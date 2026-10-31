Football Meets Data voorspelt Champions League-eindstand: hier staat Club Brugge

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Football Meets Data voorspelt Champions League-eindstand: hier staat Club Brugge
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5906

Club Brugge mag stilaan beginnen dromen van een plaats in de volgende ronde van de Champions League. Een opvallende simulatie van Football Meets Data zet Blauw-Zwart op de negentiende plaats na afloop van de league phase. Dat zou ruimschoots voldoende zijn om door te stoten naar de tussenronde van het kampioenenbal. Rechtstreekse kwalificatie voor de achtste finales zit er in deze voorspelling voorlopig niet in.

De projectie voorspelt dat Club Brugge zijn acht wedstrijden zou afsluiten met drie overwinningen, twee gelijke spelen en drie nederlagen. Dat levert elf punten op, met een positief doelsaldo van twee doelpunten. Daarmee zou de Belgische kampioen negentiende eindigen, in een klassement waarin de eerste 24 ploegen zich plaatsen voor de volgende fase.

Twee punten boven de gevarenzone

De marge is niet bijzonder groot, maar wel geruststellend. In de simulatie eindigt FC Porto als 24ste met negen punten. Club Brugge zou dus twee punten voorsprong hebben op de laatste ploeg die nog een ticket voor de knock-outfase bemachtigt. Ook Feyenoord, Bodø/Glimt, Shakhtar Donetsk en Lens staan in de buurt van de onderkant van de top 24.

De eerste acht plaatsen geven rechtstreeks toegang tot de achtste finales. Wie tussen plaats negen en 24 eindigt, moet nog een tussenronde afwerken. In de projectie staan onder meer PSG, Arsenal, Real Madrid en Barcelona in de top vier. Voor Club Brugge is het belangrijkste doel voorlopig dus om bij de eerste 24 te blijven.

Zwaar programma, maar kansen liggen er

De weg naar die elf punten wordt niet eenvoudig. Club Brugge moet nog aantreden tegen PSV, Liverpool, Napoli, Stuttgart en Bodø/Glimt. Vooral de confrontaties met Liverpool en Napoli springen in het oog, terwijl de verplaatsingen naar Eindhoven en Stuttgart eveneens stevige opdrachten worden. De thuiswedstrijd tegen Bodø/Glimt kan mogelijk belangrijk zijn in de strijd om kwalificatie.

Er is wel een belangrijke kanttekening bij de cijfers van Football Meets Data. Het gaat niet om het gemiddelde van duizenden simulaties, maar om één volledig uitgespeelde versie van de resterende league phase. Daarbij wint telkens de favoriet met een meest waarschijnlijke score en worden gelijke spelen toegekend aan de meest evenwichtige affiches. Het is dus geen harde voorspelling of berekende kwalificatiekans, maar wel een interessant scenario. En daarin staat Club Brugge voorlopig aan de goede kant van de streep.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge

Meer nieuws

LIVE: Genk moet bij de rust achtervolgen in Mechelen na eerste helft met dreiging van beide kanten Live

LIVE: Genk moet bij de rust achtervolgen in Mechelen na eerste helft met dreiging van beide kanten

16:49
Supervorm blijft niet onopgemerkt: topclub wil aankloppen bij Club Brugge

Supervorm blijft niet onopgemerkt: topclub wil aankloppen bij Club Brugge

15:00
2
Tolu Arokodare verovert Nederland met zijn glimlach en zweert: “Het is absoluut geen act”

Tolu Arokodare verovert Nederland met zijn glimlach en zweert: “Het is absoluut geen act”

16:40
En plots trekt CNN een parallel tussen Kylian Mbappé en... Hello Kitty

En plots trekt CNN een parallel tussen Kylian Mbappé en... Hello Kitty

17:00
Collegialiteit! Westerlo-trainer Charaï neemt de verdediging van Vitor Bruno op zich

Collegialiteit! Westerlo-trainer Charaï neemt de verdediging van Vitor Bruno op zich

