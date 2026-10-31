Mag Anderlecht hopen? Fenerbahçe lijkt Lukaku nu al te willen dumpen

Fenerbahçe lijkt zijn geduld met Romelu Lukaku te verliezen. De Turkse topclub zou tijdens de wintermercato al afscheid willen nemen van de Belgische spits, die ondanks de hoge verwachtingen niet heeft kunnen overtuigen. Volgens de Turkse media is de beslissing achter de schermen al genomen.

Lukaku kwam aan het begin van het seizoen over van Napoli, maar kon zijn reputatie voorlopig niet waarmaken. In dertien wedstrijden voor Fenerbahçe verzamelde hij amper 420 speelminuten. Zijn statistieken zijn bijzonder mager: één doelpunt en één assist. Zowel bij de supporters als binnen de club zou de ontgoocheling groot zijn.

Fenerbahçe zoekt al naar een vervanger

Volgens Fotomaç wil Fenerbahçe in januari een punt zetten achter de samenwerking met de 33-jarige aanvaller. De club is ondertussen al begonnen aan de zoektocht naar een nieuwe spits. Lukaku heeft nog een contract tot medio 2027, maar dat lijkt de Turkse club niet tegen te houden.

Een vertrek hoeft bovendien niet meteen een probleem te worden. Er is belangstelling vanuit de Verenigde Staten, waar zowel New York City FC als Atlanta United de situatie van de Rode Duivel zouden volgen. Beide clubs zouden in januari contact willen opnemen met Fenerbahçe.

Ook Monaco houdt Lukaku in de gaten

Daarnaast zou ook AS Monaco de ontwikkelingen rond Lukaku nauwlettend volgen. De Franse club wordt in de berichtgeving genoemd als mogelijke geïnteresseerde, waardoor er verschillende pistes kunnen ontstaan voor de Belgische spits.

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Een terugkeer naar Anderlecht lijkt voorlopig minder waarschijnlijk. De Brusselaars werden de voorbije weken met hun voormalige jeugdspeler in verband gebracht, maar zijn hoge salaris zou paars-wit hebben afgeschrikt. Lukaku zal dus mogelijk elders een oplossing moeten vinden. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt momenteel op zes miljoen euro geschat.