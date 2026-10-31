🎥 Tielemans gedegradeerd door zijn coach, Lammens gefrustreerd

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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🎥 Tielemans gedegradeerd door zijn coach, Lammens gefrustreerd
Foto: © Photonews

Manchester United is na de 2-0-nederlaag op Chelsea nog dieper weggezakt in de crisis. De Belgische inbreng bij de bezoekers bleef andermaal beperkt.

Met de bevestiging van Michael Carrick als trainer hoopte het bestuur van Manchester United opnieuw wat rust te creëren. Die rust is ver weg. De Red Devils wonnen dit seizoen slechts twee keer: thuis tegen Sabah en Ipswich.

Door de 2-0-nederlaag op het veld van Chelsea staat de teller nu op negen wedstrijden zonder overwinning. Youri Tielemans verdedigde Carrick nochtans nog publiekelijk, maar begon tegen de Londenaars op de bank. De Belgische middenvelder kwam geen minuut in actie.

Lammens sterk, maar niet foutloos bij penalty

Zo was Senne Lammens de enige Belg die zich bij United kon tonen, tegenover onder meer een sterke Roméo Lavia bij Chelsea. De Rode Duivel keepte een degelijke partij en pakte uit met zeven reddingen. Volgens de statistieken voorkwam hij 0,48 doelpunt.

Toch zal Lammens met een bijzonder wrang gevoel zijn teruggekeerd naar Manchester. Bij de tweede Chelsea-goal was hij dicht bij een redding op de strafschop van Cole Palmer, maar hij kon de bal uiteindelijk niet voldoende uit zijn doel houden.

Een hand die niet stevig genoeg was? Feit is dat Manchester United inmiddels zeventiende staat in de Premier League. De ploeg telt evenveel punten als Coventry en Crystal Palace, de twee teams die momenteel in de degradatiezone staan.

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