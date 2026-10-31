Football Meets Data voorspelt Champions League-eindstand: hier staat Club Brugge

Club Brugge mag stilaan beginnen dromen van een plaats in de volgende ronde van de Champions League. Een opvallende simulatie van Football Meets Data zet Blauw-Zwart op de negentiende plaats na afloop van de league phase. Dat zou ruimschoots voldoende zijn om door te stoten naar de tussenronde van het kampioenenbal. Rechtstreekse kwalificatie voor de achtste finales zit er in deze voorspelling voorlopig niet in.

De projectie voorspelt dat Club Brugge zijn acht wedstrijden zou afsluiten met drie overwinningen, twee gelijke spelen en drie nederlagen. Dat levert elf punten op, met een positief doelsaldo van twee doelpunten. Daarmee zou de Belgische kampioen negentiende eindigen, in een klassement waarin de eerste 24 ploegen zich plaatsen voor de volgende fase.

Twee punten boven de gevarenzone

De marge is niet bijzonder groot, maar wel geruststellend. In de simulatie eindigt FC Porto als 24ste met negen punten. Club Brugge zou dus twee punten voorsprong hebben op de laatste ploeg die nog een ticket voor de knock-outfase bemachtigt. Ook Feyenoord, Bodø/Glimt, Shakhtar Donetsk en Lens staan in de buurt van de onderkant van de top 24.

🔵 UEFA Champions League: single-outcome projected table Instead of averaging thousands of simulations, this table plays out every league-phase match only once. How each match is resolved: ✅ The favourite wins, with its most likely scoreline for goal difference 🤝 Draws are assumed for the closest matchups so that they reproduce the number of expected draws in 🔵 UCL league phase Here the order of teams IS NOT the same as if you simulate the competition tens of thousands of times and take average points (xPts). For that check our other posts. 👉 Full team-level projections and scenarios for UCL UEL UECL available at https://t.co/nxqFFppnC4 — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 31, 2026

De eerste acht plaatsen geven rechtstreeks toegang tot de achtste finales. Wie tussen plaats negen en 24 eindigt, moet nog een tussenronde afwerken. In de projectie staan onder meer PSG, Arsenal, Real Madrid en Barcelona in de top vier. Voor Club Brugge is het belangrijkste doel voorlopig dus om bij de eerste 24 te blijven.

Zwaar programma, maar kansen liggen er

De weg naar die elf punten wordt niet eenvoudig. Club Brugge moet nog aantreden tegen PSV, Liverpool, Napoli, Stuttgart en Bodø/Glimt. Vooral de confrontaties met Liverpool en Napoli springen in het oog, terwijl de verplaatsingen naar Eindhoven en Stuttgart eveneens stevige opdrachten worden. De thuiswedstrijd tegen Bodø/Glimt kan mogelijk belangrijk zijn in de strijd om kwalificatie.





Er is wel een belangrijke kanttekening bij de cijfers van Football Meets Data. Het gaat niet om het gemiddelde van duizenden simulaties, maar om één volledig uitgespeelde versie van de resterende league phase. Daarbij wint telkens de favoriet met een meest waarschijnlijke score en worden gelijke spelen toegekend aan de meest evenwichtige affiches. Het is dus geen harde voorspelling of berekende kwalificatiekans, maar wel een interessant scenario. En daarin staat Club Brugge voorlopig aan de goede kant van de streep.