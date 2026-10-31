Tolu Arokodare verovert Nederland met zijn glimlach en zweert: “Het is absoluut geen act”

Tolu Arokodare heeft Nederland in sneltempo voor zich gewonnen. De voormalige spits van Racing Genk is bij Ajax niet alleen een doelpuntenmaker, maar ook een opvallende persoonlijkheid geworden. Met zijn ontwapenende glimlach, spontane antwoorden en opvallende verschijning groeit de 25-jarige Nigeriaan uit tot een publiekslieveling in Amsterdam. En dat is volgens hem absoluut geen ingestudeerd imago.

“Hier staat een heel gelukkig man voor je. Een dankbaar man”, vertelt Arokodare wanneer hij aanschuift voor een interview. De spits merkt dat zijn populariteit snel toeneemt. Zijn shirt verkoopt goed, de interviewaanvragen blijven binnenstromen en zelfs een eenvoudige wandeling door Amsterdam wordt moeilijk. “Ik kom niet buiten!”, lacht hij in HLN. Zijn vrije tijd brengt hij dan ook het liefst rustig door, met videogames.

Geen act, maar gewoon wie hij is

De aandacht heeft veel te maken met zijn karakter. Arokodare maakte indruk met een virale persconferentie waarin hij op een bijzonder spontane manier omging met de aanwezige journalisten. Zelfs de Nederlandse sportpers, doorgaans niet bepaald verlegen om kritische vragen, lijkt gevallen voor zijn charme. Een journalist bedankte hem achteraf zelfs omdat hij zo'n aardige kerel is.

Toch wil de spits niet dat mensen denken dat hij een rolletje speelt. “Misschien denken sommige mensen dat het een act is, maar dat is zeker niet zo”, benadrukt hij. “Vraag aan iedereen die me kent wat mijn grootste eigenschap is en ze zeggen: 'Hij heeft een groot hart.' De man die het met iedereen goed voor heeft, die persoon wil ik zijn.”

Geluk na een donkere periode

Arokodare probeert ook buiten het voetbal een positieve invloed te hebben. “Als ik een glimlach op iemands gezicht kan toveren, doe ik dat. Voetballers beseffen soms niet hoeveel het voor iemand betekent om gewoon eens 'hoi' te zeggen. Zo sta ik in het leven.” Wie zijn spontane aanpak niet gelooft, hoeft hem niet te overtuigen. “Als er mensen zijn die denken dat dit allemaal een act is, so be it. Maakt me ook niet uit.”



Dat hij momenteel zo goed in zijn vel zit, is niet los te zien van de sportieve prestaties. In zijn eerste veertien officiële wedstrijden voor Ajax was hij al goed voor negen doelpunten. Zelf beseft hij dat zijn populariteit ook daarmee te maken heeft. “Als ik die goals niet had gemaakt, waren ze misschien minder vriendelijk voor me geweest”, grijnst hij.