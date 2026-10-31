Datum: 31/10/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 10
Stadion: Lotto Park
De ketchupfles ging open: Anderlecht draait Westerlo in dolle vijf minuten door de gehaktmolen
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
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De ketchupfles ging open: Anderlecht draait Westerlo in dolle vijf minuten door de gehaktmolen
Foto: © Photonews

De ketchupfles die vorige week zijn inhoud maar niet wou lossen voor Anderlecht ging tegen Westerlo helemaal open. Na 40 minuten zonder noemenswaardige kans schoot paars-wit er zomaar drie binnen in vijf minuten voor de rust. Na de pauze werd het nog 4-0. En zeggen dat ze er voordien maar negen gemaakt hadden.

Voor spektakel moest je dit seizoen nog niet echt afzakken naar het Lotto Park en het eerste halfuur tegen Westerlo was dat eveneens het geval. Wandelvoetbal met veel slechte voorzetten... Anderlecht had wel het balbezit, maar had op het halfuur eigenlijk op achterstand moeten staan.

Egoïstische Sakamoto laat 0-1 liggen

Dat het niet gebeurde, was vooral te danken aan Sakamoto. Die veroverde de bal en liep richting doel met maar één verdediger van paars-wit. Links van hem liep zijn topschutter, Bassette, maar hij koos ervoor om voor eigen succes te gaan, terwijl Bassette helemaal alleen voor doel stond. Tja, het resultaat kan u raden.

Niemand die er in de eerste helft nog wat van verwachtte. Onze buurman op de perstribune ging zelfs al naar beneden een koffie halen. Slaapverwekkend. Maar ineens... Onia-Seke, die een goeie match speelde, bracht de bal met veel gevoel naar de tweede paal en Ambros kopte terug naar de eerste. Cvetkovic nam het cadeau in dank aan en kopte in het lege doel. Zijn eerste in de competitie.

Stroeykens met een beauty

We schrijven minuut 41 en vijf minuten later stond het 3-0. Mario Stroeykens besliste immers om zijn zware rechter boven te halen en schoot van buiten de zestien. Aasgaard zette zich dan in de laatste seconden van de eerste periode achter een vrije trap en vlamde door de muur voorbij Jungdal, die tot aan die eerste goal geen bal had moeten pakken. De efficiëntie die er tegen Gent niet was, kwam ineens met sloten uit de Anderlecht-spelers gevloeid. 

Cvetkovic Mihajlo
© Photonews

Anderlecht ging door op zijn elan en had direct na de rust de kans op 4-0, maar Cvetkovic schoot op Jungdal en Maamar... Nee, die gaat nooit aan vijf goals per seizoen komen. Maar dat terzijde had paars-wit wel alles onder controle. 

En als Jungdal dan ook nog eens aan het blunderen ging, was het hek helemaal van de dam. De doelman loste een simpel schot van Cvetkovic en Ambros duwde de 4-0 zonder problemen binnen. Die verdediging van de Kemphanen... daar gaan ze toch ook eens iets moeten aan doen. 

Invaller Storm kon ook wel nog profiteren van wat geblunder bij Anderlecht deze keer. Aasgaard gaf de bal stomweg mee met Sandra en Storm schoot via het been van Omobamidele de bal over Coosemans in doel: 4-1. 

Anderlecht bezweert de crisis daarmee toch al wat, al blijft die toch sluimeren met Salzburg en Club Brugge de komende week in het vooruitzicht. 

Opstellingen

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Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.13 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 3
Meer statistieken
Maamar Ali 90' 6.16 -
  • Nauwkeurige passes: 32/44 (72.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
  • Balverliezen: 24
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Biancone Giulian 72' 6.12 -
  • Nauwkeurige passes: 57/68 (83.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Pétrot Léo 90' 6.88 -
  • Nauwkeurige passes: 65/69 (94.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Augustinsson Ludwig 90' 7.06 -
  • Nauwkeurige passes: 61/63 (96.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Ambros Lukas 85' 7.89 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 33/38 (86.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Stroeykens Mario  64' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 46/49 (93.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Koutsoupias Ilias 83' 6.73 -
  • Nauwkeurige passes: 34/37 (91.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Aasgaard Thelo 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 49/51 (96.1%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 1/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Cvetkovic MihajloA 72' 8.83 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/15 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Onia-Seke Jayden 85' 6.74 -
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 0/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Reabciuk Oleg 0'  
Amane Romeo 0'  
Antman Oliver 0'  
Omobamidele Andrew   18' 5.98 -
  • Nauwkeurige passes: 16/16 (100%)
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Sikan Danylo 5' 6.45  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Bentayeb Tawfik 18' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Meer statistieken
Llansana Enric 0'  
Heekeren Justin 0'  
Barry Kaïs 0'  
Kana Marco 26' 6.75 -
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
Meer statistieken
Degreef Tristan 0'  
Bertaccini Adriano 5' 6.46  
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 5.57 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Meer statistieken
Saito Shunsuke 73' 5.89 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kimura Seiji 90' 5.88 -
  • Nauwkeurige passes: 55/59 (93.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Lapage Amando 90' 6.69 -
  • Nauwkeurige passes: 80/84 (95.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
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Flo Lasse   90' 5.27 -
  • Nauwkeurige passes: 24/34 (70.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Fofana Ibrahim 90' 6.85 -
  • Nauwkeurige passes: 60/64 (93.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Sandra Cisse A 90' 7.04 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 51/57 (89.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Congreve Cameron 73' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Sakamoto Isa 63' 6.01 -
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Ferraro Fabio 63' 5.72 -
  • Nauwkeurige passes: 29/36 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bassette Norman 85' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bank
Lathouwers Bill 0'  
Munz Reno 0'  
Storm Nikola 17' 7.11 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Tsimba Felix Emmanuel 5' 6.56  
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Mbamba-Muanda Lucas 27' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Diong Pape 27' 5.82 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Van Den Keybus Thomas 0'  
Balogh Botond 0'  
Yang Min-hyeok 17' 6.28 -
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
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Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 1-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 1-2 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 4-1 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/11 Antwerp Antwerp
STVV STVV 01/11 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 01/11 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 01/11 La Louvière La Louvière
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