Dit moet een unicum zijn op speeldag 10: Anderlecht start met ploeg waarvan... nog niemand gescoord heeft

Johan Walckiers
Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
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Dit moet een unicum zijn op speeldag 10: Anderlecht start met ploeg waarvan... nog niemand gescoord heeft
Foto: © photonews
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Anderlecht staat voor een bijzonder opvallende statistiek op speeldag tien van de Jupiler Pro League. Als de basiself op het veld verschijnt, zal daar geen enkele speler bij zitten die dit seizoen al een competitiedoelpunt heeft gemaakt. Een bijzonder gegeven voor een club met de ambities van Anderlecht, en vooral een pijnlijke illustratie van de aanvallende problemen in Brussel.

Het wordt nog opmerkelijker wanneer je naar de Europese wedstrijden kijkt. Daar vonden verschillende spelers wel al de weg naar doel. Onder meer Biancone, Pétrot, Cvetkovic en Ambros konden zich op het Europese toneel laten gelden. In de eigen competitie blijft de teller voor hen en hun ploegmaats voorlopig echter op nul staan.

Negen competitiegoals: Anderlecht vindt moeilijk de weg naar doel

Anderlecht heeft na negen speeldagen amper negen keer gescoord in de Jupiler Pro League. Dat is gemiddeld één doelpunt per wedstrijd, een bijzonder mager aantal voor een ploeg die bovenaan wil meedraaien. Bovendien heeft paars-wit ook een negatief doelpuntensaldo. De Brusselaars slikten dus meer tegendoelpunten dan ze zelf konden maken.

Het probleem is niet dat Anderlecht helemaal geen doelpuntenmakers in de selectie heeft. In Europa bewezen verschillende spelers al dat ze kunnen scoren. Alleen lukt het voorlopig niet om die productiviteit mee te nemen naar de Belgische competitie. Daar blijft de ploeg te vaak steken in goede bedoelingen, zonder voldoende rendement voor doel.

Europese doelpunten, maar in België blijft het stil

Voor Anderlecht wordt het dan ook belangrijk om die droogte snel te doorbreken. De aanvallende verantwoordelijkheid moet breder gedragen worden, zeker wanneer de resultaten en de trainer onder druk staan.

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De statistiek legt een structureel probleem bloot: Anderlecht heeft te weinig spelers die hun stempel drukken met doelpunten. 

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