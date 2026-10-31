Collegialiteit! Westerlo-trainer Charaï neemt de verdediging van Vitor Bruno op zich

Kan Anderlecht tegen Westerlo opnieuw aanknopen met een overwinning? Vitor Bruno treft in elk geval een coach die begrip toont voor de kritiek waarmee de Portugees momenteel wordt geconfronteerd.

Issame Charaï bezorgde Anderlecht eerder nog een stevige tik met de 4-0-zege van Westerlo, een resultaat dat de positie van Besnik Hasi onder druk zette. Nu neemt de trainer van de Kemphanen het op tegen Vitor Bruno, die net als zijn voorganger op zoek is naar punten en vertrouwen.

"Anderlecht zit in een moeilijke periode, maar dat betekent niet noodzakelijk dat dit het ideale moment is om hen te treffen. Ze spelen thuis en zullen willen reageren", vertelde Charaï aan de RTBF.

Charaï begrijpt de situatie van Vitor Bruno

De Westerlo-coach toont zich opvallend mild voor zijn Portugese collega. Vitor Bruno krijgt de voorbije weken veel kritiek, vooral omdat hij volgens waarnemers te veel wisselt in zijn basiselftal.

Charaï wil die discussie nuanceren. "Ze hebben ook een Europees programma, hè. Dan moet je doseren", aldus de trainer van Westerlo.

"Coaches krijgen te snel kritiek"

Volgens Charaï gaan de reacties op de keuzes van Bruno te ver. "Wanneer een ploeg slechts één keer per week speelt, ben ik eerder voorstander van een vaste kern, met veranderingen vanuit een zekere stabiliteit. Maar in België – en niet alleen in België – vind ik dat trainers veel te snel kritiek krijgen."





De coach pleit dan ook voor meer geduld wanneer de resultaten tegenvallen. "Je mag niet te snel conclusies trekken. Eerst moet je kijken naar het project dat is opgezet en vertrouwen hebben in het dagelijkse werk, als dat goed gebeurt. Je moet spelers en bestuurders ervan overtuigen dat de ingeslagen weg de juiste blijft. In het voetbal zijn er alleen veel variabelen en je hebt niet altijd controle over het resultaat", besluit Charaï.