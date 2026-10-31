Hopen op het beste: wedstrijd tussen Standard en KV Kortrijk stilgelegd

Een onrustwekkend moment vlak voor rust in Standard-KV Kortrijk. Aan de voet van tribune T4 werd een supporter onwel, waarna de persoon geëvacueerd moest worden. De wedstrijd lag rond de veertigste minuut tijdelijk stil. Uiteindelijk werd de wedstrijd wel hervat.

Standard en KV Kortrijk maakten er voor de rust sportief geen fraaie wedstrijd van op Sclessin. Vanuit de tribunes klonk gemor, maar de supporters probeerden ook de aandacht van de stewards en scheidsrechter Van Driessche te trekken voor een zorgwekkende situatie aan de voet van T4.

Supporter Standard onwel geworden in tribune

Daar was een Standard-supporter onwel geworden. Toen duidelijk werd dat medische hulp nodig was, onderbrak de scheidsrechter de partij. Beide ploegen werden kort naar de kleedkamers gestuurd terwijl de supporter verzorgd en geëvacueerd werd.

De onderbreking duurde ongeveer drie minuten, waarna de wedstrijd nog werd hervat tot aan de rust. Standard zal naar verwachting later meer informatie geven over de toestand van de betrokken supporter.

Sportief geen aangename wedstrijd tussen Standard en Kortrijk

Op het moment van schrijven was er ook op het veld reden tot ongerustheid voor de thuisaanhang. De Rouches stonden immers achter tegen KV Kortrijk, dat als rode lantaarn naar Luik was afgezakt. Later werd dat rechtgezet richting een 1-1 tussenstand.

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Maar onze gedachten zijn toch vooral bij de supporter. Normaal gezien had u rond 20 uur hier al het verslag van de wedstrijd kunnen lezen, maar dat zal dus met een beetje uitstel gebeuren.