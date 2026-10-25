Datum: 25/10/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 9
Stadion: Jan Breydel
Club Brugge bibbert tegen STVV, maar Tresoldi ontbindt zijn duivels met hattrick en de leidersplaats
Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
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Club Brugge bibbert tegen STVV, maar Tresoldi ontbindt zijn duivels met hattrick en de leidersplaats
Foto: © photonews

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Club Brugge heeft zijn 15 op 15 beet. Blauw-zwart haalde het op Jan Breydel met 3-1 van een stug STVV en mag zich dankzij een hattrick van Nicolo Tresoldi voorlopig leider noemen.

Met Champions League-zeges tegen Inter (3-4) en Lens (3-0) op zak begon Club Brugge met vertrouwen aan de wedstrijd. Ook STVV had een Europese opsteker achter de rug na een knappe 0-1-zege bij Midtjylland, al zochten de Kanaries in de competitie al weken naar punten. De laatste zege dateerde van 5 september, toen La Louvière met 4-0 werd ingeblikt.

In vergelijking met de Champions League-wedstrijd tegen Lens voerde Ivan Leko één wijziging door. Lemaréchal maakte plaats voor Vetlesen, die aan zijn honderdste wedstrijd in de Jupiler Pro League mocht beginnen.

Sommer zorgt opnieuw voor koude rillingen

Club Brugge begon gretig aan de wedstrijd en was in het openingskwartier duidelijk de betere ploeg. Tot Yann Sommer alweer begon te blunderen. Onder druk verspeelde de Zwitser de bal aan Die, die breedlegde voor Ishiwatari. Die haalde uit richting het halflege doel, maar botste op een snel teruggekeerde Sommer. De doelman herstelde zijn foutje dus, maar bezorgde het blauw-zwarte publiek opnieuw enkele hartverzakkingen.

Sommer Yann - Vanaken Hans - Spileers Jorne
© photonews

Even later ontsnapte Club opnieuw aan een achterstand toen Sebaoui de bal maar net naast trapte. Het thuispubliek liet duidelijk zijn ongenoegen blijken. Lange tijd leek het erop dat beide ploegen met een 0-0-stand zouden gaan rusten, een scenario waar Club zich na de moeilijke momenten wellicht bij had neergelegd. Tot Tresoldi vlak voor rust toesloeg.

Forbs zette de aanval op en speelde de opgerukte Sabbe aan. Die bediende Tresoldi, die de bal genadeloos tegen de netten werkte. Van een echte spitsengoal gesproken!

Veel tijd om na te genieten was er niet, want amper enkele minuten later sloeg de Duitse spits opnieuw toe. Snelheidsduivel Forbs kreeg te veel ruimte, behield het overzicht en vond Tresoldi, die moederziel alleen voor doel stond en de 2-0 eenvoudig binnenschoof.

VAR brengt STVV (even) terug in de wedstrijd

Een mokerslag vlak voor rust voor de Kanaries, maar dat betekende niet dat de uitploeg het zomaar liet afweten in de tweede helft. Met dank aan de VAR, die hands zag bij de ingevallen Diakhon, maakte Sebaoui vanaf de stip de 2-1.

Het bleef lange tijd bibberen voor Club Brugge op Jan Breydel, maar een kwartier voor het einde besliste Nicolo Tresoldi de wedstrijd definitief. De Duitse spits maakte zijn hattrick compleet na een knappe combinatie tussen Diakhon, Vetlesen en Forbs. De 3-2 van Taniguchi maakte daar weinig verschil van. Dankzij zijn Duitse goalgetter mag Club zich zo alvast (even) leider noemen. 

Opstellingen

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Club Brugge Club Brugge
Sommer Yann 90' 6.42 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/15 (26.7%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani A 79' 6.99 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 36/45 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Spileers Jorne 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 73/79 (92.4%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 5.85 -
  • Nauwkeurige passes: 82/94 (87.2%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 90' 6.89 -
  • Nauwkeurige passes: 56/56 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 5
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Potts Freddie 90' 6.88 -
  • Nauwkeurige passes: 57/62 (91.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
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Vetlesen Hugo 79' 6.11 -
  • Nauwkeurige passes: 17/25 (68%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 6.74 -
  • Nauwkeurige passes: 66/72 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Forbs Carlos A A 90' 8.3 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 30/36 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò ⚽ ⚽ ⚽ 86' 9.01 -
  • Goals: 3
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Schoten op doel: 3/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Virgili Jan 45' 6.22 -
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Bank
Lee Hanbeom 0'  
Tsawa Cheveyo 0'  
Vermant Romeo 4' 6.58  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Jackers Nordin 0'  
Dams Matteo 0'  
Robberechts Milan 0'  
Siquet Hugo 11' 6.22 -
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Diakhon Mamadou 45' 6.74 -
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Lemarechal Felix 11' 6.01 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
Meer statistieken
Vanden Driessche Argus 0'  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 5.4 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/11 (18.2%)
Meer statistieken
Hata Taiga 90' 5.2 -
  • Nauwkeurige passes: 41/53 (77.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Takai Kota 90' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 56/62 (90.3%)
Meer statistieken
Taniguchi Shogo 90' 7.14 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 70/77 (90.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye 90' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 56/62 (90.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Bazdar Samed 63' 6.09 -
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Sebaoui Ilias 90' 6.51 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 36/42 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Mbuku Nathanaël 76' 5.61 -
  • Nauwkeurige passes: 31/38 (81.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ishiwatari Nelson 69' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 34/38 (89.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Pupe Joedrick 63' 5.92 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Shinkawa Shion 69' 5.62 -
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
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Bank
Muja Arbnor 14' 6.47 -
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Merlen Ryan   21' 5.67 -
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Soelle Soelle Frederic A 27' 6.69 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Musliu Visar 0'  
Matsuzawa Kaito 21' 6.26 -
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan   27' 5.35 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Araki Ryotaro 0'  
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KV Kortrijk KV Kortrijk 23/10 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 3-2 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 4-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 5-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
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