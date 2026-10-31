Mag Anderlecht hopen? Fenerbahçe lijkt Lukaku nu al te willen dumpen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
Mag Anderlecht hopen? Fenerbahçe lijkt Lukaku nu al te willen dumpen
Foto: © photonews

Fenerbahçe lijkt zijn geduld met Romelu Lukaku te verliezen. De Turkse topclub zou tijdens de wintermercato al afscheid willen nemen van de Belgische spits, die ondanks de hoge verwachtingen niet heeft kunnen overtuigen. Volgens de Turkse media is de beslissing achter de schermen al genomen.

Lukaku kwam aan het begin van het seizoen over van Napoli, maar kon zijn reputatie voorlopig niet waarmaken. In dertien wedstrijden voor Fenerbahçe verzamelde hij amper 420 speelminuten. Zijn statistieken zijn bijzonder mager: één doelpunt en één assist. Zowel bij de supporters als binnen de club zou de ontgoocheling groot zijn.

Fenerbahçe zoekt al naar een vervanger

Volgens Fotomaç wil Fenerbahçe in januari een punt zetten achter de samenwerking met de 33-jarige aanvaller. De club is ondertussen al begonnen aan de zoektocht naar een nieuwe spits. Lukaku heeft nog een contract tot medio 2027, maar dat lijkt de Turkse club niet tegen te houden.

Een vertrek hoeft bovendien niet meteen een probleem te worden. Er is belangstelling vanuit de Verenigde Staten, waar zowel New York City FC als Atlanta United de situatie van de Rode Duivel zouden volgen. Beide clubs zouden in januari contact willen opnemen met Fenerbahçe.

Ook Monaco houdt Lukaku in de gaten

Daarnaast zou ook AS Monaco de ontwikkelingen rond Lukaku nauwlettend volgen. De Franse club wordt in de berichtgeving genoemd als mogelijke geïnteresseerde, waardoor er verschillende pistes kunnen ontstaan voor de Belgische spits.

Lees ook... Napoli doet boekje open over vertrek Lukaku: "Geluk dat iemand hem wilde kopen"
Een terugkeer naar Anderlecht lijkt voorlopig minder waarschijnlijk. De Brusselaars werden de voorbije weken met hun voormalige jeugdspeler in verband gebracht, maar zijn hoge salaris zou paars-wit hebben afgeschrikt. Lukaku zal dus mogelijk elders een oplossing moeten vinden. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt momenteel op zes miljoen euro geschat.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Fenerbahçe - Göztepe live op Voetbalkrant.com vanaf 17:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Süper Lig
Süper Lig Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Fenerbahçe
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Yannick Carrasco doet monden openvallen in Saoedi-Arabië

Yannick Carrasco doet monden openvallen in Saoedi-Arabië

11:40
Nu haalt Marc Coucke hard uit naar... journalisten: "Ze zitten te wachten tot Anderlecht verliest"

Nu haalt Marc Coucke hard uit naar... journalisten: "Ze zitten te wachten tot Anderlecht verliest"

12:20
Zo stemde België voor de Ballon d'Or: Lamine Yamal ver van het podium

Zo stemde België voor de Ballon d'Or: Lamine Yamal ver van het podium

09:00
De Meyer zet STVV stevig onder druk voor duel met OHL

De Meyer zet STVV stevig onder druk voor duel met OHL

10:40
Boskamp hoort één detail over Kompany en schrikt: "Dat lijkt me niet gezond"

Boskamp hoort één detail over Kompany en schrikt: "Dat lijkt me niet gezond"

11:20
Vitor Bruno reageert op straf compliment: "Jullie bepalen mijn carrière niet, ga het hen vragen"

Vitor Bruno reageert op straf compliment: "Jullie bepalen mijn carrière niet, ga het hen vragen"

08:00
Moet Vitor Bruno vrezen voor ontslag? Johan Boskamp snoeihard voor Anderlecht-coach

