Anderlecht pas vijftiende(!) op dit gebied: Frank Boeckx stelt zich ernstige vragen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Anderlecht pas vijftiende(!) op dit gebied: Frank Boeckx stelt zich ernstige vragen
Foto: © photonews

De cijfers van RSC Anderlecht zijn bijzonder slecht te noemen. In het klassement staan ze alles bij elkaar zelfs nog ‘knap’ vijfde, want de cijfers zijn er eigenlijk niet naar. Na negen speeldagen scoorden ze nog maar negen goals en kregen ze er tien tegen.

RSC Anderlecht staat met 16 op 27 nog onder de mensen op een vijfde plaats in het klassement. De kloof met Charleroi op plaats vier is wel al vijf punten en met leider KAA Gent zelfs al negen punten. Dat zien ze bij paars-wit ook met lede ogen aan.

RSC Anderlecht scoorde nog maar negen doelpunten in negen wedstrijden

Zo wil coach Bruno niet naar beneden kijken, maar beseft hij ook dat het ook moeilijk zal worden om nog tot bij KAA Gent & co te raken. Hij kijkt dan ook in de eerste plaats naar de vierde plaats in het klassement en wil niet verder naar boven kijken ook.

Ook de analisten zijn eerlijk in hun analyse: paars-wit heeft vooral aanvallend een probleem. Negen goals in negen wedstrijden? Enkel Kortrijk en OH Leuven doen slechter, terwijl KV Mechelen evengoed doet uit acht wedstrijden.

Wat moet Bentayeb nu denken bij RSC Anderlecht?

Frank Boeckx is stellig in de HLN Voetbalpodcast en wijst daarbij ook wel naar de keuzes van Vitor Bruno, met name voorin: “Ik stel mij vragen bij de keuze van de spitsen. Tegen KAA Gent begon Cvetkovic aan de wedstrijd. Goed, dat is een degelijke spits.”

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“Dan valt Sikan in en dan Bertaccini. En Bentayeb mag niet eens invallen, nadat hij vijf-zes wedstrijden speelde. Waar zit dan de hiërarchie? Waar zit dan de logica? Bentayeb heeft een derde van de goals gescoord, hij blijft dan op de bank zitten … Wat moet hij dan denken?” Tegen Westerlo eindelijk beterschap?

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