Datum: 25/10/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 9
Stadion: Planet Group Arena (Arteveldestadion)
Wat een afstraffing: leider KAA Gent drijft Vitor Bruno en Anderlecht tot wanhoop
Wat een afstraffing: leider KAA Gent drijft Vitor Bruno en Anderlecht tot wanhoop
Foto: © photonews

KAA Gent is en blijft de fiere leider in de Jupiler Pro League. In eigen huis had het na de pauze een moeilijk kwartier, maar alles bij elkaar was het de betere van een nog steeds zoekend RSC Anderlecht. De einduitslag was bovendien zwaar te noemen voor paars-wit.

Rik De Mil koos bij KAA Gent voor Kadri hoog op het middenveld. Een opvallende keuze na wat hij vorige week had laten zien - toen werd hij ook logischerwijze gewisseld. Maar ergens was er misschien iets voor te zeggen gezien de manier waarop Anderlecht speelt.

Beide centrale verdedigers van Anderlecht stonden bij de rust al met geel - enkel Pétrot werd uit zijn lijden verlost door coach Bruno - en bij de 1-0 van uitgerekend Kadri stonden ze er ook allebei maar wat bij. Pijnlijk, al was de voorzet van Araujo zeker niet slecht.

Heel veel vrijheid voor Araujo en Sonko

Zowel Araujo als Sonko kregen een hele wedstrijd heel wat vrijheid op hun linkerkant en stonden bij momenten in een achtertuin te spelen. Kaîs Barry werd er in de eerste helft meermaals afgelopen, na de pauze onderging Maamar hetzelfde lot.

Elke wissel van coach Bruno leek een paniekwissel te zijn, terwijl Araujo en Sonko maar met passjes konden strooien. De eerste bediende Volckaert in het slot voor de 4-0, daarvoor was het Sonko die met een goal en een assist voor een heerlijke tweede helft had gezorgd.

vitor bruno
© photonews

Niet dat RSC Anderlecht geen kansen had. Het eerste kwartier na de pauze was de 1-1 bij momenten dichterbij dan de 2-0. De ingevallen Onia-Seke vond een keertje de paal op zijn weg en er was toch wat dreiging van Cvetkovic en co.

KAA Gent drijft Vitor Bruno tot wanhoop

Maar echt goed kon je het spel van Anderlecht niet noemen. Er zit ook nog steeds niet al te veel lijn in het spel, ook al had Vitor Bruno bijna dezelfde namen gekozen als donderdag in Polen. Stroeykens opnieuw als verdedigende middenvelder en verrassend Llansana dan weer als aanvallende middenvelder. 

Alles bij elkaar won KAA Gent verdiend. Het is ook opnieuw leider in de JPL. De 4-0 zegt iets over de huidige machtsverhoudingen in de Jupiler Pro League. De Buffalo's gingen met hun supporters feestend de nacht in. De fans van Anderlecht? Die stopten een kwartier voor tijd zelfs met zwaaien met de vlaggen. 

Opstellingen

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KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 7.9 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/20 (40%)
Meer statistieken
Paskotsi Maksim   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 19/26 (73.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Burgess Christian 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 36/46 (78.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 46/52 (88.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Goore Hyllarion   75' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 13/20 (65%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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De Vlieger Tibe 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 25/31 (80.6%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
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Delorge Mathias 84' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 34/38 (89.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
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Araujo Tiago A A A 90' 9.0 -
  • Assists: 3
  • Nauwkeurige passes: 22/31 (71%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Kadri Abdelkahar 68' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
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Sonko Momodou 84' 7.5 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/22 (68.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Cisse Ibrahima 84' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
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Bank
Bénes László 0'  
Omgba Aimé 6' 6.5  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Dean Max 6' 6.2  
Meer statistieken
Lopes Leonardo Da Silva 22' 6.6 -
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Peersman Kjell 0'  
Evers Bas 0'  
De Meyer Gilles 0'  
Abdoul Ayinde Rachid 0'  
Aliou Diallo Mamadou 0'  
Volckaert Matties 15' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
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Seck El Hadji 6' 6.5  
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Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 5.7 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
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Barry Kaïs 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 73/76 (96.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
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Biancone Giulian   90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 90/98 (91.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Pétrot Léo   45' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 41/41 (100%)
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Reabciuk Oleg 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 48/54 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
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Llansana Enric 67' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Stroeykens Mario 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 73/81 (90.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Aasgaard Thelo 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 55/63 (87.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Winkler Marten 84' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 14/21 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Degreef Tristan 45' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo   74' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 19/19 (100%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Augustinsson Ludwig 0'  
Antman Oliver 0'  
Sikan Danylo 23' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Ambros Lukas 0'  
Bentayeb Tawfik 0'  
Koutsoupias Ilias 0'  
Heekeren Justin 0'  
Onia-Seke Jayden   45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Kana Marco 6' 5.8  
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
Meer statistieken
Haentjens Michiel 0'  
Maamar Ali 45' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bertaccini Adriano 16' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/3
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KV Kortrijk KV Kortrijk 23/10 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 3-2 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 4-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 5-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
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