee dagen na de laatste wedstrijd kreeg hij te horen dat zijn periode bij de club erop zat. Dat was een grote teleurstelling, geeft hij toe.

Van zijn keuze om Ajax destijds te helpen, heeft García evenwel geen spijt. “Ik had nu dezelfde keuze gemaakt. Het was een heel grote kans voor mij. Natuurlijk is de situatie daarna veranderd, maar ik kan er geen spijt van hebben. Ajax is een geweldige club.”

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