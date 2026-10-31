De ketchupfles ging open: Anderlecht draait Westerlo in dolle vijf minuten door de gehaktmolen

De ketchupfles die vorige week zijn inhoud maar niet wou lossen voor Anderlecht ging tegen Westerlo helemaal open. Na 40 minuten zonder noemenswaardige kans schoot paars-wit er zomaar drie binnen in vijf minuten voor de rust. Na de pauze werd het nog 4-0. En zeggen dat ze er voordien maar negen gemaakt hadden.

Voor spektakel moest je dit seizoen nog niet echt afzakken naar het Lotto Park en het eerste halfuur tegen Westerlo was dat eveneens het geval. Wandelvoetbal met veel slechte voorzetten... Anderlecht had wel het balbezit, maar had op het halfuur eigenlijk op achterstand moeten staan.

Egoïstische Sakamoto laat 0-1 liggen

Dat het niet gebeurde, was vooral te danken aan Sakamoto. Die veroverde de bal en liep richting doel met maar één verdediger van paars-wit. Links van hem liep zijn topschutter, Bassette, maar hij koos ervoor om voor eigen succes te gaan, terwijl Bassette helemaal alleen voor doel stond. Tja, het resultaat kan u raden.

Niemand die er in de eerste helft nog wat van verwachtte. Onze buurman op de perstribune ging zelfs al naar beneden een koffie halen. Slaapverwekkend. Maar ineens... Onia-Seke, die een goeie match speelde, bracht de bal met veel gevoel naar de tweede paal en Ambros kopte terug naar de eerste. Cvetkovic nam het cadeau in dank aan en kopte in het lege doel. Zijn eerste in de competitie.

Stroeykens met een beauty

We schrijven minuut 41 en vijf minuten later stond het 3-0. Mario Stroeykens besliste immers om zijn zware rechter boven te halen en schoot van buiten de zestien. Aasgaard zette zich dan in de laatste seconden van de eerste periode achter een vrije trap en vlamde door de muur voorbij Jungdal, die tot aan die eerste goal geen bal had moeten pakken. De efficiëntie die er tegen Gent niet was, kwam ineens met sloten uit de Anderlecht-spelers gevloeid.

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Anderlecht ging door op zijn elan en had direct na de rust de kans op 4-0, maar Cvetkovic schoot op Jungdal en Maamar... Nee, die gaat nooit aan vijf goals per seizoen komen. Maar dat terzijde had paars-wit wel alles onder controle.





En als Jungdal dan ook nog eens aan het blunderen ging, was het hek helemaal van de dam. De doelman loste een simpel schot van Cvetkovic en Ambros duwde de 4-0 zonder problemen binnen. Die verdediging van de Kemphanen... daar gaan ze toch ook eens iets moeten aan doen.

Invaller Storm kon ook wel nog profiteren van wat geblunder bij Anderlecht deze keer. Aasgaard gaf de bal stomweg mee met Sandra en Storm schoot via het been van Omobamidele de bal over Coosemans in doel: 4-1.

Anderlecht bezweert de crisis daarmee toch al wat, al blijft die toch sluimeren met Salzburg en Club Brugge de komende week in het vooruitzicht.