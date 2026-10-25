Wat een afstraffing: leider KAA Gent drijft Vitor Bruno en Anderlecht tot wanhoop

KAA Gent is en blijft de fiere leider in de Jupiler Pro League. In eigen huis had het na de pauze een moeilijk kwartier, maar alles bij elkaar was het de betere van een nog steeds zoekend RSC Anderlecht. De einduitslag was bovendien zwaar te noemen voor paars-wit.

Rik De Mil koos bij KAA Gent voor Kadri hoog op het middenveld. Een opvallende keuze na wat hij vorige week had laten zien - toen werd hij ook logischerwijze gewisseld. Maar ergens was er misschien iets voor te zeggen gezien de manier waarop Anderlecht speelt.

Beide centrale verdedigers van Anderlecht stonden bij de rust al met geel - enkel Pétrot werd uit zijn lijden verlost door coach Bruno - en bij de 1-0 van uitgerekend Kadri stonden ze er ook allebei maar wat bij. Pijnlijk, al was de voorzet van Araujo zeker niet slecht.

Heel veel vrijheid voor Araujo en Sonko

Zowel Araujo als Sonko kregen een hele wedstrijd heel wat vrijheid op hun linkerkant en stonden bij momenten in een achtertuin te spelen. Kaîs Barry werd er in de eerste helft meermaals afgelopen, na de pauze onderging Maamar hetzelfde lot.

Elke wissel van coach Bruno leek een paniekwissel te zijn, terwijl Araujo en Sonko maar met passjes konden strooien. De eerste bediende Volckaert in het slot voor de 4-0, daarvoor was het Sonko die met een goal en een assist voor een heerlijke tweede helft had gezorgd.

© photonews

Niet dat RSC Anderlecht geen kansen had. Het eerste kwartier na de pauze was de 1-1 bij momenten dichterbij dan de 2-0. De ingevallen Onia-Seke vond een keertje de paal op zijn weg en er was toch wat dreiging van Cvetkovic en co.





KAA Gent drijft Vitor Bruno tot wanhoop

Maar echt goed kon je het spel van Anderlecht niet noemen. Er zit ook nog steeds niet al te veel lijn in het spel, ook al had Vitor Bruno bijna dezelfde namen gekozen als donderdag in Polen. Stroeykens opnieuw als verdedigende middenvelder en verrassend Llansana dan weer als aanvallende middenvelder.

Alles bij elkaar won KAA Gent verdiend. Het is ook opnieuw leider in de JPL. De 4-0 zegt iets over de huidige machtsverhoudingen in de Jupiler Pro League. De Buffalo's gingen met hun supporters feestend de nacht in. De fans van Anderlecht? Die stopten een kwartier voor tijd zelfs met zwaaien met de vlaggen.