15:40
Romeo Lavia indrukwekkend: Rode Duivel krijgt deze scores van de toonaangevende Britse kranten

Romeo Lavia indrukwekkend: Rode Duivel krijgt deze scores van de toonaangevende Britse kranten

16:20
1
Herboren Philippe Clement slaat terug na dubbele achterstand (en doet zichzelf plezier)

Herboren Philippe Clement slaat terug na dubbele achterstand (en doet zichzelf plezier)

15:53
Hans Vanaken had bij PSV een droom, maar één moment veranderde alles: “Hij was er niet goed van”

Hans Vanaken had bij PSV een droom, maar één moment veranderde alles: “Hij was er niet goed van”

13:20
Ex-coach van OH Leuven haalt uit naar Ajax: “Met deze selectie was ik kampioen geworden”

Ex-coach van OH Leuven haalt uit naar Ajax: “Met deze selectie was ik kampioen geworden”

15:20
Laatste kans om de storm te keren? Anderlecht ontvangt Westerlo in vorm

Laatste kans om de storm te keren? Anderlecht ontvangt Westerlo in vorm

14:15
Chelsea steekt Manchester United (en Carrick) nog dieper in de miserie: Tielemans krijgt zelfs geen minuut

Chelsea steekt Manchester United (en Carrick) nog dieper in de miserie: Tielemans krijgt zelfs geen minuut

15:28
1
Verrassing van formaat: Lionel Messi kan tijdelijk van club wisselen

Verrassing van formaat: Lionel Messi kan tijdelijk van club wisselen

14:30
Van Anderlecht-wonderkind tot arrestatie voor terrorisme: het hallucinante verhaal

Van Anderlecht-wonderkind tot arrestatie voor terrorisme: het hallucinante verhaal

14:00
Union kondigt schitterend nieuws aan: contract tot 2031

Union kondigt schitterend nieuws aan: contract tot 2031

13:17
Plan van Vitor Bruno bij Anderlecht eindelijk onthuld? "Hij vindt geen enkele speler goed genoeg"

Plan van Vitor Bruno bij Anderlecht eindelijk onthuld? "Hij vindt geen enkele speler goed genoeg"

13:00
1
Belgische trainer kon coach van Ronaldo worden, maar zei nee om opvallende reden

Belgische trainer kon coach van Ronaldo worden, maar zei nee om opvallende reden

13:40
Groot talent van KV Mechelen wekt interesse uit de Challenger Pro League

Groot talent van KV Mechelen wekt interesse uit de Challenger Pro League

12:40
Nu haalt Marc Coucke hard uit naar... journalisten

Nu haalt Marc Coucke hard uit naar... journalisten

12:20
14
Mag Anderlecht hopen? Fenerbahçe lijkt Lukaku nu al te willen dumpen

Mag Anderlecht hopen? Fenerbahçe lijkt Lukaku nu al te willen dumpen

12:00
6
Yannick Carrasco doet monden openvallen in Saoedi-Arabië

Yannick Carrasco doet monden openvallen in Saoedi-Arabië

11:40
De Meyer zet STVV stevig onder druk voor duel met OHL

De Meyer zet STVV stevig onder druk voor duel met OHL

10:40
Boskamp hoort één detail over Kompany en schrikt: "Dat lijkt me niet gezond"

Boskamp hoort één detail over Kompany en schrikt: "Dat lijkt me niet gezond"

11:20
LIVE: Trekt Genk de lijn door? Mechelen gelooft weinig van idee dat rondgaat over Genkse aanval

LIVE: Trekt Genk de lijn door? Mechelen gelooft weinig van idee dat rondgaat over Genkse aanval

09:45
1
Lierse zakt compleet door het ijs: doelman trekt aan de alarmbel

Lierse zakt compleet door het ijs: doelman trekt aan de alarmbel

11:00
Club Brugge scoort aan de lopende band, maar één hardnekkig probleem blijft knagen Reactie

Club Brugge scoort aan de lopende band, maar één hardnekkig probleem blijft knagen

07:40
Plots grote ommekeer voor De Bruyne bij Napoli na zware blessure?

