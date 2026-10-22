Stijn Stijnen haalt Belgisch icoon/legende bij zijn sportieve cel

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Stijn Stijnen haalt Belgisch icoon/legende bij zijn sportieve cel
Foto: © photonews
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Luc Nilis krijgt een nieuwe functie bij Patro Eisden Maasmechelen. De voormalige Rode Duivel maakt voortaan deel uit van de sportieve cel van sportief directeur Stijn Stijnen. Daarmee verdwijnt hij van het trainingsveld van de A-kern, maar krijgt hij wel een ruimere rol binnen de Limburgse club.

“Luc promoveert tot lid van mijn sportieve cel”, bevestigt Stijnen. “Zijn huidige taak als veldtrainer van de A-kern stopt.” Volgens de sportief directeur past de verandering in de verdere uitbouw van Patro Eisden. Nilis zal zich voortaan bezighouden met de bredere sportieve werking van de club.

Nilis brengt bakken ervaring mee

De 58-jarige Nilis was sinds de zomer van 2023 actief als spitsentrainer bij Patro. In die rol kon de voormalige aanvaller zijn ervaring doorgeven aan de spelers. Eerder werkte hij onder meer bij de jeugd van Racing Genk, Sporting Hasselt, PSV en VVV-Venlo, maar ook bij het Turkse Ankaragücü en de Jordaanse nationale ploeg.

Als speler maakte Nilis vooral naam bij Anderlecht en PSV. Hij verzamelde ook 56 interlands voor België en groeide uit tot een van de technisch meest begaafde aanvallers van zijn generatie. Die ervaring moet hij nu op een ruimer niveau binnen Patro inzetten.

Patro zoekt sportieve stabiliteit

Stijnen kijkt alvast met vertrouwen naar de nieuwe samenwerking. “Dit is een belangrijke stap in de verdere uitbouw van de club. Zijn takenpakket is ruim en gaat over de gehele sportieve werking van de club. Ik kijk met vertrouwen uit naar deze nieuwe en logische stap voor Luc.”


De timing is opvallend, want Patro Eisden kende een moeizame start in de Challenger Pro League. De Limburgers verzamelden slechts zes punten uit de eerste zeven wedstrijden, al zorgde de recente 1-0-zege tegen Jong Genk voor wat ademruimte. Zondag wacht met de verplaatsing naar FC Luik een belangrijk duel onderin. Met Nilis in de sportieve cel wil Patro verder bouwen aan de club, terwijl trainer Emilio Ferrera op het veld voor betere resultaten moet zorgen.

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