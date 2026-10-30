Datum: 30/10/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 10
Stadion: Regenboogstadion
Club Brugge veegt na waanzinnige eerste helft de vloer aan met Zulte Waregem en grijpt voorlopig de leiding
Robbie Maes vanuit Zulte Waregem
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Club Brugge veegt na waanzinnige eerste helft de vloer aan met Zulte Waregem en grijpt voorlopig de leiding
Foto: © Photonews

Club Brugge heeft op bezoek bij Zulte Waregem een overtuigende overwinning geboekt. Blauw-zwart luisterde naar de duidelijke boodschap van Ivan Leko en trok met veel intensiteit en lef ten aanval. Dat resulteerde in een verschroeiende eerste helft, waarin de Bruggelingen maar liefst vier keer scoorden.

Ondanks het betoog van Ivan Leko was Club Brugge bezig aan een sterke reeks. Er waren dan ook geen redenen om zijn basisploeg volledig om te gooien voor het bezoek aan de Gaverbeek.

Bij Essevee, dat 0 op 12 had gepakt, waren er dan weer heel wat wissels te bespeuren. Zo keerden Cappelle en Tangala terug in de basiself. Zij vervingen Mboji en De Jaegere op de backposities. Op het middenveld kreeg Claes opnieuw het vertrouwen van coach Baele, die voorts ook Mbaye en Hedl verkoos boven Niang en Atrok.

Boodschap van Leko komt aan

De boodschap van Ivan Leko voorafgaand aan de clash met Zulte Waregem was duidelijk: Club Brugge moest met meer intensiteit en lef aan de aftrap verschijnen dan in de voorbije wedstrijden tegen STVV, Lens en Sporting Lokeren. Zijn spelers hadden de boodschap duidelijk begrepen. Blauw-zwart trok vanaf de eerste minuten vol in de aanval en ging met een overtuigende 1-4-voorsprong rusten.

Al na enkele minuten was het raak. Vetlesen kreeg bijzonder veel ruimte om van buiten het strafschopgebied aan te leggen. Zijn krachtige schot bleek Gabriël te machtig: 0-1. Club had vervolgens het balbezit stevig in handen, maar toch kwam Zulte Waregem enigszins uit het niets langszij. Hedl stond helemaal vrij aan de tweede paal en kon de gelijkmaker eenvoudig tegen de netten werken.

Vetlesen Hugo - Tresoldi Nicolò - Virgili Jan
© Photonews

Een domper voor Club? Niet bepaald. Amper een minuut later zette Forbs de Bruggelingen alweer op voorsprong. En het ging plots bijzonder snel op de Gaverbeek. Nog geen minuut later was het de beurt aan Tresoldi. Na een hoekschop van Seys kwam de bal bij de Duitse spits terecht, die het leer in één tijd tegen de netten devieerde: 1-3.

Club Brugge bleef doorduwen en kreeg vlak voor rust nog een uitgelezen kans om de voorsprong verder uit te diepen. Scheidsrechter Visser werd door de VAR naar het scherm geroepen nadat Claes bij een schot van Vetlesen mogelijk hands had gemaakt. De thuisploeg mocht uiteindelijk opgelucht ademhalen: de armbeweging was onvoldoende voor een strafschop.

Het bleek slechts uitstel van executie. Na een knappe combinatie legde Virgili de bal panklaar voor Vanaken. Die bleef koelbloedig en plaatste het leer mooi in de hoek: 1-4. Een verschroeiende eerste helft van Club Brugge, dat met een duidelijk signaal richting Ivan Leko de kleedkamer opzocht. De gevraagde intensiteit en het lef waren er deze keer wel.

Toch kwam Essevee na de rust met een compleet ander gelaat uit de kleedkamer. De thuisploeg speelde met meer intensiteit en probeerde Club Brugge bij momenten nog het vuur aan de schenen te leggen. De aansluitingstreffer van Hedl zorgde even voor hoop op een comeback, maar verder dan dat ene doelpunt kwam Zulte Waregem niet.

Blauw-zwart hield de controle en gaf de voorsprong niet meer uit handen. Dankzij deze overwinning mag blauw-zwart zich minstens tot zondagavond competitieleider noemen. 

Opstellingen

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Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 6.06 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Tangala Franz   90' 5.3 -
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Intercepties: 4
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Kiilerich Jakob 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Lemoine Laurent 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
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Cappelle Yannick 89' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 8/14 (57.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Claes Thomas   90' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Lofolomo Enrique   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 20/21 (95.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Ake Marley 64' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Mbaye Malick 64' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ementa Anosike A 78' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/27 (48.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
Meer statistieken
Hedl Tobias ⚽ ⚽ 89' 8.2 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
Bostyn Louis 0'  
Mituljikic Nikola 0'  
Mbodji Youssoupha 1' 5.7  
Meer statistieken
Atrok Zalan 26' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Niang Ousseynou 26' 5.4 -
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Panduro Tristan 0'  
Ujka Serxho 1' 6.2  
Meer statistieken
De Jaegere Benoit 0'  
Akpa-Chukwu Hemsley 12' 6.3 -
Meer statistieken
 

Club Brugge Club Brugge
Sommer Yann 90' 6.1 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani 78' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 66/72 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Spileers Jorne 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 116/120 (96.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 84/91 (92.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Seys Joaquin A 90' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 58/65 (89.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/8 (37.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Potts Freddie   90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 63/69 (91.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Vetlesen HugoA   70' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 103/115 (89.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
Meer statistieken
Forbs Carlos 85' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/31 (77.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Virgili Jan A 70' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Tresoldi NicolòA 78' 9.0 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 3/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Bank
Lee Hanbeom 0'  
Tsawa Cheveyo 0'  
Vermant Romeo 12' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
Meer statistieken
Jackers Nordin 0'  
Dams Matteo 0'  
Robberechts Milan 5' 6.5  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Siquet Hugo 12' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Diakhon Mamadou 20' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Lemarechal Felix 20' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Vanden Driessche Argus 0'  
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 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 31/10 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 31/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 31/10 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 31/10 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/11 Antwerp Antwerp
STVV STVV 01/11 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 01/11 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 01/11 La Louvière La Louvière
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