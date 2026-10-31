Nu haalt Marc Coucke hard uit naar... journalisten

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 10 reacties
Nu haalt Marc Coucke hard uit naar... journalisten
Foto: © photonews

Marc Coucke heeft in de VTM-talkshow Happy Hour stevig uitgehaald naar de berichtgeving over Anderlecht. De hoofdaandeelhouder van paars-wit vindt dat bepaalde journalisten bewust onrust proberen te veroorzaken bij de club. Volgens Coucke zijn er zelfs reporters die hopen dat Anderlecht in een mindere periode belandt om daar vervolgens over te kunnen schrijven.

“Een aantal journalisten van wie we weten dat ze in feite supporteren voor een andere ploeg, proberen ons dan te destabiliseren. Of ze zitten te wachten tot het een beetje minder gaat? Vanzelfsprekend”, klonk het bijzonder scherp. Coucke begrijpt dat de pers aandacht heeft voor de moeilijke resultaten, maar vindt dat sommige berichtgeving verder gaat dan kritische journalistiek.

De Anderlecht-eigenaar wees erop dat de club de voorbije weken sportief een flinke klap heeft gekregen. De uitschakeling tegen Beerschot in de Croky Cup, de tegenvallende Europese resultaten en vooral de zware 4-0-nederlaag tegen AA Gent hebben de druk op trainer Vitor Bruno flink opgevoerd. Coucke beseft dat de supporters ongeduldig worden, maar vindt dat bepaalde media die onrust bewust aanwakkeren.

Coucke spreekt over 'fake news' rond Vitor Bruno

Een concreet voorbeeld dat hem bijzonder hoog zit, is het bericht dat Anderlecht beslist zou hebben om Bruno nog drie wedstrijden te geven om zijn positie te redden. “Diezelfde journalist schreef ook een artikel waarin hij meldt dat wij beslist hebben om Bruno nog drie wedstrijden te geven om zich te bewijzen. Dat is puur fake news”, stelde Coucke.

Volgens de eigenaar kan dergelijke berichtgeving een negatieve impact hebben op de spelers en de trainer. “Als je als speler of coach dat artikel leest, dat geeft stress hé. Ik vond dat over de grens.” Coucke stoorde zich bovendien aan de manier waarop de artikels in de uitzending werden aangehaald. De journalist die in beeld kwam, bleek niet degene te zijn die de bewuste stukken had geschreven.

Geen crisis volgens de hoofdaandeelhouder

Ondanks de recente resultaten wil Coucke niet spreken van een crisis. “Er is totaal geen crisis”, benadrukte hij. Hij vindt dat Anderlecht tegen Gent lange tijd goed voor de dag kwam en ziet nog steeds een basis waarop verder gebouwd kan worden.

Lees ook... Plan van Vitor Bruno bij Anderlecht eindelijk onthuld? "Hij vindt geen enkele speler goed genoeg"

Ook over Bruno bleef Coucke positief. Hij noemde de trainer zeer getalenteerd, maar erkende dat ervaring ontbreekt. De club wil hem naar eigen zeggen begeleiden en vasthouden aan de huidige sportieve structuur. De komende wedstrijden tegen Westerlo, Salzburg en Club Brugge zullen wel duidelijk maken hoeveel vertrouwen er nog op het veld kan worden omgezet in resultaten.

10 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Westerlo

Meer nieuws

Plan van Vitor Bruno bij Anderlecht eindelijk onthuld? "Hij vindt geen enkele speler goed genoeg"

Plan van Vitor Bruno bij Anderlecht eindelijk onthuld? "Hij vindt geen enkele speler goed genoeg"

13:00
1
Vitor Bruno reageert op straf compliment: "Jullie bepalen mijn carrière niet, ga het hen vragen"

Vitor Bruno reageert op straf compliment: "Jullie bepalen mijn carrière niet, ga het hen vragen"

08:00
Moet Vitor Bruno vrezen voor ontslag? Johan Boskamp snoeihard voor Anderlecht-coach

Moet Vitor Bruno vrezen voor ontslag? Johan Boskamp snoeihard voor Anderlecht-coach

08:20
Norman Bassette waarschuwt Anderlecht: "De mensen zullen opnieuw zeggen dat ik gek ben, maar..."

