Club Brugge bibbert tegen STVV, maar Tresoldi ontbindt zijn duivels met hattrick en de leidersplaats

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Club Brugge heeft zijn 15 op 15 beet. Blauw-zwart haalde het op Jan Breydel met 3-1 van een stug STVV en mag zich dankzij een hattrick van Nicolo Tresoldi voorlopig leider noemen.

Met Champions League-zeges tegen Inter (3-4) en Lens (3-0) op zak begon Club Brugge met vertrouwen aan de wedstrijd. Ook STVV had een Europese opsteker achter de rug na een knappe 0-1-zege bij Midtjylland, al zochten de Kanaries in de competitie al weken naar punten. De laatste zege dateerde van 5 september, toen La Louvière met 4-0 werd ingeblikt.

In vergelijking met de Champions League-wedstrijd tegen Lens voerde Ivan Leko één wijziging door. Lemaréchal maakte plaats voor Vetlesen, die aan zijn honderdste wedstrijd in de Jupiler Pro League mocht beginnen.

Sommer zorgt opnieuw voor koude rillingen

Club Brugge begon gretig aan de wedstrijd en was in het openingskwartier duidelijk de betere ploeg. Tot Yann Sommer alweer begon te blunderen. Onder druk verspeelde de Zwitser de bal aan Die, die breedlegde voor Ishiwatari. Die haalde uit richting het halflege doel, maar botste op een snel teruggekeerde Sommer. De doelman herstelde zijn foutje dus, maar bezorgde het blauw-zwarte publiek opnieuw enkele hartverzakkingen.

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Even later ontsnapte Club opnieuw aan een achterstand toen Sebaoui de bal maar net naast trapte. Het thuispubliek liet duidelijk zijn ongenoegen blijken. Lange tijd leek het erop dat beide ploegen met een 0-0-stand zouden gaan rusten, een scenario waar Club zich na de moeilijke momenten wellicht bij had neergelegd. Tot Tresoldi vlak voor rust toesloeg.

Forbs zette de aanval op en speelde de opgerukte Sabbe aan. Die bediende Tresoldi, die de bal genadeloos tegen de netten werkte. Van een echte spitsengoal gesproken!





Veel tijd om na te genieten was er niet, want amper enkele minuten later sloeg de Duitse spits opnieuw toe. Snelheidsduivel Forbs kreeg te veel ruimte, behield het overzicht en vond Tresoldi, die moederziel alleen voor doel stond en de 2-0 eenvoudig binnenschoof.

VAR brengt STVV (even) terug in de wedstrijd

Een mokerslag vlak voor rust voor de Kanaries, maar dat betekende niet dat de uitploeg het zomaar liet afweten in de tweede helft. Met dank aan de VAR, die hands zag bij de ingevallen Diakhon, maakte Sebaoui vanaf de stip de 2-1.

Het bleef lange tijd bibberen voor Club Brugge op Jan Breydel, maar een kwartier voor het einde besliste Nicolo Tresoldi de wedstrijd definitief. De Duitse spits maakte zijn hattrick compleet na een knappe combinatie tussen Diakhon, Vetlesen en Forbs. De 3-2 van Taniguchi maakte daar weinig verschil van. Dankzij zijn Duitse goalgetter mag Club zich zo alvast (even) leider noemen.