Moet Vitor Bruno vrezen voor ontslag? Johan Boskamp snoeihard voor Anderlecht-coach

08:20
LIVE: Trekt Genk de lijn door? Mechelen gelooft weinig van idee dat rondgaat over Genkse aanval

LIVE: Trekt Genk de lijn door? Mechelen gelooft weinig van idee dat rondgaat over Genkse aanval

09:45
1
Lierse zakt compleet door het ijs: doelman trekt aan de alarmbel

Lierse zakt compleet door het ijs: doelman trekt aan de alarmbel

11:00
Napoli doet boekje open over vertrek Lukaku: "Geluk dat iemand hem wilde kopen"

Napoli doet boekje open over vertrek Lukaku: "Geluk dat iemand hem wilde kopen"

30/10
Plots grote ommekeer voor De Bruyne bij Napoli na zware blessure?

Plots grote ommekeer voor De Bruyne bij Napoli na zware blessure?

10:20
Norman Bassette waarschuwt Anderlecht: "De mensen zullen opnieuw zeggen dat ik gek ben, maar..."

Norman Bassette waarschuwt Anderlecht: "De mensen zullen opnieuw zeggen dat ik gek ben, maar..."

07:20
Ophef bij Schalke: ex-Cercle-coach Muslic moet stevig ingrijpen

Ophef bij Schalke: ex-Cercle-coach Muslic moet stevig ingrijpen

09:40
Godts breekt helemaal los en krijgt prachtige woorden van Luis Enrique

Godts breekt helemaal los en krijgt prachtige woorden van Luis Enrique

10:00
2
Vitor Bruno voelt de grond warmer worden bij Anderlecht: zelfs zijn grootste steunpilaar begint te twijfelen

Vitor Bruno voelt de grond warmer worden bij Anderlecht: zelfs zijn grootste steunpilaar begint te twijfelen

06:00
1
Twee succescoaches uit België even aartsrivalen: nu kan het bijzonder pijnlijk worden

Twee succescoaches uit België even aartsrivalen: nu kan het bijzonder pijnlijk worden

09:20
Club Brugge scoort aan de lopende band, maar één hardnekkig probleem blijft knagen Reactie

Club Brugge scoort aan de lopende band, maar één hardnekkig probleem blijft knagen

07:40
Rel escaleert volledig in Engeland: Premier League-club onderneemt juridische stappen tegenover Carragher

Rel escaleert volledig in Engeland: Premier League-club onderneemt juridische stappen tegenover Carragher

08:40
Opschudding rond Ballon d'Or: deze ontdekking roept vragen op

Opschudding rond Ballon d'Or: deze ontdekking roept vragen op

08:00
Van Ajax-flop tot Brugse uitblinker: Carlos Forbs geeft krachtig signaal af richting Nederlandse critici Reactie

Van Ajax-flop tot Brugse uitblinker: Carlos Forbs geeft krachtig signaal af richting Nederlandse critici

06:30
Senne Lammens krijgt pijnlijke boodschap van clublegende

Senne Lammens krijgt pijnlijke boodschap van clublegende

07:40
3
Ook Vitor Bruno heeft een boodschap voor Vincent Kompany: "En niet omdat hij van deze club is"

Ook Vitor Bruno heeft een boodschap voor Vincent Kompany: "En niet omdat hij van deze club is"

23:00
Late dreun voor Hazard en Lens in beladen derby tegen Lille

Late dreun voor Hazard en Lens in beladen derby tegen Lille

07:19
Anderlecht-coach Vitor Bruno bijt van zich af na stevige kritiek van Bornauw, Anderlecht had zelf vreemde vraag

Anderlecht-coach Vitor Bruno bijt van zich af na stevige kritiek van Bornauw, Anderlecht had zelf vreemde vraag

21:50
8
Stijnen en Nainggolan halen uit: "Hypocrieten zijn het"