Norman Bassette waarschuwt Anderlecht: "De mensen zullen opnieuw zeggen dat ik gek ben, maar..."

07:20
Vitor Bruno voelt de grond warmer worden bij Anderlecht: zelfs zijn grootste steunpilaar begint te twijfelen

Vitor Bruno voelt de grond warmer worden bij Anderlecht: zelfs zijn grootste steunpilaar begint te twijfelen

06:00
1
Union kondigt schitterend nieuws aan: contract tot 2031

Union kondigt schitterend nieuws aan: contract tot 2031

13:17
Hans Vanaken had bij PSV een droom, maar één moment veranderde alles: “Hij was er niet goed van”

Hans Vanaken had bij PSV een droom, maar één moment veranderde alles: “Hij was er niet goed van”

13:20
Belgische trainer kon coach van Ronaldo worden, maar zei nee om opvallende reden

Belgische trainer kon coach van Ronaldo worden, maar zei nee om opvallende reden

13:40
Groot talent van KV Mechelen wekt interesse uit de Challenger Pro League

Groot talent van KV Mechelen wekt interesse uit de Challenger Pro League

12:40
Anderlecht-coach Vitor Bruno bijt van zich af na stevige kritiek van Bornauw, Anderlecht had zelf vreemde vraag

Anderlecht-coach Vitor Bruno bijt van zich af na stevige kritiek van Bornauw, Anderlecht had zelf vreemde vraag

21:50
8
Mag Anderlecht hopen? Fenerbahçe lijkt Lukaku nu al te willen dumpen

Mag Anderlecht hopen? Fenerbahçe lijkt Lukaku nu al te willen dumpen

12:00
2
Yannick Carrasco doet monden openvallen in Saoedi-Arabië

Yannick Carrasco doet monden openvallen in Saoedi-Arabië

11:40
Waarom Llansana of Koutsoupias als 'spits'? Vitor Bruno legt eindelijk uit

Waarom Llansana of Koutsoupias als 'spits'? Vitor Bruno legt eindelijk uit

20:00
2
De Meyer zet STVV stevig onder druk voor duel met OHL

De Meyer zet STVV stevig onder druk voor duel met OHL

10:40
Boskamp hoort één detail over Kompany en schrikt: "Dat lijkt me niet gezond"

Boskamp hoort één detail over Kompany en schrikt: "Dat lijkt me niet gezond"

11:20
LIVE: Trekt Genk de lijn door? Mechelen gelooft weinig van idee dat rondgaat over Genkse aanval

LIVE: Trekt Genk de lijn door? Mechelen gelooft weinig van idee dat rondgaat over Genkse aanval

09:45
1
Lierse zakt compleet door het ijs: doelman trekt aan de alarmbel

Lierse zakt compleet door het ijs: doelman trekt aan de alarmbel

11:00
Plots grote ommekeer voor De Bruyne bij Napoli na zware blessure?

Plots grote ommekeer voor De Bruyne bij Napoli na zware blessure?

10:20
Ophef bij Schalke: ex-Cercle-coach Muslic moet stevig ingrijpen

Ophef bij Schalke: ex-Cercle-coach Muslic moet stevig ingrijpen

09:40
Dit ziet er niet goed uit voor Vitor Bruno: Marc Coucke spreekt zich uit

Dit ziet er niet goed uit voor Vitor Bruno: Marc Coucke spreekt zich uit

18:53
2
Godts breekt helemaal los en krijgt prachtige woorden van Luis Enrique

Godts breekt helemaal los en krijgt prachtige woorden van Luis Enrique

10:00
2
Twee succescoaches uit België even aartsrivalen: nu kan het bijzonder pijnlijk worden

Twee succescoaches uit België even aartsrivalen: nu kan het bijzonder pijnlijk worden

09:20
Zo stemde België voor de Ballon d'Or: Lamine Yamal ver van het podium

Zo stemde België voor de Ballon d'Or: Lamine Yamal ver van het podium

09:00
Club Brugge scoort aan de lopende band, maar één hardnekkig probleem blijft knagen Reactie

