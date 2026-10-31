Collegialiteit! Westerlo-trainer Charaï neemt de verdediging van Vitor Bruno op zich

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Collegialiteit! Westerlo-trainer Charaï neemt de verdediging van Vitor Bruno op zich
Foto: © Photonews
Word fan van Anderlecht! 4392

Kan Anderlecht tegen Westerlo opnieuw aanknopen met een overwinning? Vitor Bruno treft in elk geval een coach die begrip toont voor de kritiek waarmee de Portugees momenteel wordt geconfronteerd.

Issame Charaï bezorgde Anderlecht eerder nog een stevige tik met de 4-0-zege van Westerlo, een resultaat dat de positie van Besnik Hasi onder druk zette. Nu neemt de trainer van de Kemphanen het op tegen Vitor Bruno, die net als zijn voorganger op zoek is naar punten en vertrouwen.

"Anderlecht zit in een moeilijke periode, maar dat betekent niet noodzakelijk dat dit het ideale moment is om hen te treffen. Ze spelen thuis en zullen willen reageren", vertelde Charaï aan de RTBF.

Charaï begrijpt de situatie van Vitor Bruno

De Westerlo-coach toont zich opvallend mild voor zijn Portugese collega. Vitor Bruno krijgt de voorbije weken veel kritiek, vooral omdat hij volgens waarnemers te veel wisselt in zijn basiselftal.

Charaï wil die discussie nuanceren. "Ze hebben ook een Europees programma, hè. Dan moet je doseren", aldus de trainer van Westerlo.

"Coaches krijgen te snel kritiek"

Volgens Charaï gaan de reacties op de keuzes van Bruno te ver. "Wanneer een ploeg slechts één keer per week speelt, ben ik eerder voorstander van een vaste kern, met veranderingen vanuit een zekere stabiliteit. Maar in België – en niet alleen in België – vind ik dat trainers veel te snel kritiek krijgen."

De coach pleit dan ook voor meer geduld wanneer de resultaten tegenvallen. "Je mag niet te snel conclusies trekken. Eerst moet je kijken naar het project dat is opgezet en vertrouwen hebben in het dagelijkse werk, als dat goed gebeurt. Je moet spelers en bestuurders ervan overtuigen dat de ingeslagen weg de juiste blijft. In het voetbal zijn er alleen veel variabelen en je hebt niet altijd controle over het resultaat", besluit Charaï.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

LIVE: Genk moet bij de rust achtervolgen in Mechelen na eerste helft met dreiging van beide kanten Live

LIVE: Genk moet bij de rust achtervolgen in Mechelen na eerste helft met dreiging van beide kanten

16:49
Laatste kans om de storm te keren? Anderlecht ontvangt Westerlo in vorm

Laatste kans om de storm te keren? Anderlecht ontvangt Westerlo in vorm

14:15
Tolu Arokodare verovert Nederland met zijn glimlach en zweert: “Het is absoluut geen act”

Tolu Arokodare verovert Nederland met zijn glimlach en zweert: “Het is absoluut geen act”

16:40
En plots trekt CNN een parallel tussen Kylian Mbappé en... Hello Kitty

En plots trekt CNN een parallel tussen Kylian Mbappé en... Hello Kitty

17:00
Football Meets Data voorspelt Champions League-eindstand: hier staat Club Brugge

Football Meets Data voorspelt Champions League-eindstand: hier staat Club Brugge

16:00
Romeo Lavia indrukwekkend: Rode Duivel krijgt deze scores van de toonaangevende Britse kranten

Romeo Lavia indrukwekkend: Rode Duivel krijgt deze scores van de toonaangevende Britse kranten

16:20
1
Plan van Vitor Bruno bij Anderlecht eindelijk onthuld? "Hij vindt geen enkele speler goed genoeg"

Plan van Vitor Bruno bij Anderlecht eindelijk onthuld? "Hij vindt geen enkele speler goed genoeg"

13:00
1
Herboren Philippe Clement slaat terug na dubbele achterstand (en doet zichzelf plezier)

Herboren Philippe Clement slaat terug na dubbele achterstand (en doet zichzelf plezier)

15:53
Supervorm blijft niet onopgemerkt: topclub wil aankloppen bij Club Brugge

Supervorm blijft niet onopgemerkt: topclub wil aankloppen bij Club Brugge

15:00
2
Van Anderlecht-wonderkind tot arrestatie voor terrorisme: het hallucinante verhaal

Van Anderlecht-wonderkind tot arrestatie voor terrorisme: het hallucinante verhaal

14:00
Ex-coach van OH Leuven haalt uit naar Ajax: “Met deze selectie was ik kampioen geworden”

Ex-coach van OH Leuven haalt uit naar Ajax: “Met deze selectie was ik kampioen geworden”

15:20
Chelsea steekt Manchester United (en Carrick) nog dieper in de miserie: Tielemans krijgt zelfs geen minuut

Chelsea steekt Manchester United (en Carrick) nog dieper in de miserie: Tielemans krijgt zelfs geen minuut

15:28
1
Nu haalt Marc Coucke hard uit naar... journalisten

Nu haalt Marc Coucke hard uit naar... journalisten

12:20
14
Verrassing van formaat: Lionel Messi kan tijdelijk van club wisselen

Verrassing van formaat: Lionel Messi kan tijdelijk van club wisselen

14:30
Union kondigt schitterend nieuws aan: contract tot 2031

Union kondigt schitterend nieuws aan: contract tot 2031

13:17
Hans Vanaken had bij PSV een droom, maar één moment veranderde alles: “Hij was er niet goed van”

