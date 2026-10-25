"Als je naar beneden kijkt, dan val je": hoe kijken De Mil en Bruno naar de stand in JPL?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Gent
| Reageer
"Als je naar beneden kijkt, dan val je": hoe kijken De Mil en Bruno naar de stand in JPL?
Foto: © photonews

KAA Gent haalde het al bij al vlot van RSC Anderlecht: 4-0. Al zegt de uitslag misschien ook niet alles over de waardeverhoudingen van de wedstrijd. In de stand gaapt ondertussen een kloof van negen punten tussen beide teams. Maar ook dat zegt misschien niet alles.

De kloof tussen KAA Gent en RSC Anderlecht is nu negen punten. Vitor Bruno is duidelijk: "Negen punten verschil? We kunnen nog wel wat matchen inhalen, maar we moeten niet naar de eerste plaats kijken op dit moment."

Vooruit kijken, achteruit kijken? Vitor Bruno is wel héél duidelijk

"De grootste fout die je kan maken is verder kijken dan nodig is. We moeten nu naar de vierde plaats kijken. Er zijn verschillen tussen de eerste in de competitie en ons. Het is echt nog een verschil, dus we moeten match per match kijken en gaan verbeteren. We moeten scherp zijn en efficiënter zijn. Dat is wat we missen. We krijgen al die kansen, maar de laatste move of de laatste pass is het probleem."

"Naar beneden kijken? Dat ga ik niet doen, want dan val je. We moeten naar boven kijken en blijven kijken, elke dag beter worden in ons spel en gaan voor volgend weekend. We moeten iets opbouwen en consistentie zoeken in ons spel. Dat waren we 70 minuten in deze wedstrijd."

Hoe kijkt Rik De Mil naar de zaak? 

Rik De Mil van zijn kant? Die heeft momenteel zelfs niet naar boven te kijken - dat is wat moeilijk als leider, toch? "Niet achterom kijken als leider? Dat is voor ons ook niet zo moeilijk. We moeten gewoon elke week proberen zoveel mogelijk punten te pakken."

Lees ook... Rik De Mil pleit voor realisme: "Eerst was het ongelooflijk, daarna veel geluk en een dipje en nu ..."
"We hebben nog een heel druk programma en we zullen ongetwijfeld nog wel eens een paar tikken krijgen dit seizoen. Het is goed dat mijn spelers met de tikken van vorige week heel goed zijn omgegaan. Dat toont mentale weerbaarheid."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent
Rik De Mil

Meer nieuws

Rik De Mil pleit voor realisme: "Eerst was het ongelooflijk, daarna veel geluk en een dipje en nu ..."

Rik De Mil pleit voor realisme: "Eerst was het ongelooflijk, daarna veel geluk en een dipje en nu ..."

23:20
Coosemans verdedigt zijn coach: "Vitor Bruno is de beste trainer sinds Vincent Kompany"

Coosemans verdedigt zijn coach: "Vitor Bruno is de beste trainer sinds Vincent Kompany"

21:40
11
Boze Biancone laat weinig heel van eigen ploegmaats na pijnlijke nederlaag in Gent

Boze Biancone laat weinig heel van eigen ploegmaats na pijnlijke nederlaag in Gent

21:00
2
Wat een afstraffing: leider KAA Gent drijft Vitor Bruno en Anderlecht tot wanhoop

Wat een afstraffing: leider KAA Gent drijft Vitor Bruno en Anderlecht tot wanhoop

20:24
🎥 Had Anderlecht hier met tien moeten staan? VAR-beslissing zorgt voor discussie

🎥 Had Anderlecht hier met tien moeten staan? VAR-beslissing zorgt voor discussie

19:20
1
Spectaculaire Clásico: Mbappé slaat genadeloos toe en bezorgt Barcelona koude douche

Spectaculaire Clásico: Mbappé slaat genadeloos toe en bezorgt Barcelona koude douche

23:02
2
Ongelooflijk! Nog eens 23 miljoen euro voor JPL-club

Ongelooflijk! Nog eens 23 miljoen euro voor JPL-club

22:00
1
Niet alleen in de JPL of CL: Tresoldi steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken na knalprestatie Reactie

Niet alleen in de JPL of CL: Tresoldi steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken na knalprestatie

21:30
"Op een dag wordt hij de beste aller tijden": Eden Hazard ziet Rode Duivel geschiedenis schrijven

"Op een dag wordt hij de beste aller tijden": Eden Hazard ziet Rode Duivel geschiedenis schrijven

22:40
Dante Vanzeir zet ex-ploeg Union op weg naar zege met rode kaart

Dante Vanzeir zet ex-ploeg Union op weg naar zege met rode kaart

21:23
1
📷 Knap: supporters Anderlecht steken Vincent Kompany hart onder de riem

📷 Knap: supporters Anderlecht steken Vincent Kompany hart onder de riem

19:30
Afgebrand in België, maar nu is 'enfant terrible' niet af te stoppen bij zijn nieuwe club

Afgebrand in België, maar nu is 'enfant terrible' niet af te stoppen bij zijn nieuwe club

20:40
Belgische tiener zet analist aan het denken: “Hij is een must”

Belgische tiener zet analist aan het denken: “Hij is een must”

21:20
Westerlo-trainer Charaï niet blij met wat er gebeurde bij zijn eigen ploeg

Westerlo-trainer Charaï niet blij met wat er gebeurde bij zijn eigen ploeg

19:40
Ivan Leko niet helemaal tevreden ondanks nieuwe zege van Club Brugge: "Die dingen moeten we uitpraten" Reactie

Ivan Leko niet helemaal tevreden ondanks nieuwe zege van Club Brugge: "Die dingen moeten we uitpraten"

19:00
Slecht nieuws voor Loïs Openda? Lyon overweegt belangrijke winterbeslissing

Slecht nieuws voor Loïs Openda? Lyon overweegt belangrijke winterbeslissing

20:00
Tresoldi schittert met hattrick, maar looft één speler in bijzonder: "Hij maakt het leven véél makkelijker" Reactie

Tresoldi schittert met hattrick, maar looft één speler in bijzonder: "Hij maakt het leven véél makkelijker"

18:43
Beerschot wint topper op Eupen en verstevigt leidersplaats in Challenger Pro League

Beerschot wint topper op Eupen en verstevigt leidersplaats in Challenger Pro League

18:44
Toby Alderweireld heel scherp: "Ze willen niet alles geven voor hun trainer"

Toby Alderweireld heel scherp: "Ze willen niet alles geven voor hun trainer"

18:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
KV Kortrijk KV Kortrijk 23/10 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 3-2 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 4-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 5-2 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Thomme Thomme over Coosemans verdedigt zijn coach: "Vitor Bruno is de beste trainer sinds Vincent Kompany" Madeiros Madeiros over KAA Gent - Anderlecht: 4-0 Sv1978 Sv1978 over Zulte Waregem-coach Beale betaalt tickets persoonlijk terug aan fans na pijnlijke afgang CringeMedia CringeMedia over Spectaculaire Clásico: Mbappé slaat genadeloos toe en bezorgt Barcelona koude douche Dostojewski Dostojewski over Ongelooflijk! Nog eens 23 miljoen euro voor JPL-club Goro Goro over Barcelona - Real Madrid: 1-2 JaKu JaKu over Boze Biancone laat weinig heel van eigen ploegmaats na pijnlijke nederlaag in Gent Eerlijk is eerlijk Eerlijk is eerlijk over 🎥 Had Anderlecht hier met tien moeten staan? VAR-beslissing zorgt voor discussie FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge - STVV: 3-2 Mr bacardi Mr bacardi over Dante Vanzeir zet ex-ploeg Union op weg naar zege met rode kaart Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved