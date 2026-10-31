Yannick Carrasco doet monden openvallen in Saoedi-Arabië

Yannick Carrasco was wat uit beeld verdwenen sinds zijn overstap naar Al-Shabab, maar de Rode Duivel heeft opnieuw van zich laten horen. De Belg scoorde vrijdag drie keer in de Saoedische competitie.

Yannick Carrasco (33) heeft zijn terugkeer bij Al-Shabab niet gemist. De voormalige flankaanvaller van Atlético Madrid ontbrak in de twee voorgaande wedstrijden, maar droeg tegen Al-Ahli opnieuw de aanvoerdersband van zijn Saoedische club.

Vijf competitietreffers in negen wedstrijden

Carrasco leidde Al-Shabab met een hattrick naar een sterke prestatie tegen Al-Ahli. Daarmee staat zijn teller dit seizoen op vijf doelpunten in negen wedstrijden in de Saudi Pro League. Daar komt ook nog een treffer in de beker bij.

Zijn eerste doelpunt mocht gezien worden. Carrasco nam een vrije trap voor zijn rekening en schilderde de bal voorbij voormalig Chelsea-doelman Edouard Mendy in doel. De Senegalese keeper had geen verhaal tegen de fraaie plaatsbal.

Het is niet de eerste keer dat Carrasco drie keer scoort voor Al-Shabab. Vorig seizoen lukte hem dat ook al tegen Al-Riyadh. Hij sloot die jaargang af met achttien doelpunten en negen assists in 29 competitiewedstrijden.

هدف! ⚽️ كاراسكو يضاعف تقدّم الشباب من ركلة حرة مميزة 🎯🔥 #الشباب_الأهلي | #دوري_روشن_السعودي https://t.co/6YKERE5wQQ



— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 30, 2026

Een terugkeer bij de Rode Duivels lijkt ver weg

De vraag is of Carrasco's vorm in Saoedi-Arabië voldoende zal zijn om opnieuw in beeld te komen bij de Belgische nationale ploeg. De winger zette nooit officieel een punt achter zijn interlandcarrière en houdt de deur dus op een kier. Hij verzamelde 78 caps voor de Rode Duivels, waarin hij elf keer scoorde.

Toch dateert zijn laatste selectie van de achtste finale op het EK 2024 tegen Frankrijk, meer dan twee jaar geleden. Onder Domenico Tedesco verdween Carrasco in de slotfase van diens periode als bondscoach uit de kern. Ook Rudi Garcia haalde hem niet terug, omdat een avontuur in Saoedi-Arabië volgens hem een hinderpaal vormde.

Carrasco liet in het verleden nochtans verstaan dat hij nog op een terugkeer hoopte. Zelfs een transfer naar Europa werd genoemd als mogelijke manier om Garcia alsnog te overtuigen.

Veel jonge concurrentie op de flanken

Mark van Bommel lijkt ondertussen volop te kiezen voor verjonging, zeker op de vleugels. Links vechten Jérémy Doku en Mika Godts om hun plaats, terwijl ook Malick Fofana, Diego Moreira en Matias Fernandez-Pardo nadrukkelijk op de deur kloppen.

De ervaring van Carrasco blijft wel een troef die niet elke jonge concurrent kan voorleggen. Of Van Bommel daar ooit nog een laatste keer een beroep op doet, valt af te wachten. Op dit moment lijkt een nieuwe oproep voor de 33-jarige flankspeler echter weinig waarschijnlijk.