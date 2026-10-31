🎥 De Cuyper, Penders én Lavia maken heel wat indruk met deze acties

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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🎥 De Cuyper, Penders én Lavia maken heel wat indruk met deze acties
Foto: © Photonews

Het was opnieuw een pittige zaterdag in de Premier League. Ook voor de Belgen. Roméo Lavia, Maxim De Cuyper en Mike Penders maakten heel wat indruk voor hun respectievelijke teams. De beelden zijn dan ook indrukwekkend te noemen.

Tegen Manchester United kreeg Penders opnieuw het vertrouwen. Het werd meteen een Belgisch keeperduel met Senne Lammens aan de overkant. Lammens moest vaker tussenbeide komen - zeven reddingen tegenover drie - maar Penders was wel degene die zijn doel schoon hield.

Fenomenale reflex in de slotseconden van Mike Penders

Vooral zijn redding diep in de toegevoegde tijd zal blijven hangen. Bryan Mbeumo haalde krachtig uit en leek de bal onder de lat te mikken, maar Penders kreeg er nog net zijn vingers tegen. Heel erg knap gered van de Belgische doelman.

Mike Penders with one the saves of the season. Just incredible. #CFC https://t.co/a14WkAvV0B

Chelsea Dodgers (@TheBlueDodger) October 31, 2026

De bal belandde vervolgens tegen de lat en stuiterde op de doellijn, zonder die volledig te overschrijden. Waar Penders op het juiste moment het geluk aan zijn zijde had, bleef Lammens achter in de negatieve spiraal van Manchester United.

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Roméo Lavia maakt indruk 

Tegen Manchester United kreeg Roméo Lavia opnieuw een plaats in de basiself op Stamford Bridge. Die keuze betaalde zich uit kort na de rust. In een doelpuntloze eerste helft had Chelsea weinig kunnen forceren, maar Lavia zorgde na de pauze voor het moment dat de wedstrijd openbrak.

Moises Caicedo verloor het duel om de bal van Carlos Baleba, waarna Lavia alert tussenbeide kwam. De middenvelder recupereerde het leer en speelde Morgan Rogers aan. Het begin van een weergaloze actie ook wel.

Travail et assist incroyable de Lavia 😍🇧🇪 👉 Suivez la #PremierLeague et la #Bundesliga sur Play Sports FR 1 et 2, inclus dans votre option Orange Sports 📺 https://t.co/OyCTeySnLj

— VOOsport (@VOOsport) October 31, 2026

De Engelse international trok vervolgens centraal door het blok van Manchester United met een solo van zo'n veertig meter. Hij werkte zijn actie beheerst af oog in oog met Senne Lammens. Voor Lavia was het zijn eerste assist van het seizoen.

Maxim De Cuyper met zijn vijfde assist van het seizoen

Maxim De Cuyper is dan weer simpelweg niet af te stoppen dit seizoen. Ook tegen Manchester City pakte de Belg uit met een heerlijke assist. De linksachter, nu flankaanvaller bij Brighton, was al meermaals goed voor een doelpunt bij zijn club. Tegen Manchester City wist hij dan weer met een assist voor de nodige indrukken te zorgen.

Het was Yasin Ayari die na elf minuten op aangeven van De Cuyper voor de openingstreffer kon zorgen. Voor De Cuyper was het zijn vijfde assist dit seizoen. Met ook nog eens voor doelpunten is hij al van grote waarde geweest voor zijn ploeg.

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