Verrassing van formaat: Lionel Messi kan tijdelijk van club wisselen

Komt er alsnog een emotionele terugkeer naar Argentinië voor Lionel Messi? Volgens lokale media onderzoekt Newell's Old Boys de mogelijkheid om de wereldster tijdens de MLS-pauze tijdelijk naar Rosario te halen.

Lionel Messi blijft bij Inter Miami de grote blikvanger, maar in Argentinië leeft opnieuw de hoop op een terugkeer naar zijn jeugdclub. De achtvoudige Gouden Bal begon zijn voetbalopleiding bij Newell's Old Boys, waar hij tussen 1994 en 2000 speelde voor hij naar La Masia van FC Barcelona trok.

Volgens het Argentijnse medium Pagina 12 heeft Newell's Old Boys inmiddels gesprekken opgestart om zijn voormalige jeugdproduct voor een korte periode terug naar Rosario te halen. Het zou niet gaan om een definitieve overstap, maar om een tijdelijke oplossing tijdens de lange onderbreking in de Amerikaanse competitie.

Newell's ziet kans tijdens MLS-pauze

De MLS legt de competitie in december stil en hervat pas in juli. Vanaf 2027 wil de Amerikaanse competitie haar kalender afstemmen op die van de Europese competities. Om de onderbreking niet te lang te maken, staat er tussen februari en mei wel een beperkt tussenseizoen op het programma.

Newell's Old Boys zou Messi graag willen inschakelen voor het openingstoernooi van de Argentijnse competitie, vóór hij opnieuw voluit aan de slag gaat bij Inter Miami. Zo kan de aanvaller wedstrijdritme behouden in de maanden zonder reguliere MLS-wedstrijden.

Vergelijking met Thierry Henry

Een dergelijke tijdelijke terugkeer is niet zonder precedent. Thierry Henry werd in 2012, tijdens de competitiepauze bij de New York Red Bulls, voor zeven wedstrijden uitgeleend aan Arsenal. De Franse spits vond er twee keer de weg naar doel.





Volgens Pagina 12 staan zowel Messi als zijn familie niet afkerig tegenover het idee. Zijn contract bij Inter Miami zou een tijdelijke uitleenbeurt ook toelaten. Van een akkoord is voorlopig echter geen sprake: de gesprekken bevinden zich nog in een vroege fase. Messi ligt bij de club uit Florida nog vast tot december 2028.