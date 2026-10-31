Liefst 7 Belgische clubs in Europese top 20: Antwerp staat op het podium; Club, Anderlecht,... volgen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Liefst 7 Belgische clubs in Europese top 20: Antwerp staat op het podium; Club, Anderlecht,... volgen
Foto: © photonews

De Jupiler Pro League blijft een ideale competitie voor jonge spelers die zich in de kijker willen spelen. Nieuwe cijfers van Transfermarkt onderstrepen die reputatie: heel wat Belgische clubs beschikken over opvallend jonge kernen.

De Belgische competitie bevestigt nog maar eens haar status als talentenvijver. In de rangschikking van Transfermarkt met de jongste selecties uit dertig vooraanstaande Europese competities duiken maar liefst zeven Belgische clubs op in de top 20.

Antwerp derde jongste ploeg van Europa

Antwerp is de Belgische uitschieter. De Great Old heeft een gemiddelde leeftijd van amper 21,7 jaar en moet in heel Europa slechts twee teams laten voorgaan. Kryvbass Kryvy Rih uit Oekraïne staat tweede met 21,5 jaar, terwijl Strasbourg met 21,1 jaar de jongste kern van de lijst heeft.

Ook Westerlo doet bijzonder goed mee. De Kemphanen staan zevende met een gemiddelde leeftijd van 22,5 jaar. Daarmee levert de Pro League liefst vier ploegen in de Europese top tien.

Ook Club Brugge, Genk en Anderlecht scoren jong

KV Mechelen en Cercle Brugge delen de elfde plaats: beide kernen zijn gemiddeld 22,7 jaar oud. Club Brugge volgt als dertiende met 22,8 jaar, vlak voor Racing Genk. De Limburgers bezetten de veertiende plek met een gemiddelde van 22,9 jaar.

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Anderlecht en Charleroi sluiten het Belgische rijtje af in de top 20. Zij delen de zestiende plaats met een gemiddelde leeftijd van 23,1 jaar. Wie de toekomstige smaakmakers van het Europese voetbal wil ontdekken, vindt in de Jupiler Pro League dus nog steeds een bijzonder vruchtbare voedingsbodem.

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