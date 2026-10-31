Nilis en Stijnen halen uit naar journalist: "Laffe streek, u moet zich diep schamen"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Nilis en Stijnen halen uit naar journalist: "Laffe streek, u moet zich diep schamen"
Foto: © Photonews
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Furieus zijn ze bij Patro Eisden Maasmechelen. En wel op journalist Carl Dircksens. Die haalde bij Play Sports de dubbele beenbreuk van Nilis in 2000 nog eens boven en dat was absoluut niet naar de zin van Nilis én Stijnen. Ze reageerden dan ook furieus.

“Hoi, Carl. Hier een bericht van Luc Nilis. Ik kreeg deze namiddag, eigenlijk net, een bericht binnen met een videoboodschap waarin je spreekt over mijn beenblessure en je nog eens de foto toont van de beenbreuk zelf. Ik denk dat iedereen weet hoe zwaar en hoe erg dat de laatste jaren bij mij heeft doorgewogen. Ik vind het onacceptabel en onaanvaardbaar dat je dit opnieuw oprakelt. Je beseft gewoon niet hoe hard je mij hiermee kwetst", opende Luc Nilis.

Stijnen en Nilis boos op journalist

Waarop Stijnen inpikte: “Carl. Ik ga het woord ‘beste’ achterwege laten, want zelfs dat verdien je niet na zo’n laffe streek. Als je een probleem hebt, dat gevoed wordt door bepaalde mensen rond je voor wie je je waarschijnlijk wil bewijzen, richt je dan tot mij. Gebruik alstublieft niet iets van een Belgisch icoon, die zo’n trauma achter zich heeft en waar je nog eens misbruik van gaat maken om een sneer aan mij uit te delen.”

“Dit is het laagste van het laagste. In heel mijn voetbalcarrière heb ik nog nooit zoiets laag gezien van een journalist. Dit is een journalist onwaardig. U moet zich schamen. Diep schamen", aldus Stijnen furieus in het bericht via een videoboodschap aan Het Laatste Nieuws.

Luc Nilis heeft nieuwe job bij Patro Eisden Maasmechelen

Luc Nilis kreeg vorige week nog een nieuwe functie bij Patro Eisden Maasmechelen. De voormalige Rode Duivel maakt voortaan deel uit van de sportieve cel van sportief directeur Stijn Stijnen. Daarmee verdwijnt hij van het trainingsveld van de A-kern, maar krijgt hij wel een ruimere rol binnen de Limburgse club.


“Luc promoveert tot lid van mijn sportieve cel”, bevestigde Stijnen toen. “Zijn huidige taak als veldtrainer van de A-kern stopt.” Volgens de sportief directeur past de verandering in de verdere uitbouw van Patro Eisden. Nilis zal zich voortaan bezighouden met de bredere sportieve werking van de club.

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