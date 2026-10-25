KRC Genk KRC Genk
2-1
Standard Standard
gnkKRC Genk
staStandard
Junya Ito 27'
1-0
1-1
65' Andi Zeqiri (Ibe Hautekiet)
Aaron Bibout 77'
2-1
Datum: 25/10/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 9
Stadion: Cegeka Arena
Twee rode kaarten en drie doelpunten: Standard krijgt alles tegen, maar dwingt Genk toch tot het uiterste
Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Genk
| 59 reacties
Twee rode kaarten en drie doelpunten: Standard krijgt alles tegen, maar dwingt Genk toch tot het uiterste
Foto: © photonews

KRC Genk heeft zondagnamiddag met 2-1 gewonnen tegen Standard. Andi Zeqiri wist te scoren tegen zijn ex-club, terwijl doelman Mathieu Epolo al in de eerste helft rood kreeg wegens hands. Voor Genk konden Junya Ito en invaller Aaron Bibout scoren.

Zondagnamiddag namen KRC Genk en Standard het tegen elkaar op in de Cegeka Arena. Bij de Rouches koos coach Vincent Euvrard voor een defensie met vijf achteraan. Bij Racing Genk mochten dezelfde elf als tegen Virton in de basis starten.

De wedstrijd begon bijzonder rustig. Genk kon zijn spel niet brengen terwijl de Rouches goed verdedigden en af en toe ook aanvallende impulsen konden tonen. Het spelniveau van beide ploegen in het eerste halfuur lag ver beneden de verwachtingen.

Na een klein halfuur spelen kon Junya Ito uiteindelijk de ban breken met een doelpunt vanuit het niets. Bij een corner werd Ito alleen gelaten voor Epolo, waardoor de doelman de bal niet kon wegwerken. De Japanner werkte het leer binnen terwijl er vijf Standard-verdedigers naar keken.

Ito breekt de ban, Epolo krijgt rood na opmerkelijke fase

En het ging van kwaad naar erger voor de Luikenaars. In minuut 31 kwam Epolo uit zijn doel om een diepe bal van Josue Kongolo te onderscheppen, maar ook Durosinmi kwam aangestormd. De Genk-spits raakte Epolo vol met de knie tegen het hoofd, waardoor de doelman even buiten westen was. Er was meteen grote bezorgdheid, maar na enkele minuten verzorging was hij er weer helemaal bij.

Maar de match eindigde ook op dat moment voor Epolo. Niet vanwege een noodgedwongen wissel, maar omdat Jasper Vergoote hem een rode kaart gaf voor hands. Hij had het leer namelijk met de hand geraakt buiten het strafschopgebied toen Durosinmi tegen hem aanliep. Lucas Pirard nam zijn plaats in, nadat Salieu Drammeh het slachtoffer van de wissel werd. 

Met het numerieke voordeel voelde Genk meer vertrouwen, en dat toonde het ook op het veld. De thuisploeg speelde nog enkele kansen bij elkaar voor we met een 1-0-tussenstand gingen rusten.

Andi Zeqiri doet ex-club zeer

Na de pauze bleef het voor beide ploegen moeilijk om uitgespeelde kansen te verzamelen. Genk bleef vaak voor de zestienmeter van Standard breien, terwijl de Rouches zelf amper konden ontsnappen. Na een hoop mislukte pogingen voor de thuisploeg, viel het doelpunt aan de andere kant.

Abid gaf een hoge bal tot bij Hautekiet, die in één tijd voor doel kopte. Ex-Genkie Andi Zeqiri kwam goed ingelopen en kopte de bal stevig tegen de touwen. 1-1, en dat had Genk helemaal aan zichzelf te danken. De Limburgers namen de wedstrijd nadien opnieuw helemaal in handen.

Bibout beslist beladen wedstrijd

Een klein kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd kon de thuisploeg opnieuw op voorsprong komen via Aaron Bibout, die geflater van Ayensa wist af te straffen. Genk kwam later nog dicht bij de 3-1, maar die viel niet meer. Daan Heymans pakte in extremis nog rood voor een tackle op Abid, waardoor de partij eindigde met 10 tegen 10.

Dankzij deze overwinning komt Genk weer op de zesde plaats terecht met 15 punten. Standard blijft achter met elf punten na negen wedstrijden en staat ook op de negende plaats in het klassement. De Rouches hebben na deze wedstrijd veel zaken om te analyseren.

Opstellingen

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KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 90' 6.4 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Meer statistieken
Amaro Kevin 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 48/55 (87.3%)
Meer statistieken
Ndenge Kongolo Josue 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 92/96 (95.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Smets Matte 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 69/77 (89.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
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Kayembe Joris 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 71/83 (85.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Heynen Bryan   90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 31/48 (64.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
  • Balverliezen: 26
Meer statistieken
Tahirovic Benjamin 70' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 48/53 (90.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
Meer statistieken
Ito Junya 86' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/35 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/13 (23.1%)
Meer statistieken
Heymans Daan   90' 6.1 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 33/46 (71.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Adedeji-Sternberg Noah 64' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Durosinmi Rafiu 86' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Leysen Tobe 0'  
Ravych Christiaan 0'  
Erenbjerg Jeppe 4' 6.6  
Meer statistieken
Medina Yaimar 0'  
Bangoura Ibrahima Sory 4' 6.2  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bibout Aaron 20' 7.5 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 3/5
  • Schoten op doelkader: 1
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Roganovic Milan 0'  
Yokoyama Ayumu 26' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
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De Wannemacker August 0'  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu   33' 4.5 -
  • Rode kaarten: 1
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
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Fossey Marlon 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
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Hautekiet Ibe A 90' 6.3 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Lavalée Dimitri 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Karamoko Ibrahim   45' 5.5 -
  • Nauwkeurige passes: 15/22 (68.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Mohr Tobias 45' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 1/10 (10%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
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Trouillet Alexis   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 29/34 (85.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
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Fosso Ryan 45' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Drammeh Salieu 36' 5.9 -
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Eckert Ayensa Dennis-Yerai 82' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 7/13 (53.8%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Abid Adnane 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 16/30 (53.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Bank
Mortensen Gustav 45' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Zeqiri Andi 45' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Lawrence Henry 0'  
Jasper Sylvester 0'  
Pirard Lucas 54' 5.8 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 12/25 (48%)
Meer statistieken
Ilaimaharitra Marco 0'  
Dierckx Daan 0'  
Nsimba Bruny 8' 6.4  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Touzghar Rayan 45' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Herbeleef KRC Genk - Standard

Jupiler Pro League

 Speeldag 9
KV Kortrijk KV Kortrijk 23/10 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 3-2 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 4-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 5-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
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