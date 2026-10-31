Plan van Vitor Bruno bij Anderlecht eindelijk onthuld? "Hij vindt geen enkele speler goed genoeg"

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Plan van Vitor Bruno bij Anderlecht eindelijk onthuld? "Hij vindt geen enkele speler goed genoeg"
Foto: © photonews

Wat zit er achter de voortdurende wissels bij Anderlecht? Volgens Marc Degryse is het geen uitgekiende tactische strategie, maar vooral een teken dat Vitor Bruno zijn ideale ploeg nog altijd niet gevonden heeft. In zijn analyse in HLN trekt de analist bijzonder hard van leer. Hij vermoedt zelfs dat de vele wissels een manier zijn om een dieperliggend probleem te verbergen.

“Zo komt het sportieve beleid van Bruno op mij over: hij doet maar wat”, stelt Degryse. “Hij tast elke week met zijn handen voor zijn ogen in een zak met dertig spelers.” Volgens hem is de rotatie geen bewuste keuze om iedereen scherp te houden. "Het roteren is een alibi van Bruno om zijn ware visie te verstoppen. En die is: Bruno vindt met uitzondering van Biancone en Pétrot alle andere spelers gewoon niet goed genoeg om onbetwist titularis te zijn. Hoe verklaar je anders dat Bruno een speler die één slechte wedstrijd speelt meteen uit de ploeg zet?"

Eén fout en je verdwijnt uit de ploeg

Degryse wijst onder meer naar Marco Kana. De verdediger speelde sinds de zomer vrijwel elke wedstrijd en droeg zelfs een tijdje de aanvoerdersband. Maar na een ongelukkig balverlies tegen Cercle Brugge, dat mee aan de basis lag van de openingstreffer, verdween hij uit de ploeg. Sindsdien kreeg Stroeykens zijn plaats.

Ook bij Bentayeb ziet Degryse een patroon. De aanvaller scoorde drie weken op rij tegen KV Mechelen, Zulte Waregem en Cercle Brugge, maar verdween vervolgens uit de basiself. Degryse legt de link met de bekeruitschakeling tegen Beerschot. “Anderlecht verloor, mét Bentayeb in de ploeg. Genoeg voor Bruno om een andere spits te zetten.”

Volgens de analist is dat bijzonder nefast voor aanvallers, die net vertrouwen nodig hebben om te renderen. Hij haalt daarbij het voorbeeld van Club Brugge aan. Daar twijfelde Nicky Hayen in zijn laatste maanden tussen Romeo Vermant en Nicolo Tresoldi, tot Ivan Leko bij zijn komst een duidelijke keuze maakte. “Tresoldi voelde: ‘Ik mag gerust drie weken niet scoren, Leko zal mij laten staan.’ Het heeft die jongen vleugels gegeven.”

Rotatie als alibi voor een gebrek aan vertrouwen?

Bij Anderlecht ziet Degryse net het tegenovergestelde gebeuren. “Vítor Bruno doet het tegenovergestelde; hij neemt het vertrouwen wég bij zijn aanvallers.” Hij noemt verschillende posities waarop Bruno volgens hem geen duidelijke eerste keuze heeft: Bentayeb tegenover Cvetkovic, Ambros tegenover Winkler en Maamar tegenover Barry.

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De conclusie van Degryse is scherp: Bruno lijkt niet zozeer een vaste visie op zijn elftal te hebben, maar grijpt na elke mindere prestatie opnieuw naar zijn brede kern. “Zodra een speler één mindere wedstrijd speelt, grabbelt Bruno weer in de zak. Op die manier maakt hij het alleen maar erger.”

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