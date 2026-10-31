Drama op Sclessin: Standard raakt nu ook niet voorbij rode lantaarn Kortrijk

Standard heeft zaterdagavond opnieuw niet kunnen winnen in de Jupiler Pro League. Tegen rode lantaarn KV Kortrijk kwamen de Rouches zelfs op achterstand, waarna een gelijkmaker de schade in Sclessin nog enigszins beperkte.

De ontvangst van rode lantaarn KV Kortrijk moest voor Standard het ideale moment worden om opnieuw aan te knopen met een competitiezege. In plaats daarvan kregen de supporters in Sclessin andermaal een erg magere prestatie voorgeschoteld. De thuisploeg bleef steken op 1-1 en zag zo opnieuw kostbare punten verloren gaan.

De onvrede op de tribunes was al vroeg voelbaar. Standard speelde zonder tempo en inspiratie, creëerde nauwelijks doelgevaar en kreeg vanaf het halfuur steeds meer fluitconcerten over zich heen. Dat hielp de ploeg van Vincent Euvrard allerminst om uit haar schulp te kruipen.

Rond de 40e minuut werd de wedstrijd kort onderbroken nadat een supporter onwel was geworden. Na die onderbreking volgde nog een nieuwe dreun voor de Rouches. Een Kortrijkse hoekschop leidde tot handspel van Dennis Ayensa, waarna Goduine Koyalipou de strafschop koel omzette: 0-1 in de eerste minuut van de toegevoegde tijd.

Drammeh bezorgt Standard alsnog een punt

Ook na de rust was Kortrijk bij momenten de betere ploeg. Standard vond aanvankelijk geen antwoord, maar maakte na iets meer dan een uur toch gelijk. Op een lange uittrap van Lucas Pirard verlengden Nsimba en Hautekiet de bal met het hoofd. Salieu Drammeh stond op de juiste plaats en werkte de 1-1 tegen de netten.



Lees ook... Hopen op het beste: wedstrijd tussen Standard en KV Kortrijk stilgelegd›

De thuisploeg rook plots meer. Twee minuten na de gelijkmaker kreeg Ayensa een goede mogelijkheid, maar hij koos voor een pass naar Bruny Nsimba in plaats van zelf af te werken. Die keuze leverde niets op, waardoor het ongenoegen alleen maar bleef groeien - ook aan de kant van het veld op zaterdagavond.

Standard ontsnapt ook nog aan late nederlaag

In het slot leek Standard de wedstrijd naar zich toe te trekken. Drammeh en Abid combineerden op de rechterflank, waarna Mortensen een afgeweken voorzet tegen de lat trapte in de 83e minuut. Een late winning goal kwam er echter niet.

Sterker nog: in de laatste minuten was het opnieuw KV Kortrijk dat dicht bij de winnende treffer kwam. Pirard moest alert reageren op een counter om de 1-2 te voorkomen. Standard voorkomt daarmee een complete afgang in eigen huis, maar het gelijkspel tegen de hekkensluiter voelt allerminst als een opsteker. 'Positief' nieuws: de Rouches beëindigen wel hun reeks van vier competitienederlagen op rij.