Club Brugge scoort aan de lopende band, maar één hardnekkig probleem blijft knagen

07:40
Rel escaleert volledig in Engeland: Premier League-club onderneemt juridische stappen tegenover Carragher

Rel escaleert volledig in Engeland: Premier League-club onderneemt juridische stappen tegenover Carragher

08:40
Ongefilterd is een gigantisch succes: Stijnen, Nainggolan en Deschacht verbazen zelfs zichzelf met cijfers

Ongefilterd is een gigantisch succes: Stijnen, Nainggolan en Deschacht verbazen zelfs zichzelf met cijfers

21:40
Opschudding rond Ballon d'Or: deze ontdekking roept vragen op

Opschudding rond Ballon d'Or: deze ontdekking roept vragen op

08:00
Van Ajax-flop tot Brugse uitblinker: Carlos Forbs geeft krachtig signaal af richting Nederlandse critici Reactie

Van Ajax-flop tot Brugse uitblinker: Carlos Forbs geeft krachtig signaal af richting Nederlandse critici

06:30
Senne Lammens krijgt pijnlijke boodschap van clublegende

Senne Lammens krijgt pijnlijke boodschap van clublegende

07:40
6
Ook Vitor Bruno heeft een boodschap voor Vincent Kompany: "En niet omdat hij van deze club is"

Ook Vitor Bruno heeft een boodschap voor Vincent Kompany: "En niet omdat hij van deze club is"

23:00
La Liga zet stap die Belgische journalisten al jaren vragen: Referee Department hield de boot af

La Liga zet stap die Belgische journalisten al jaren vragen: Referee Department hield de boot af

23:20
1
Late dreun voor Hazard en Lens in beladen derby tegen Lille

Late dreun voor Hazard en Lens in beladen derby tegen Lille

07:19
De beste Belgische spits van het moment? "Bij Club Brugge of Anderlecht was hij al Rode Duivel"

De beste Belgische spits van het moment? "Bij Club Brugge of Anderlecht was hij al Rode Duivel"

16:00
9
Stijnen en Nainggolan halen uit: "Hypocrieten zijn het"

Stijnen en Nainggolan halen uit: "Hypocrieten zijn het"

07:00
3
Serieuze domper voor Club Brugge richting topper tegen Anderlecht: "Ongelooflijk, je staat 1-4 voor" Reactie

Serieuze domper voor Club Brugge richting topper tegen Anderlecht: "Ongelooflijk, je staat 1-4 voor"

23:46
1
Club Brugge veegt na waanzinnige eerste helft de vloer aan met Zulte Waregem en grijpt voorlopig de leiding

Club Brugge veegt na waanzinnige eerste helft de vloer aan met Zulte Waregem en grijpt voorlopig de leiding

22:42

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 16:00 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 18:15 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 20:45 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 20:45 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/11 Antwerp Antwerp
STVV STVV 01/11 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 01/11 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 01/11 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

FC BRUGES FC BRUGES over Mag Anderlecht hopen? Fenerbahçe lijkt Lukaku nu al te willen dumpen LordJozef LordJozef over Nu haalt Marc Coucke hard uit naar... journalisten: "Ze zitten te wachten tot Anderlecht verliest" A30 A30 over Plan van Vitor Bruno bij Anderlecht eindelijk onthuld? "Hij vindt geen enkele speler goed genoeg" Ratko Svilar Ratko Svilar over Senne Lammens krijgt pijnlijke boodschap van clublegende Jan Vercammen Jan Vercammen over KV Mechelen - KRC Genk: - YoniVL YoniVL over Deze twee mogen in januari hun koffers pakken bij Anderlecht Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Stijnen en Nainggolan halen uit: "Hypocrieten zijn het" rinus michels rinus michels over Godts breekt helemaal los en krijgt prachtige woorden van Luis Enrique Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Serieuze domper voor Club Brugge richting topper tegen Anderlecht: "Ongelooflijk, je staat 1-4 voor" Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Iconen van Manchester United halen onverwacht hard uit naar Senne Lammens Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved