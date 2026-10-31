Bayern-directeur haalt uit naar Thomas Tuchel en wijst naar Kompany

Max Eberl heeft teruggeblikt op de moeilijke periode die hij bij Bayern München aantrof toen hij in maart 2024 aan de slag ging als sportief directeur. In een interview met het clubmagazine 51 spaarde hij Thomas Tuchel, die toen nog trainer was, niet. De Duitser was naar eigen zeggen geschrokken van de sfeer binnen de spelersgroep.

“Bij een club als Bayern is het enthousiasme om samen iets groots te bereiken doorslaggevend. De trainer heeft daar enorm veel invloed op”, vertelde Eberl. Zijn eerste bezoek aan het spelersgebouw staat hem nog steeds bij. “Ik dacht: wat een lethargie. Het voelde alsof er een zware deken over de club lag.”

Kompany bracht de energie terug bij Bayern

Volgens Eberl veranderde de sfeer volledig na de komst van Vincent Kompany in de zomer van 2024. De Belg volgde Tuchel op en slaagde erin om opnieuw enthousiasme in de groep te krijgen. “Hij heeft dat gevoel volledig nieuw leven ingeblazen. Veel spelers zijn hetzelfde gebleven, maar lijken compleet veranderd”, aldus de sportief directeur.

Kompany groeide sindsdien uit tot een belangrijke figuur bij Bayern. De Duitse topclub boekte onder zijn leiding opnieuw successen en pakte inmiddels twee landstitels en de DFB-Pokal. Voor Eberl is de ommekeer niet alleen een kwestie van resultaten, maar ook van de mentaliteit en de energie die opnieuw binnen de selectie aanwezig zijn.

Eberl overwoog eerst toch nog langer met Tuchel door te gaan

Opvallend is dat Eberl aanvankelijk niet noodzakelijk van plan was om meteen afscheid te nemen van Tuchel. Nadat verschillende kandidaat-opvolgers, onder wie Xabi Alonso en Julian Nagelsmann, niet beschikbaar bleken, overwoog hij zelfs om de Duitser alsnog een extra seizoen te geven.

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Andere kopstukken binnen Bayern zagen dat echter niet zitten. Uli Hoeness en enkele andere bestuurders hielden een verlengd verblijf van Tuchel tegen. De trainer vertrok uiteindelijk in de zomer van 2024 en is inmiddels bondscoach van Engeland.