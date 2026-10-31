Club Brugge en AA Gent zetten Belgische titelstrijd op scherp: historisch puntenaantal lonkt

De top van Jupiler Pro League is bijzonder sterk aan het seizoen begonnen. Club Brugge staat na tien speeldagen op 27 punten en ook AA Gent kan straks nog een indrukwekkender rapport voorleggen. De traditionele titelkandidaten laten nauwelijks punten liggen, terwijl het nieuwe competitieformat ervoor zorgt dat een slechte start veel moeilijker recht te zetten valt.

Club Brugge behoort tot de beste starters van deze eeuw

Club Brugge zette vrijdag Zulte Waregem opzij en verzamelde zo 27 op 30. Dat is een uitzonderlijk totaal in de Belgische competitie van deze eeuw. Blauw-Zwart realiseerde die prestatie eerder al in 2017-2018. Alleen Standard in 2013-2014 en Antwerp in 2022-2023 slaagden daar eveneens in. De Bruggelingen blijven zelf recordhouder met hun perfecte 30 op 30 uit 2000-2001 en de 28 op 30 uit 2002-2003.

AA Gent krijgt zondag op bezoek bij Lommel de kans om zelfs 28 op 30 te behalen. Daarmee kunnen de Buffalo's opnieuw alleen leider worden. Ook Union kan zaterdagavond een uitstekende zaak doen: bij winst tegen Beveren komt de Brusselse club op 26 punten. Zo dreigt de top drie na tien speeldagen een bijzonder hoog puntenaantal te hebben.

Geen ruimte meer om rustig op gang te komen

Een podium met minstens 26 punten voor elk team zou uitzonderlijk zijn. In recente seizoenen volstond een veel lager totaal soms om na tien speeldagen alleen aan de leiding te staan. In 2020-2021 bijvoorbeeld was Antwerp met amper 20 op 30 de enige leider.

De afschaffing van de play-offs speelt vermoedelijk een belangrijke rol. Clubs kunnen niet langer rekenen op een tweede competitiehelft waarin de punten worden gehalveerd en ze hun achterstand nog kunnen goedmaken. Club Brugge stond er de voorbije jaren om bekend geleidelijk naar zijn beste vorm toe te groeien en tijdens de Champions' Play-offs toe te slaan. In het nieuwe systeem is zo'n trage start veel riskanter.

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Ook de uitbreiding naar achttien ploegen heeft invloed op de eerste maanden van de competitie. Daardoor komen de topclubs elkaar in de eerste tien speeldagen minder vaak tegen. Union heeft bijvoorbeeld Club Brugge, AA Gent en Racing Genk nog niet ontmoet. Die onderlinge duels zullen straks extra belangrijk worden in een titelstrijd waarin voorlopig nauwelijks iemand punten laat liggen.