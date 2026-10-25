Twee rode kaarten en drie doelpunten: Standard krijgt alles tegen, maar dwingt Genk toch tot het uiterste

KRC Genk heeft zondagnamiddag met 2-1 gewonnen tegen Standard. Andi Zeqiri wist te scoren tegen zijn ex-club, terwijl doelman Mathieu Epolo al in de eerste helft rood kreeg wegens hands. Voor Genk konden Junya Ito en invaller Aaron Bibout scoren.

Zondagnamiddag namen KRC Genk en Standard het tegen elkaar op in de Cegeka Arena. Bij de Rouches koos coach Vincent Euvrard voor een defensie met vijf achteraan. Bij Racing Genk mochten dezelfde elf als tegen Virton in de basis starten.

De wedstrijd begon bijzonder rustig. Genk kon zijn spel niet brengen terwijl de Rouches goed verdedigden en af en toe ook aanvallende impulsen konden tonen. Het spelniveau van beide ploegen in het eerste halfuur lag ver beneden de verwachtingen.

Na een klein halfuur spelen kon Junya Ito uiteindelijk de ban breken met een doelpunt vanuit het niets. Bij een corner werd Ito alleen gelaten voor Epolo, waardoor de doelman de bal niet kon wegwerken. De Japanner werkte het leer binnen terwijl er vijf Standard-verdedigers naar keken.

Ito breekt de ban, Epolo krijgt rood na opmerkelijke fase

En het ging van kwaad naar erger voor de Luikenaars. In minuut 31 kwam Epolo uit zijn doel om een diepe bal van Josue Kongolo te onderscheppen, maar ook Durosinmi kwam aangestormd. De Genk-spits raakte Epolo vol met de knie tegen het hoofd, waardoor de doelman even buiten westen was. Er was meteen grote bezorgdheid, maar na enkele minuten verzorging was hij er weer helemaal bij.

Maar de match eindigde ook op dat moment voor Epolo. Niet vanwege een noodgedwongen wissel, maar omdat Jasper Vergoote hem een rode kaart gaf voor hands. Hij had het leer namelijk met de hand geraakt buiten het strafschopgebied toen Durosinmi tegen hem aanliep. Lucas Pirard nam zijn plaats in, nadat Salieu Drammeh het slachtoffer van de wissel werd.





Met het numerieke voordeel voelde Genk meer vertrouwen, en dat toonde het ook op het veld. De thuisploeg speelde nog enkele kansen bij elkaar voor we met een 1-0-tussenstand gingen rusten.

Andi Zeqiri doet ex-club zeer

Na de pauze bleef het voor beide ploegen moeilijk om uitgespeelde kansen te verzamelen. Genk bleef vaak voor de zestienmeter van Standard breien, terwijl de Rouches zelf amper konden ontsnappen. Na een hoop mislukte pogingen voor de thuisploeg, viel het doelpunt aan de andere kant.

Abid gaf een hoge bal tot bij Hautekiet, die in één tijd voor doel kopte. Ex-Genkie Andi Zeqiri kwam goed ingelopen en kopte de bal stevig tegen de touwen. 1-1, en dat had Genk helemaal aan zichzelf te danken. De Limburgers namen de wedstrijd nadien opnieuw helemaal in handen.

Bibout beslist beladen wedstrijd

Een klein kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd kon de thuisploeg opnieuw op voorsprong komen via Aaron Bibout, die geflater van Ayensa wist af te straffen. Genk kwam later nog dicht bij de 3-1, maar die viel niet meer. Daan Heymans pakte in extremis nog rood voor een tackle op Abid, waardoor de partij eindigde met 10 tegen 10.

Dankzij deze overwinning komt Genk weer op de zesde plaats terecht met 15 punten. Standard blijft achter met elf punten na negen wedstrijden en staat ook op de negende plaats in het klassement. De Rouches hebben na deze wedstrijd veel zaken om te analyseren.