Hans Vanaken had bij PSV een droom, maar één moment veranderde alles: “Hij was er niet goed van”

13:20
Belgische trainer kon coach van Ronaldo worden, maar zei nee om opvallende reden

Belgische trainer kon coach van Ronaldo worden, maar zei nee om opvallende reden

13:40
Groot talent van KV Mechelen wekt interesse uit de Challenger Pro League

Groot talent van KV Mechelen wekt interesse uit de Challenger Pro League

12:40
Mag Anderlecht hopen? Fenerbahçe lijkt Lukaku nu al te willen dumpen

Mag Anderlecht hopen? Fenerbahçe lijkt Lukaku nu al te willen dumpen

12:00
6
Yannick Carrasco doet monden openvallen in Saoedi-Arabië

Yannick Carrasco doet monden openvallen in Saoedi-Arabië

11:40
De Meyer zet STVV stevig onder druk voor duel met OHL

De Meyer zet STVV stevig onder druk voor duel met OHL

10:40
Boskamp hoort één detail over Kompany en schrikt: "Dat lijkt me niet gezond"

Boskamp hoort één detail over Kompany en schrikt: "Dat lijkt me niet gezond"

11:20
Vitor Bruno reageert op straf compliment: "Jullie bepalen mijn carrière niet, ga het hen vragen"

Vitor Bruno reageert op straf compliment: "Jullie bepalen mijn carrière niet, ga het hen vragen"

08:00
Moet Vitor Bruno vrezen voor ontslag? Johan Boskamp snoeihard voor Anderlecht-coach

Moet Vitor Bruno vrezen voor ontslag? Johan Boskamp snoeihard voor Anderlecht-coach

08:20
LIVE: Trekt Genk de lijn door? Mechelen gelooft weinig van idee dat rondgaat over Genkse aanval

LIVE: Trekt Genk de lijn door? Mechelen gelooft weinig van idee dat rondgaat over Genkse aanval

09:45
1
Lierse zakt compleet door het ijs: doelman trekt aan de alarmbel

Lierse zakt compleet door het ijs: doelman trekt aan de alarmbel

11:00
Plots grote ommekeer voor De Bruyne bij Napoli na zware blessure?

Plots grote ommekeer voor De Bruyne bij Napoli na zware blessure?

10:20
Norman Bassette waarschuwt Anderlecht: "De mensen zullen opnieuw zeggen dat ik gek ben, maar..."

Norman Bassette waarschuwt Anderlecht: "De mensen zullen opnieuw zeggen dat ik gek ben, maar..."

07:20
Ophef bij Schalke: ex-Cercle-coach Muslic moet stevig ingrijpen

Ophef bij Schalke: ex-Cercle-coach Muslic moet stevig ingrijpen

09:40
Godts breekt helemaal los en krijgt prachtige woorden van Luis Enrique

Godts breekt helemaal los en krijgt prachtige woorden van Luis Enrique

10:00
2
Vitor Bruno voelt de grond warmer worden bij Anderlecht: zelfs zijn grootste steunpilaar begint te twijfelen

Vitor Bruno voelt de grond warmer worden bij Anderlecht: zelfs zijn grootste steunpilaar begint te twijfelen

06:00
1
Twee succescoaches uit België even aartsrivalen: nu kan het bijzonder pijnlijk worden

Twee succescoaches uit België even aartsrivalen: nu kan het bijzonder pijnlijk worden

09:20
Zo stemde België voor de Ballon d'Or: Lamine Yamal ver van het podium

Zo stemde België voor de Ballon d'Or: Lamine Yamal ver van het podium

09:00
Club Brugge scoort aan de lopende band, maar één hardnekkig probleem blijft knagen Reactie

Club Brugge scoort aan de lopende band, maar één hardnekkig probleem blijft knagen

07:40
Rel escaleert volledig in Engeland: Premier League-club onderneemt juridische stappen tegenover Carragher

Rel escaleert volledig in Engeland: Premier League-club onderneemt juridische stappen tegenover Carragher

08:40
Opschudding rond Ballon d'Or: deze ontdekking roept vragen op

Opschudding rond Ballon d'Or: deze ontdekking roept vragen op

08:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 18:15 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 20:45 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 20:45 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/11 Antwerp Antwerp
STVV STVV 01/11 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 01/11 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 01/11 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Mijn-Terril Mijn-Terril over KV Mechelen - KRC Genk: 1-0 Snoek Snoek over Romeo Lavia indrukwekkend: Rode Duivel krijgt deze scores van de toonaangevende Britse kranten Dondervlieg Dondervlieg over Mag Anderlecht hopen? Fenerbahçe lijkt Lukaku nu al te willen dumpen FCB vo altijd FCB vo altijd over Deze twee mogen in januari hun koffers pakken bij Anderlecht FCB vo altijd FCB vo altijd over Nu haalt Marc Coucke hard uit naar... journalisten: "Ze zitten te wachten tot Anderlecht verliest" ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Chelsea steekt Manchester United (en Carrick) nog dieper in de miserie: Tielemans krijgt zelfs geen minuut Svédél Svédél over Supervorm blijft niet onopgemerkt: topclub wil aankloppen bij Club Brugge .. .. over Serieuze domper voor Club Brugge richting topper tegen Anderlecht: "Ongelooflijk, je staat 1-4 voor" De nonkel De nonkel over Senne Lammens krijgt pijnlijke boodschap van clublegende Goro Goro over Supporters Standard dreigen met actie: "We worden gegijzeld" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved