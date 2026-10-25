"Als je naar beneden kijkt, dan val je": hoe kijken De Mil en Bruno naar de stand in JPL?

KAA Gent haalde het al bij al vlot van RSC Anderlecht: 4-0. Al zegt de uitslag misschien ook niet alles over de waardeverhoudingen van de wedstrijd. In de stand gaapt ondertussen een kloof van negen punten tussen beide teams. Maar ook dat zegt misschien niet alles.

De kloof tussen KAA Gent en RSC Anderlecht is nu negen punten. Vitor Bruno is duidelijk: "Negen punten verschil? We kunnen nog wel wat matchen inhalen, maar we moeten niet naar de eerste plaats kijken op dit moment."

Vooruit kijken, achteruit kijken? Vitor Bruno is wel héél duidelijk

"De grootste fout die je kan maken is verder kijken dan nodig is. We moeten nu naar de vierde plaats kijken. Er zijn verschillen tussen de eerste in de competitie en ons. Het is echt nog een verschil, dus we moeten match per match kijken en gaan verbeteren. We moeten scherp zijn en efficiënter zijn. Dat is wat we missen. We krijgen al die kansen, maar de laatste move of de laatste pass is het probleem."

"Naar beneden kijken? Dat ga ik niet doen, want dan val je. We moeten naar boven kijken en blijven kijken, elke dag beter worden in ons spel en gaan voor volgend weekend. We moeten iets opbouwen en consistentie zoeken in ons spel. Dat waren we 70 minuten in deze wedstrijd."

Hoe kijkt Rik De Mil naar de zaak?

Rik De Mil van zijn kant? Die heeft momenteel zelfs niet naar boven te kijken - dat is wat moeilijk als leider, toch? "Niet achterom kijken als leider? Dat is voor ons ook niet zo moeilijk. We moeten gewoon elke week proberen zoveel mogelijk punten te pakken."

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"We hebben nog een heel druk programma en we zullen ongetwijfeld nog wel eens een paar tikken krijgen dit seizoen. Het is goed dat mijn spelers met de tikken van vorige week heel goed zijn omgegaan. Dat toont mentale weerbaarheid."