Van Anderlecht-wonderkind tot arrestatie voor terrorisme: het hallucinante verhaal

Ibrahim Maaroufi leek voorbestemd voor een grote carrière. De Belgische middenvelder maakte als zeventienjarige zijn debuut bij Internazionale, speelde er samen met wereldsterren als Zlatan Ibrahimovic, Patrick Vieira en Adriano en mocht zelfs de Italiaanse landstitel vieren.

Vandaag is hij 37 jaar, heeft hij drie kinderen en kijkt hij terug op een bijzonder grillig leven. Het dieptepunt? Meermaals werd hij opgepakt op verdenking van terrorisme, nadat zijn identiteit door een terrorist was misbruikt.

Van Anderlecht en PSV naar de kleedkamer van Inter

Maaroufi begon zijn voetbalverhaal bij Anderlecht. Hij maakte deel uit van dezelfde lichting als Vincent Kompany en Anthony Vanden Borre. “De generatie van 1989, met jongens als Kompany en Vanden Borre. We eindigden seizoenen met zestig punten op zestig”, vertelt hij in La Gazzetta dello Sport.

Op zijn elfde trok hij naar de jeugdopleiding van PSV. Daar trainde hij op zijn vijftiende al met de eerste ploeg. Inter haalde hem vervolgens naar Italië en liet hem op zijn zestiende een profcontract tekenen. Een jaar later volgde zijn droomdebuut in het eerste elftal. Hij was amper zeventien jaar en acht maanden oud.

In de kleedkamer zat hij plots tussen de grootste namen van het internationale voetbal. Didier Dacourt hielp hem op weg, Adriano maakte indruk met zijn verschroeiende vrije trappen en Vieira leerde hem tactisch bij. “Ik wilde zijn plaats innemen. Als ik daarop terugkijk, was ik gek”, geeft Maaroufi toe. Hij vierde met Inter de landstitel onder Roberto Mancini, al bleef zijn eigen speeltijd beperkt.

Van een voetbalodyssee naar een nachtmerrie met justitie

Maaroufi verloor vervolgens zijn geduld. Hij drong aan op een uitleenbeurt en kwam via FC Twente en Vicenza uiteindelijk terecht bij clubs in lagere Italiaanse reeksen, België, Marokko en zelfs Iran. Zijn grote doorbraak bleef uit. Maar de zwaarste periode had niets meer met voetbal te maken.



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In 2016 werd Brussel opgeschrikt door de terroristische aanslagen in de metro. Khalid El Bakraoui, een van de daders, had eerder een appartement in Charleroi gehuurd op naam van Maaroufi. De voormalige Inter-speler werd daardoor meermaals met terrorisme in verband gebracht en opgepakt.

“Het was een schok. Ik meldde mezelf bij de autoriteiten, maar twee dagen later werd ik aan de Nederlandse grens tegengehouden en gearresteerd op verdenking van terrorisme”, vertelt hij. Hij zat in een cel tot de Belgische politie werd ingeschakeld. Later gebeurde hetzelfde op de luchthaven van Brussel en zelfs in Italië.

Ondanks alles kijkt Maaroufi niet met spijt terug op zijn voetbalverleden. “Ik ben trots dat ik als prof voor Inter heb gespeeld. Veel mensen dromen ervan ooit in San Siro te staan. Ik deed het op mijn zeventiende.”