Plots grote ommekeer voor De Bruyne bij Napoli na zware blessure?

10:20
Ophef bij Schalke: ex-Cercle-coach Muslic moet stevig ingrijpen

Ophef bij Schalke: ex-Cercle-coach Muslic moet stevig ingrijpen

09:40
Godts breekt helemaal los en krijgt prachtige woorden van Luis Enrique

Godts breekt helemaal los en krijgt prachtige woorden van Luis Enrique

10:00
2
Van Ajax-flop tot Brugse uitblinker: Carlos Forbs geeft krachtig signaal af richting Nederlandse critici Reactie

Van Ajax-flop tot Brugse uitblinker: Carlos Forbs geeft krachtig signaal af richting Nederlandse critici

06:30
Twee succescoaches uit België even aartsrivalen: nu kan het bijzonder pijnlijk worden

Twee succescoaches uit België even aartsrivalen: nu kan het bijzonder pijnlijk worden

09:20
Vitor Bruno reageert op straf compliment: "Jullie bepalen mijn carrière niet, ga het hen vragen"

Vitor Bruno reageert op straf compliment: "Jullie bepalen mijn carrière niet, ga het hen vragen"

08:00
Moet Vitor Bruno vrezen voor ontslag? Johan Boskamp snoeihard voor Anderlecht-coach

Moet Vitor Bruno vrezen voor ontslag? Johan Boskamp snoeihard voor Anderlecht-coach

08:20
Serieuze domper voor Club Brugge richting topper tegen Anderlecht: "Ongelooflijk, je staat 1-4 voor" Reactie

Serieuze domper voor Club Brugge richting topper tegen Anderlecht: "Ongelooflijk, je staat 1-4 voor"

23:46
2
Zo stemde België voor de Ballon d'Or: Lamine Yamal ver van het podium

Zo stemde België voor de Ballon d'Or: Lamine Yamal ver van het podium

09:00
Rel escaleert volledig in Engeland: Premier League-club onderneemt juridische stappen tegenover Carragher

Rel escaleert volledig in Engeland: Premier League-club onderneemt juridische stappen tegenover Carragher

08:40
Norman Bassette waarschuwt Anderlecht: "De mensen zullen opnieuw zeggen dat ik gek ben, maar..."

Norman Bassette waarschuwt Anderlecht: "De mensen zullen opnieuw zeggen dat ik gek ben, maar..."

07:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 18:15 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 20:45 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 20:45 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/11 Antwerp Antwerp
STVV STVV 01/11 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 01/11 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 01/11 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Mijn-Terril Mijn-Terril over KV Mechelen - KRC Genk: 1-0 Snoek Snoek over Romeo Lavia indrukwekkend: Rode Duivel krijgt deze scores van de toonaangevende Britse kranten Dondervlieg Dondervlieg over Mag Anderlecht hopen? Fenerbahçe lijkt Lukaku nu al te willen dumpen FCB vo altijd FCB vo altijd over Deze twee mogen in januari hun koffers pakken bij Anderlecht FCB vo altijd FCB vo altijd over Nu haalt Marc Coucke hard uit naar... journalisten: "Ze zitten te wachten tot Anderlecht verliest" ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Chelsea steekt Manchester United (en Carrick) nog dieper in de miserie: Tielemans krijgt zelfs geen minuut Svédél Svédél over Supervorm blijft niet onopgemerkt: topclub wil aankloppen bij Club Brugge .. .. over Serieuze domper voor Club Brugge richting topper tegen Anderlecht: "Ongelooflijk, je staat 1-4 voor" De nonkel De nonkel over Senne Lammens krijgt pijnlijke boodschap van clublegende Goro Goro over Supporters Standard dreigen met actie: "We worden gegijzeld" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved