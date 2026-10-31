Marc Coucke stuurde berichtje naar Ferran Torres ... en kreeg dit antwoord

Marc Coucke beleeft alweer niet de makkelijkste momenten met RSC Anderlecht. Toch heeft de eigenaar van paars-wit ook af en toe redenen om te genieten van het leven. En zo leert hij ook wel heel bekend volk kennen. Een man die scoort in de WK-finale? Marc Coucke pakt uit.

In Happy Hour was de vraag welke bekende namen en nummers er in de gsm's staan van de gasten. Waarop Herman Brusselmans ging proberen te bellen naar Gert Verhulst. "En als hij niet oppakt zal ik eens kijken wat hij doet als ik hem bel", kon Marc Coucke daar smakelijk om lachen.

Marc Coucke kent heel wat mensen

Om vervolgens ook zelf op de vraag te antwoorden. Als zakenman en als eigenaar van een voetbalclub kent Marc Coucke natuurlijk ook veel grote namen in de wereld. Daarbij ook heel wat filmsterren uit Hollywood en dergelijke meer.

"In het hotel in Ibiza zitten er altijd basketsterren, bekende dj's, voetbalsterren, filmsterren, ... En ik denk dat ik naast een paar echt grote filmsterren nu ook Ferran Torres wat ken. Die leerde ik in Ibiza kennen en dan zijn we een paar keer uit geweest."

Berichtje gestuurd naar Ferran Torres

"Na zijn doelpunt in de WK-finale heb ik hem een berichtje gestuurd en een paar dagen later stuurde hij dat hij hoopte dat we elkaar snel terug zouden zien", aldus Coucke in een ontboezeming van jewelste over Ferran Torres.



Coucke geniet van uitgaan met wereldsterren: "Ik vind dat zalig, want dan kan ik zelf op de achtergrond eens staan. Uiteindelijk zijn het ook maar gewoon mensen. Het is leuk." Vervolgens probeerden beiden ook eens vruchteloos naar Verhulst te bellen.