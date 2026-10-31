Belgische trainer kon coach van Ronaldo worden, maar zei nee om opvallende reden

Marc Brys zit zonder job sinds zijn turbulente vertrek als bondscoach van Kameroen. De voormalige trainer van OH Leuven en Beerschot kreeg de voorbije maanden nochtans heel wat aanbiedingen, waaronder eentje van Al-Nassr. Daar zou hij Cristiano Ronaldo kunnen trainen, maar Brys bedankte voor het voorstel.

Marc Brys (64) heeft een woelige periode achter de rug. Na anderhalf jaar vol spanningen, pesterijen en volgens hem ook intimidatie- en sabotagepogingen door Kameroens bondsvoorzitter Samuel Eto'o, is de ex-bondscoach van de Indomitable Lions sinds dit jaar vrij. Hij nam voorlopig wat afstand van het voetbal.

In een gesprek met de Het Nieuwsblad blikte Brys terug op zijn ervaring in Kameroen. De Belgische trainer vertelde eerder al over zijn bijzonder bewogen passage bij de nationale ploeg, maar sprak nu ook over zijn toekomst. Daarvoor liet hij de voorbije maanden al heel wat voorstellen liggen.

Al-Nassr wilde Brys strikken

Een van die aanbiedingen kwam uit Saudi-Arabië. Al-Nassr, de club van Cristiano Ronaldo, polste bij Brys voor een samenwerking. Voor veel trainers zou de kans om de vijfvoudige Ballon d'Or-winnaar onder hun hoede te krijgen moeilijk te weigeren zijn. Ronaldo blijft in Saudi-Arabië aan de lopende band scoren en jaagt nog altijd op de kaap van duizend doelpunten in zijn carrière.

Toch ging Brys niet op het voorstel in. Daar zat een opmerkelijke reden achter. "Ja, maar dan moest ik ook de nationale ploeg van Saudi-Arabië erbij nemen", verklaarde hij.

Die constructie verrast, aangezien Ange Postecoglou momenteel Al-Nassr coacht en Georgios Donis de Saudische nationale ploeg onder zijn hoede heeft. Brys zag dus af van een dubbelrol waarin hij zowel een topclub als een nationale selectie zou leiden.





Meerdere nationale ploegen meldden zich

Al-Nassr was lang niet de enige geïnteresseerde partij. Brys kreeg naar eigen zeggen tientallen aanbiedingen, waarvan ongeveer de helft afkomstig was van nationale bonden. Libië, Algerije, Tunesië en Bulgarije namen onder meer contact op met de voormalige bondscoach van Kameroen.

De Antwerpenaar wil zich echter niet overhaasten. Hij woont momenteel op Kreta en kiest bewust voor tijd met zijn gezin. "Ik wil tijd met mijn familie doorbrengen. Mijn echtgenote Kalliopi en ik hebben hier veel over gesproken."

Terugkeer naar België lijkt weinig waarschijnlijk

Een terugkeer naar de Belgische velden staat voorlopig niet op de planning. Brys was in eigen land actief bij onder meer Beerschot, OH Leuven, STVV en Mouscron, maar schat de kans op een comeback in België zelf op amper één procent.

Zijn ambities blijven wel groot. "Ik wil een topdrieploeg in de wereld trainen. Ik ben bescheiden, ik denk niet dat ik de beste coach ter wereld ben, maar dat is mijn challenge. Want een ploeg nemen in België, Frankrijk of Kreta, dat trekt me niet meer. Negenennegentig op honderd gaat dat niet gebeuren."