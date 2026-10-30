La Liga zet stap die Belgische journalisten al jaren vragen: Referee Department hield de boot af

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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La Liga zet stap die Belgische journalisten al jaren vragen: Referee Department hield de boot af
Foto: © photonews

In Spanje komt er een verandering waar Belgische voetbaljournalisten al jarenlang op aandringen. Scheidsrechters in La Liga zullen voortaan na bepaalde wedstrijden voor de camera verschijnen om hun beslissingen toe te lichten. In België werd dat idee meermaals geopperd, maar het Referee Department ging nooit akkoord met die vraag. Daardoor blijven journalisten en supporters hier vaak met vragen zitten na discutabele fases.

La Liga wil met de interviews meer transparantie creëren en tegelijk de omstandigheden voor scheidsrechters verbeteren. Het initiatief gaat dit weekend al van start tijdens de Baskische derby tussen Athletic Bilbao en Real Sociedad. Na afloop zal de wedstrijdleiding voor de camera verschijnen om bepaalde beslissingen uit te leggen.

In Spanje komt er eindelijk uitleg na de wedstrijd

Het systeem wordt voorlopig wel beperkt ingevoerd. Per speeldag wordt één wedstrijd geselecteerd waarin de scheidsrechter na afloop een interview geeft. Het is dus niet de bedoeling dat na elke wedstrijd een arbiter voor de camera verschijnt. Bovendien krijgen enkel de rechtenhouders DAZN en Movistar+ toegang tot de interviews.

Voor het project heeft La Liga een budget van 500.000 euro vrijgemaakt. De scheidsrechters krijgen een financiële vergoeding voor hun medewerking. De Spaanse competitie hoopt zo de communicatie rond arbitrale beslissingen te verbeteren in een klimaat waarin scheidsrechters geregeld onder vuur liggen van trainers en clubs.

In België blijft het Referee Department op de rem staan

Ook in België klinkt de vraag naar meer uitleg al jaren. Journalisten willen na wedstrijden graag rechtstreeks aan de scheidsrechter kunnen vragen waarom een bepaalde beslissing werd genomen. Zeker bij fases die voor discussie zorgen, zou zo'n toelichting meer duidelijkheid kunnen brengen. Toch kwam er nooit een akkoord van het Referee Department om dat structureel mogelijk te maken.

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Daardoor blijft de communicatie in België grotendeels beperkt tot de bestaande kanalen en verklaringen vanuit het Referee Department. Een rechtstreeks gesprek met de betrokken scheidsrechter na een wedstrijd behoort niet tot de mogelijkheden. Dat is opvallend, omdat net de mensen die de beslissingen op het veld nemen vaak het best kunnen uitleggen welke overwegingen daarbij meespeelden.

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