Supervorm blijft niet onopgemerkt: topclub wil aankloppen bij Club Brugge

Carlos Forbs heeft zich in korte tijd opgewerkt tot een van de smaakmakers bij Club Brugge. Zijn sterke prestaties blijven ook in het buitenland niet onopgemerkt. AS Roma heeft de Portugese flankaanvaller op de radar staan en stuurde volgens Italiaanse media al meermaals scouts om hem aan het werk te zien. Een vertrek in januari lijkt evenwel niet evident.

De interesse van Roma zou niet uit de lucht komen vallen. De Italiaanse club zoekt extra offensieve mogelijkheden voor trainer Gian Piero Gasperini. Forbs past met zijn snelheid, dribbelvaardigheid en polyvalentie in het profiel dat de Romeinen zoeken. Hij kan op beide flanken uit de voeten en beschikt over de kwaliteiten om een verdediging met individuele acties uit verband te spelen.

Forbs maakte indruk tegen Inter

Zijn optreden tegen Inter in de Champions League zou de belangstelling nog hebben aangewakkerd. Club Brugge won op bezoek bij de Italianen met 3-4 en Forbs speelde een belangrijke rol in die spectaculaire wedstrijd. Hij leverde twee assists af en bezorgde de verdediging van Inter met zijn snelheid en acties bijzonder veel problemen. Volgens Italiaanse berichtgeving waren scouts van Roma aanwezig op San Siro om hem te bekijken.

De cijfers van de Portugees onderstrepen zijn sterke seizoenstart. Forbs zit inmiddels aan drie doelpunten en acht assists in alle competities. Ook Tottenham Hotspur en Manchester United zouden zijn ontwikkeling volgen. Daarmee dreigt Club Brugge opnieuw een speler in de etalage te hebben staan die belangstelling wekt bij clubs uit de grootste Europese competities.

Club Brugge heeft sterke onderhandelingspositie

Een transfer wordt voor geïnteresseerde clubs echter geen goedkope operatie. Forbs kwam in de zomer van 2025 over van Ajax en tekende in Brugge een contract tot medio 2029. De Amsterdammers betaalden in 2023 nog ongeveer veertien miljoen euro aan Manchester City, maar Forbs kon daar niet volledig doorbreken. Na een uitleenbeurt aan Wolverhampton kwam hij bij Club Brugge opnieuw tot ontbolstering. Blauw-Zwart nam hem definitief over en ziet zijn waarde sindsdien stijgen.

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Volgens verschillende Italiaanse media hanteerde Club Brugge afgelopen zomer een vraagprijs van ongeveer dertig miljoen euro. Dat bedrag zou nog steeds als richtpunt gelden. Roma moet dus diep in de buidel tasten als het de Portugees wil binnenhalen.