Stijnen en Nainggolan halen uit: "Hypocrieten zijn het"

07:00
3
Serieuze domper voor Club Brugge richting topper tegen Anderlecht: "Ongelooflijk, je staat 1-4 voor" Reactie

Serieuze domper voor Club Brugge richting topper tegen Anderlecht: "Ongelooflijk, je staat 1-4 voor"

23:46
1
La Liga zet stap die Belgische journalisten al jaren vragen: Referee Department hield de boot af

La Liga zet stap die Belgische journalisten al jaren vragen: Referee Department hield de boot af

23:20
1
Club Brugge veegt na waanzinnige eerste helft de vloer aan met Zulte Waregem en grijpt voorlopig de leiding

Club Brugge veegt na waanzinnige eerste helft de vloer aan met Zulte Waregem en grijpt voorlopig de leiding

22:42
Het pijnlijkste moment van dit seizoen voor Anderlecht: "Dat had nooit mogen gebeuren"

Het pijnlijkste moment van dit seizoen voor Anderlecht: "Dat had nooit mogen gebeuren"

18:40
Ongefilterd is een gigantisch succes: Stijnen, Nainggolan en Deschacht verbazen zelfs zichzelf met cijfers

Ongefilterd is een gigantisch succes: Stijnen, Nainggolan en Deschacht verbazen zelfs zichzelf met cijfers

21:40
Crisis dreigt bij Standard? Euvrard staat voor belangrijke keuze bij Standard Interview

Crisis dreigt bij Standard? Euvrard staat voor belangrijke keuze bij Standard

22:40
Waarom Llansana of Koutsoupias als 'spits'? Vitor Bruno legt eindelijk uit

Waarom Llansana of Koutsoupias als 'spits'? Vitor Bruno legt eindelijk uit

20:00
2
Dreiging van Standard-supporters blijft overeind: RAAL doet wel toegeving aan eigen fans

Dreiging van Standard-supporters blijft overeind: RAAL doet wel toegeving aan eigen fans

22:00
Sterspeler zijn fratsen lopen spuigaten uit: zijn toekomst is ineens heel onzeker

Sterspeler zijn fratsen lopen spuigaten uit: zijn toekomst is ineens heel onzeker

22:20
Nainggolan riskeert twee jaar celstraf: “Er is geen bewijs”

Nainggolan riskeert twee jaar celstraf: “Er is geen bewijs”

20:20
Iconen van Manchester United halen onverwacht hard uit naar Senne Lammens

Iconen van Manchester United halen onverwacht hard uit naar Senne Lammens

19:43
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 16:00 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 18:15 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 20:45 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 20:45 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/11 Antwerp Antwerp
STVV STVV 01/11 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 01/11 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 01/11 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Thomme Thomme over Mag Anderlecht hopen? Fenerbahçe lijkt Lukaku nu al te willen dumpen Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Stijnen en Nainggolan halen uit: "Hypocrieten zijn het" rinus michels rinus michels over Godts breekt helemaal los en krijgt prachtige woorden van Luis Enrique Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Serieuze domper voor Club Brugge richting topper tegen Anderlecht: "Ongelooflijk, je staat 1-4 voor" Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Iconen van Manchester United halen onverwacht hard uit naar Senne Lammens Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Senne Lammens krijgt pijnlijke boodschap van clublegende Moon Extinguisher Moon Extinguisher over LIVE: Trekt Genk de lijn door? Mechelen gelooft weinig van idee dat rondgaat over Genkse aanval Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Anderlecht liet hem voor miljoenen vertrekken, nu zijn ze in Duitsland helemaal weg van hem Geert66 Geert66 over Dit ziet er niet goed uit voor Vitor Bruno: Marc Coucke spreekt zich uit Geert66 Geert66 over Vitor Bruno voelt de grond warmer worden bij Anderlecht: zelfs zijn grootste steunpilaar begint te twijfelen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved