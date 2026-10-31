Nu haalt Marc Coucke hard uit naar... journalisten

Marc Coucke heeft in de VTM-talkshow Happy Hour stevig uitgehaald naar de berichtgeving over Anderlecht. De hoofdaandeelhouder van paars-wit vindt dat bepaalde journalisten bewust onrust proberen te veroorzaken bij de club. Volgens Coucke zijn er zelfs reporters die hopen dat Anderlecht in een mindere periode belandt om daar vervolgens over te kunnen schrijven.

“Een aantal journalisten van wie we weten dat ze in feite supporteren voor een andere ploeg, proberen ons dan te destabiliseren. Of ze zitten te wachten tot het een beetje minder gaat? Vanzelfsprekend”, klonk het bijzonder scherp. Coucke begrijpt dat de pers aandacht heeft voor de moeilijke resultaten, maar vindt dat sommige berichtgeving verder gaat dan kritische journalistiek.

De Anderlecht-eigenaar wees erop dat de club de voorbije weken sportief een flinke klap heeft gekregen. De uitschakeling tegen Beerschot in de Croky Cup, de tegenvallende Europese resultaten en vooral de zware 4-0-nederlaag tegen AA Gent hebben de druk op trainer Vitor Bruno flink opgevoerd. Coucke beseft dat de supporters ongeduldig worden, maar vindt dat bepaalde media die onrust bewust aanwakkeren.

Coucke spreekt over 'fake news' rond Vitor Bruno

Een concreet voorbeeld dat hem bijzonder hoog zit, is het bericht dat Anderlecht beslist zou hebben om Bruno nog drie wedstrijden te geven om zijn positie te redden. “Diezelfde journalist schreef ook een artikel waarin hij meldt dat wij beslist hebben om Bruno nog drie wedstrijden te geven om zich te bewijzen. Dat is puur fake news”, stelde Coucke.

Volgens de eigenaar kan dergelijke berichtgeving een negatieve impact hebben op de spelers en de trainer. “Als je als speler of coach dat artikel leest, dat geeft stress hé. Ik vond dat over de grens.” Coucke stoorde zich bovendien aan de manier waarop de artikels in de uitzending werden aangehaald. De journalist die in beeld kwam, bleek niet degene te zijn die de bewuste stukken had geschreven.

Geen crisis volgens de hoofdaandeelhouder

Ondanks de recente resultaten wil Coucke niet spreken van een crisis. “Er is totaal geen crisis”, benadrukte hij. Hij vindt dat Anderlecht tegen Gent lange tijd goed voor de dag kwam en ziet nog steeds een basis waarop verder gebouwd kan worden.



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Ook over Bruno bleef Coucke positief. Hij noemde de trainer zeer getalenteerd, maar erkende dat ervaring ontbreekt. De club wil hem naar eigen zeggen begeleiden en vasthouden aan de huidige sportieve structuur. De komende wedstrijden tegen Westerlo, Salzburg en Club Brugge zullen wel duidelijk maken hoeveel vertrouwen er nog op het veld kan worden omgezet in resultaten.